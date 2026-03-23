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Erick Noriega, sondeado por el Atlanta United de la MLS: Gremio establece un monto millonario para iniciar contactos

No es nada fácil intentar llegar al ‘Samurái’, quien es toda una revelación ‘tricolor’. Aun así, el club norteamericano se ha animado con un acercamiento y una oferta, la cual ha sido considerada insuficiente

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Erick Noriega crece a pasos
Erick Noriega crece a pasos agigantados en el Gremio. - Crédito: Evandro Barella

El crecimiento sustancial de Erick Noriega en Gremio es innegable. Los pasos agigantados que viene dando el ‘Samurái’ pasan por la continuidad y confianza plena del técnico Luís Castro, quien ha comprendido que el futbolista peruano desarrolla un mejor fútbol en el centro del campo como un pivote que ofrece equilibrio al resto.

Por ese motivo, Noriega ha comenzado a despertar el interés de otros clubes no solo del Brasileirao, también del exterior. Hace no mucho se informó que la Serie A había puesto sus ojos en el seleccionado de Perú y ahora se ha conocido que la Major League Soccer emite cantos de sirena para convencerlo de un traslado inmediato.

Erick Noriega charlando con un
Erick Noriega charlando con un futbolista del Chapecoense tras una infracción. - Crédito: Difusión
Así lo ha dado a conocer el periodista Saimon Bianchini de Esportes GZH: “Gremio recibió una consulta del Atlanta United por Noriega, un defensa que fue fichado el año pasado por 1,8 millones de dólares. Juega como defensa y mediocampista, consolidándose el año pasado como defensa bajo las órdenes de Mano Menezes, quien, curiosamente, desde este parón internacional de la FIFA, su entrenador en la selección peruana”.

Negativa rotunda

Más allá de la existencia de un acercamiento formal, el club de Porto Alegre pudo constatar que hubo un monto económico consultado para dar inicio a un contacto oficial. Sin embargo, las altas esferas ‘tricolores’ se negaron rotundamente a acceder a una negociación al considerar que la cantidad expuesta era insuficiente.

El Atlanta United mostró interés, sin hacer una oferta por escrito, pero sí hay una consulta para comprar a Noriega por 3,5 millones de dólares, prácticamente un aumento del 100% en su valor. Y Grêmio se negó, porque pide 8 millones de dólares para liberar a Noriega por el 90%. El 10% restante pertenece al peruano. Por lo tanto, es poco probable que el acuerdo se concrete”, detalló Bianchini.

El periodista Saimon Bianchini explica que el 'Samurái' es del gusto e interés del club norteamericano. | VIDEO: Esportes GZH

En las próximas horas se cerrará el mercado de transferencias en el Brasileirao, lo que hace altamente improbable que Erick Noriega abandone al equipo de Porto Alegre en esta ventana. Aun así, no se descarta que con el avance de los meses aparezcan más sondeos o propuestas sobre su mesa y alguno de ellos convenza a la institución para dar un paso definitivo de venta.

El ‘Samurái’ fichó por Gremio en la recta final de la temporada pasada procedente de Alianza Lima, donde ofreció un rendimiento superlativo que acabó por mover a los directivos, con la venia del técnico, para acometer un fichaje inminente.

Erick Noriega posando con su
Erick Noriega posando con su medalla y la copa del Campeonato Gaúcho 2026. - Crédito: Gremio

Enfoque selección

La selección peruana se encuentra en plena preparación para el inicio de la etapa liderada por Mano Menezes. El conjunto nacional disputará dos partidos amistosos en territorio europeo, enfrentándose a Senegal y Honduras como parte de su calendario previo a competencias oficiales.

En estas dos presentaciones, el entrenador brasileño apostará por la inclusión de Erick Noriega, considerado por el propio técnico como uno de los jugadores más representativos de su propuesta futbolística. La relación entre ambos se remonta a su etapa conjunta en Gremio, donde coincidieron durante más de cuatro meses, consolidando una conexión profesional relevante.

La influencia de Erick Noriega en el esquema de Mano Menezes podría convertirse en un elemento clave dentro del campo de juego. Se proyecta que el futbolista actúe como una extensión de la visión táctica del entrenador, contribuyendo tanto al orden del equipo como a la transmisión de ideas surgidas desde la zona técnica.

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