Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I

Perú registró su primera victoria en la Zona Americana I de la Billie Jean King Cup y se ilusiona con la clasificación. Crédito: Gino Salinas / Tenis Al Máximo.

La selección peruana de tenis femenino consiguió una victoria fundamental en la Billie Jean King Cup – Zona Americana I al superar por 2-1 a Chile en la segunda jornada del Grupo A, resultado que mantiene intactas sus aspiraciones de clasificación. El equipo, capitaneado por Laura Arraya, mostró determinación y temple sobre la arcilla del Complejo de Raquetas de Ibagué, en el departamento de Tolima, Colombia, y se reencuentra con la ilusión tras un debut adverso frente a Argentina.

El inicio de la serie ante Chile fue complicado para Perú. La juvenil Silvana Fajardo arrancó con fuerza y llegó a estar 4-1 arriba en el primer set frente a Fernanda Labraña, pero la experiencia de la ‘mapocha’ se impuso y terminó llevándose el partido por 6-4 y 6-2, tras una hora y 19 minutos de juego. Este primer traspié obligó a las dirigidas por Arraya a remar desde atrás en la serie.

La reacción nacional no se hizo esperar. En el segundo punto, Dana Guzmán ofreció una muestra de carácter y calidad, imponiéndose en un duelo de alta exigencia ante Antonia Vergara. Guzmán se llevó el partido por 6-3, 2-6 y 6-1, después de dos horas y media de juego intenso, igualando la serie y dejando todo por definirse en el dobles.

Dana Guzmán y una victoria fundamental sobre Antonia Vergara para que Perú siga en carrera en la Billie Jean King Cup. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

Fue entonces cuando emergió la dupla formada por Yleymi Muelle y Romina Ccuno. Las peruanas se enfrentaron a Jimar Gerald y Fernanda Labraña con el pase en juego. En el primer set, el binomio nacional logró sobreponerse a un punto de set en contra, para finalmente cerrar el parcial por 7-5. En la segunda manga, tras quebrar temprano y verse alcanzadas, Muelle y Ccuno volvieron a romper el servicio rival y sellaron el triunfo por 6-4, en una hora y 25 minutos de acción. El festejo sobre el polvo de ladrillo de Ibagué, junto a Laura Arraya, reflejó el desahogo y el valor de la victoria.

Este resultado permite a Perú sumar su primera victoria en el grupo y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. El formato de la Zona Americana I establece que los dos primeros equipos de cada grupo acceden a la siguiente etapa, donde buscarán los ‘qualifiers’ para la Billie Jean King Cup, reconocida como la Copa del Mundo del tenis femenino. Las selecciones que finalicen en los dos últimos lugares de cada grupo deberán disputar una serie para evitar el descenso a la Zona Americana II, lo que agrega presión y relevancia a cada encuentro.

Yleymi Muelle y Romina Ccuno le dieron a Perú su primera victoria en la Zona Americana I de la Billie Jean King Cup luego de superar a la dupla chilena compuesta por Jimar Gerald y Fernanda Labraña. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

El partido contra Brasil: ¿Qué necesita Perú?

Perú cerrará esta etapa de grupos este viernes, enfrentando a Brasil, que llega como la selección mejor clasificada de Sudamérica y vigente número 20 del ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF). El desafío es máximo, pero el equipo peruano afronta la serie con confianza, sabiendo que solo una victoria le permitirá aspirar a la clasificación.

El equipo brasileño demostró su fortaleza en la jornada previa al imponerse en una serie muy disputada ante Argentina. El primer punto lo ganó Nauhany Vitoria Leme Da Silva (16 años, 658° del ranking ITF), quien sorprendió a Luisina Giovannini (#201 WTA) por 7-6 y 6-4. A continuación, Julia Riera (#203 WTA) igualó la serie para el equipo ‘albiceleste’ con una contundente victoria sobre Gabriela Cé (#317 WTA) por 6-0 y 6-3.

El dobles fue decisivo: Riera y Nicole Fossa Huergo comenzaron dominando el primer set por 6-4, pero Brasil, con Da Silva y Victoria Barros, remontó el marcador y se impuso 7-5 en el segundo parcial, para luego definir el supertiebreak por 10-5.

Brasil, como la selección sudamericana mejor posicionada y número 20 del mundo según la ITF, parte como claro candidato en el grupo. Sin embargo, Perú buscará apoyarse en la confianza adquirida tras la remontada ante Chile y en la solidez de sus jugadoras de dobles, que demostraron temple bajo presión.