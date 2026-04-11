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Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17: “Son los mejores chicos que tenemos, no estamos listos para competir”

El técnico de la ‘bicolor’ dejó preocupante mensaje luego de perder todos sus partidos en el torneo internacional

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El técnico de la 'bicolor' aceptó su culpa y dejó mensaje preocupante. Créditos: Jax Latin Media / X.

El fútbol peruano atraviesa un momento complicado, con retrocesos tanto en la selección mayor como en las divisiones menores. La reciente participación de la selección Sub 17 en el Sudamericano, donde perdió todos sus encuentros y no sumó puntos, reflejó esta situación.

Renzo Revoredo, entrenador del combinado Sub 17, se pronunció tras su arribo a Perú y asumió la responsabilidad por los resultados obtenidos. El exjugador reconoció que no logró que el equipo alcanzara el rendimiento esperado en el certamen. “Solo me corresponde a mí hacer algo. Al final, el responsable soy yo porque siento que no pude lograr que el equipo rinda en el momento clave, cuando los puntos son decisivos”, declaró al salir del aeropuerto.

Revoredo indicó que las críticas hacia su gestión no le preocupan tanto como la realidad del fútbol nacional. Considera que el mayor desafío es la falta de preparación de los jóvenes para competir a nivel internacional. “Ahora seguramente vendrán las críticas, pero esto va más allá de quién dirija. Es un equipo joven. Eso es lo que más me preocupa, no tanto las críticas. Me preocupa que no estamos listos para competir, no solo ahora. Ese debe ser el enfoque de todos”, añadió.

El exjugador de Universitario insistió en la importancia de una autocrítica profunda en la Federación Peruana de Fútbol, argumentando que los problemas actuales vienen de años atrás y no se han superado. “Tenemos que partir desde el reconocimiento de nuestra realidad. Primero, debo terminar de evaluar toda la preparación, que considero ha sido buena, lo mejor que se pudo hacer, más allá de que no se lograron los resultados. Hay que revisar todo lo que se hizo, cada partido, para aprovechar al máximo las oportunidades en el futuro”, expresó.

Revoredo evitó entrar en detalles sobre las causas del bajo rendimiento, limitándose a señalar: “Son muchos aspectos. Podríamos hablar extensamente, como todos sabemos”. Aseguró que confía en el plantel convocado: “Estoy seguro de que estos son los mejores chicos que tenemos ahora”.

Sobre la conformación del equipo, explicó: “Pude haber convocado a uno o dos más, pero eso no habría cambiado mucho el resultado final. Estos jugadores son lo mejor que tenemos. Mi autocrítica es no haber logrado que el equipo rinda como esperábamos, como lo venía haciendo en los torneos preparatorios, que no son el examen final. Ahí está mi autocrítica”.

Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17.
Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17.

La campaña de Perú en el Sudamericano Sub 17

El desempeño de la selección peruana Sub 17 en el Sudamericano evidenció el estado crítico del desarrollo del fútbol de menores en el país. El equipo dirigido por Renzo Revoredo mostró graves deficiencias en su funcionamiento colectivo y terminó el torneo con la mayor cantidad de goles recibidos: 11 en total, cifra superior a la de cualquier otro equipo participante, incluidos Bolivia, Argentina, Chile y Venezuela.

El cierre de la participación ante Venezuela reflejó la falta de argumentos futbolísticos y la frustración del equipo. El conjunto nacional finalizó el encuentro con ocho jugadores tras varias expulsiones, mientras que la selección venezolana se impuso sin dificultad.

En ese contexto, José Aranda protagonizó una acción antideportiva al derribar y pisar a un rival, agravando aún más la imagen de la selección peruana.

La selección peruana jugó cuatro partidos y no pudo ganar ninguno en el Sudamericano Sub 17.
La selección peruana jugó cuatro partidos y no pudo ganar ninguno en el Sudamericano Sub 17. Créditos: DSports.

Las cifras muestran que Perú sigue sin avances en el fútbol formativo: no obtiene victorias en el Sudamericano Sub 17 desde la edición de 2019, celebrada en Lima. Esta situación coincide con la gestión de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol, etapa en la que no se han revertido los problemas estructurales de las divisiones menores.

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