Kiara Montes habla de su futuro en Regatas ante rumores de fichaje por Universitario: “La gente inventa muchas cosas”

La capitana de Regatas respondió a la especulaciones sobre dónde continuará la próxima temporada. (Video: Latina)

El cierre de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley no solo dejó el quinto lugar para Regatas Lima, sino también interrogantes en torno al futuro de una de sus principales figuras. Kiara Montes, capitana del equipo chorrillano, fue consultada sobre su continuidad en el club en medio de las especulaciones que la vinculan con Universitario de Deportes, pero optó por no dar una respuesta concreta.

Al término del enfrentamiento por el quinto lugar ante Atlético Atenea, la jugadora fue abordada por Latina sobre su próximo destino. Sin embargo, lejos de confirmar o desmentir los rumores, dejó una frase que no pasó desapercibida: “Solo voy a decir que la gente a veces inventa muchas cosas y nada más”.

Sus declaraciones se dan en un contexto en el que su nombre ha sido vinculado con Universitario, lo que ha generado expectativa entre los aficionados del conjunto crema. Pese a ello, Montes optó por mantener la cautela y no profundizar en el tema, dejando entrever —sin confirmarlo— que podría continuar en Regatas.

Kiara Montes ha jugado las últimas seis temporadas en Regatas. Crédito: LPV

Un cierre necesario para Regatas

Más allá de las especulaciones en cuanto a su futuro, la capitana destacó la importancia de haber terminado la Liga con una victoria ante un rival al que no había podido vencer en las etapas anteriores. Regatas se impuso por 3-1 ante Atlético Atenea en su último compromiso, resultado que le permitió asegurar el quinto lugar del campeonato.

“Era importante cerrar bien la temporada. Fue una temporada bastante irregular de nuestra parte, pero es importante ganar los partidos claves como este. Atenea nos había ganado toda la temporada prácticamente. Creo que cada una se lleva alguna lección positiva para la siguiente temporada”, señaló Montes.

Regatas no logró mantener el nivel de campañas anteriores, en las que fue protagonista y habitual semifinalista. La irregularidad terminó pasándole factura a un equipo que, pese a su jerarquía, no pudo meterse en la lucha por el título. Aun así, el plantel supo recomponerse en la recta final para cerrar su participación con una mejor imagen, dejando sensaciones más alentadoras de cara al futuro.

Kiara Montes y su compromiso total en la cancha

En lo personal, Kiara Montes también tuvo que afrontar una temporada complicada. Las lesiones la alejaron durante varias semanas de las canchas, aunque logró estar presente en la etapa decisiva del campeonato para aportar al equipo.

“En lo personal fue una temporada loca, siento que le he puesto muchas ganas. Estuve fuera cuatro semanas en la primera etapa y todavía no estoy recuperada al 100%. No me gusta hablar de las lesiones, porque siento que muchas personas nos excusamos y no es así. Yo, pese a tenerlas, me he esforzado con mi preventivo y mis terapias para poder llegar a estos momentos”, explicó.

Regatas Lima terminó en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Pese a no estar en plenitud física, la capitana dejó en claro su compromiso con el equipo, buscando aportar desde distintos aspectos del juego. En ese sentido, también resaltó su capacidad de adaptación dentro del campo, priorizando siempre el rendimiento colectivo por encima del individual.

“Cuando no destaco en algún fundamento, trato de esforzarme en otro para que mi equipo pueda jugar cómodo. Entonces, si por ahí no estoy bien en el ataque, me esfuerzo el doble en la defensa y recepción para que mis compañeras puedan hacer los puntos”, afirmó.

Mientras Regatas Lima inicia su proceso de reestructuración de cara a la próxima temporada, el futuro de su capitana sigue siendo una incógnita. Por ahora, Kiara Montes deja más preguntas que respuestas en medio de un mercado que promete movimientos importantes.