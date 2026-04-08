Perú Deportes

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

El elenco que dirige Antonio Spinelli intentará hacer valer la altura en la ‘Ciudad Imperial’ y registrar su segunda victoria en el certamen clasificatorio. Revista a qué hora y cómo seguir el cotejo

Guardar
Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Instagram Mía León/Fefa Lacoste.
Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Instagram Mía León/Fefa Lacoste.

Este viernes 10 de abril, la selección femenina de Perú jugará contra Uruguay en el marco de la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol en el Estadio Garcilaso de la Vega, en una competencia donde se disputan dos plazas directas al Mundial de Brasil 2027 y dos lugares adicionales para el repechaje intercontinental. Conoce todos los detalles del encuentro.

La selección peruana que dirige Antonio Spinelli urge de una victoria para escalar posiciones y ubicarse en los puestos de clasificación. De momento, ‘la bicolor’ está ubicada en la séptima casilla con tres unidades, producto de su histórica victoria ante Chile en Cusco.

El triunfo por 3-1 ante el combinado ‘mapocho representó el fin de una larga sequía de 19 años sin sumar de a tres en competencias oficiales para Perú. Los goles de Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape valieron tres unidades y sustentaron la localía en la ‘Ciudad Imperial’, a 3.399 m.s.n.m.

Raquel Bilcape, de 18 años, anotó un tanto y brindó una asistencia en la victoria de Perú por 3-1 sobre Chile. Crédito: La Bicolor.
Raquel Bilcape, de 18 años, anotó un tanto y brindó una asistencia en la victoria de Perú por 3-1 sobre Chile. Crédito: La Bicolor.

Sin embargo, la alegría no duró mucho, pues en la siguiente jornada, Perú cayó estrepitosamente en su visita a Lara: Venezuela pasó ampliamente por encima al conjunto nacional y le endosó un 6-0 aplastante.

Por otro lado, Uruguay también urge de sumar en Cusco, pues solo suma dos puntos en tres encuentros. El equipo que dirige Ariel Longo inició su participación en el torneo con un empate a dos en casa ante la poderosa Argentina. Luego, cayó en su visita a Paraguay y en su último encuentro, igualó sin goles con Ecuador en Montevideo.

Conviene destacar que luego de este encuentro, Perú volverá a ser local ante Paraguay, solo cuatro días más tarde. Luego, visitará a Ecuador. Esta triple fecha de Liga de Naciones es crucial para delinear el camino rumbo al Mundial y definir para qué está hecho el equipo de Spinelli; de momento, Perú es el segundo equipo más goleado (11) del torneo, solo después de Bolivia (18).

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.
Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

Perú vs Uruguay por Liga de Naciones Femenina: día, hora y dónde ver

Luego de la victoria ante Chile por 3-1 y la abultada derrota ante por 6-0 ante Venezuela, ‘la bicolor’ apunta a hacer valer la localía ante Uruguay. Este compromiso está pactado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Perú viene de vencer por 2-0 a la UNSAAC, equipo de la primera división peruana, en un encuentro amistoso en Cusco. Crédito: La Bicolor.
Perú viene de vencer por 2-0 a la UNSAAC, equipo de la primera división peruana, en un encuentro amistoso en Cusco. Crédito: La Bicolor.

Presencia extranjera

La selección peruana femenina atraviesa un proceso de transformación profundo. Bajo una estrategia de captación que emula el éxito del equipo masculino, la Videna potencia su universo de jugadoras mediante un riguroso trabajo de scouting. Esta labor permite la incorporación de talentos que militan en ligas competitivas de Europa, Norteamérica y Medio Oriente.

A este esfuerzo institucional se suma el crecimiento individual de futbolistas que emigraron del torneo local hacia México y Colombia. El plantel actual destaca por su diversidad geográfica y profesional. En la lista figuran Mia Shalir (Israel), Marjory Sánchez (Colombia), Mía León y Sashenka Porras (México). También resaltan Brenda Meier (Suiza), Alesia García (Hungría), Claudia Domínguez (España) y Claudia Cagnina (Noruega).

El mapa del talento nacional se extiende hasta Estados Unidos con Antonella Solari y Khloe Olano. Gracias a esta red de reclutamiento, el fútbol femenino peruano eleva su nivel competitivo y construye una base sólida para los desafíos internacionales.

Convocadas de Perú para la fecha triple ante Uruguay, Paraguay y Ecuador. Crédito: La Bicolor.
Convocadas de Perú para la fecha triple ante Uruguay, Paraguay y Ecuador. Crédito: La Bicolor.

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de UruguayLiga de Naciones Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

A horas del partido, se conoció que Andy Polo y Lisandro Alzugaray serán bajas en el cuadro ‘crema’, por lo que Javier Rabanal tuvo que hacer modificaciones. Así jugarán ambos equipos

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

La armadora mexicana y la punta brasileña terminaron con complicaciones físicas en el partido anterior. Este miércoles, la USMP buscará su lugar en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La fase de grupos de la Copa Libertadores dará inicio, en tanto que en la Champions League se disputarán los cuartos de final

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio

Los representantes nacionales competirán en la capital brasileña bajo el liderazgo de las curtidas Kimberly García y Evelyn Inga. Siete deportistas provienen de la meca del atletismo peruano, Huancayo

Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

Ricardo Belmont y su lado más homófobo, misógino y machista: “Legalizar el aborto me permite meter un balazo (a quien accede)”

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio