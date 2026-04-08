Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Instagram Mía León/Fefa Lacoste.

Este viernes 10 de abril, la selección femenina de Perú jugará contra Uruguay en el marco de la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol en el Estadio Garcilaso de la Vega, en una competencia donde se disputan dos plazas directas al Mundial de Brasil 2027 y dos lugares adicionales para el repechaje intercontinental. Conoce todos los detalles del encuentro.

La selección peruana que dirige Antonio Spinelli urge de una victoria para escalar posiciones y ubicarse en los puestos de clasificación. De momento, ‘la bicolor’ está ubicada en la séptima casilla con tres unidades, producto de su histórica victoria ante Chile en Cusco.

El triunfo por 3-1 ante el combinado ‘mapocho’ representó el fin de una larga sequía de 19 años sin sumar de a tres en competencias oficiales para Perú. Los goles de Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape valieron tres unidades y sustentaron la localía en la ‘Ciudad Imperial’, a 3.399 m.s.n.m.

Raquel Bilcape, de 18 años, anotó un tanto y brindó una asistencia en la victoria de Perú por 3-1 sobre Chile. Crédito: La Bicolor.

Sin embargo, la alegría no duró mucho, pues en la siguiente jornada, Perú cayó estrepitosamente en su visita a Lara: Venezuela pasó ampliamente por encima al conjunto nacional y le endosó un 6-0 aplastante.

Por otro lado, Uruguay también urge de sumar en Cusco, pues solo suma dos puntos en tres encuentros. El equipo que dirige Ariel Longo inició su participación en el torneo con un empate a dos en casa ante la poderosa Argentina. Luego, cayó en su visita a Paraguay y en su último encuentro, igualó sin goles con Ecuador en Montevideo.

Conviene destacar que luego de este encuentro, Perú volverá a ser local ante Paraguay, solo cuatro días más tarde. Luego, visitará a Ecuador. Esta triple fecha de Liga de Naciones es crucial para delinear el camino rumbo al Mundial y definir para qué está hecho el equipo de Spinelli; de momento, Perú es el segundo equipo más goleado (11) del torneo, solo después de Bolivia (18).

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

Perú vs Uruguay por Liga de Naciones Femenina: día, hora y dónde ver

Luego de la victoria ante Chile por 3-1 y la abultada derrota ante por 6-0 ante Venezuela, ‘la bicolor’ apunta a hacer valer la localía ante Uruguay. Este compromiso está pactado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Perú viene de vencer por 2-0 a la UNSAAC, equipo de la primera división peruana, en un encuentro amistoso en Cusco. Crédito: La Bicolor.

Presencia extranjera

La selección peruana femenina atraviesa un proceso de transformación profundo. Bajo una estrategia de captación que emula el éxito del equipo masculino, la Videna potencia su universo de jugadoras mediante un riguroso trabajo de scouting. Esta labor permite la incorporación de talentos que militan en ligas competitivas de Europa, Norteamérica y Medio Oriente.

A este esfuerzo institucional se suma el crecimiento individual de futbolistas que emigraron del torneo local hacia México y Colombia. El plantel actual destaca por su diversidad geográfica y profesional. En la lista figuran Mia Shalir (Israel), Marjory Sánchez (Colombia), Mía León y Sashenka Porras (México). También resaltan Brenda Meier (Suiza), Alesia García (Hungría), Claudia Domínguez (España) y Claudia Cagnina (Noruega).

El mapa del talento nacional se extiende hasta Estados Unidos con Antonella Solari y Khloe Olano. Gracias a esta red de reclutamiento, el fútbol femenino peruano eleva su nivel competitivo y construye una base sólida para los desafíos internacionales.

Convocadas de Perú para la fecha triple ante Uruguay, Paraguay y Ecuador. Crédito: La Bicolor.