Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 1

Tabla del grupo F de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026.

El grupo F de la Copa Libertadores 2026 representa una verdadera prueba de carácter para Sporting Cristal, Cerro Porteño, Palmeiras y Junior de Barranquilla. Cada uno llega con una historia reciente marcada por desafíos y expectativas renovadas en el marco de la fecha 1.

El conjunto ‘rimense’ accedió a la fase de grupos tras superar dos instancias previas. Primero eliminó a 2 de Mayo de Paraguay y después logró imponerse en una serie reñida ante Carabobo FC de Venezuela, sellando su pase desde el punto penal en ambas ocasiones. En el torneo local, el elenco ‘cervecero’ viene alternando buenos y malos resultados, lo que generó la salida del técnico Paulo Autuori y la posterior designación de Zé Ricardo.

El cuadro rimense venció 3-2 a los venezolanos y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores - Crédito: ESPN.

El sorteo no fue benévolo para los ‘celestes’: el club peruano compartirá zona con viejos conocidos como Palmeiras y Cerro Porteño, además de enfrentar por primera vez a Junior de Barranquilla en una Copa Libertadores. La temporada anterior, Sporting Cristal perdió ambos partidos ante el ‘verdao’ y sumó solo un punto en dos encuentros contra el ‘ciclón’, lo que evidencia la magnitud del reto actual.

De cara al debut, la presión se multiplica: un arranque positivo podría transformar el ánimo del plantel y abrir la puerta a una campaña más larga en el torneo. En caso contrario, un traspié inicial complicaría el camino a octavos de final o, al menos, a la Copa Sudamericana, objetivo alternativo para los peruanos.

El ‘ciclón de Barrio Obrero’ atraviesa un periodo de transición. Tras consagrarse campeón del Clausura 2025 y terminar como el mejor en la tabla anual de Paraguay, el club se encuentra segundo en el actual torneo local, cuatro puntos por debajo de Olimpia. La directiva decidió relevar a Javier Bava después de una serie de resultados adversos, por lo que el equipo llegará al debut internacional con un entrenador nuevo en el banquillo: Ariel Holan, que debutó con un triunfo 3-0 sobre 2 de Mayo.

Cerro Porteño debutará en Lima ante Sporting Cristal y, en la segunda jornada, será local frente a Junior de Barranquilla. La agenda del grupo le plantea duelos seguidos contra rivales directos, lo que podría definir buena parte de sus aspiraciones en la fase de grupos.

Ariel Holan buscará encaminar a Cerro Porteño, que debuta en la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal. - créditos: Cerro Porteño

El ‘verdao’ llega como subcampeón vigente de la Copa Libertadores y con una campaña doméstica que refuerza su condición de favorito. El equipo de Abel Ferreira conquistó el Campeonato Paulista y lidera el Brasileirao con 25 puntos tras 10 fechas, producto de ocho victorias, un empate y una derrota, con 21 goles a favor y 10 en contra.

El plantel mantiene la base que disputó la última final continental y ha sumado refuerzos estratégicos para encarar el doble desafío nacional e internacional. La misión es clara: retomar la senda triunfal en el certamen de Conmebol y soñar con una cuarta estrella.

El equipo paulista enfrentará a Junior de Barranquilla en Colombia en la primera fecha. El antecedente inmediato y la calidad individual del plantel lo posicionan como el rival a vencer en el grupo F, aunque el recorrido de la fase de grupos siempre admite sorpresas.

Palmeiras recibiendo la medalla de plata de la Copa Libertadores 2025 tras perder con Flamengo en Lima en la gran final. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Resultados de la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2025

- Junior de Barranquilla 1-1 Palmeiras (Finalizado)

- Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño (EN VIVO)

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2025

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Junior de Barranquilla selló su clasificación tras conquistar el Torneo Finalización 2025, sumando el undécimo título nacional de su historia. Bajo la dirección de Alfredo Arias, el club se ubica quinto en el Torneo Apertura con ocho triunfos, un empate y seis derrotas, a nueve unidades del líder, Atlético Nacional.

La actualidad del ‘tiburón’ es irregular, pero la expectativa está puesta en trasladar el impulso de la última consagración local al plano internacional. Será su decimonovena participación en el máximo certamen continental, con el recuerdo de haber alcanzado las semifinales en 1994 como mejor antecedente.