Pedro García minimizó a Felipe Vizeu tras su gol acrobático en Sporting Cristal vs Cerro Porteño: “No me cuenten cuentos”

El periodista deportivo restó importancia a la anotación del delantero brasileño en duelo por Copa Libertadores 2026. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La reciente actuación de Felipe Vizeu con Sporting Cristal provocó una inesperada polémica tras el comentario del periodista deportivo Pedro García, quien, pese a reconocer el valor del acrobático gol, mantuvo sus críticas hacia el delantero brasileño. La jugada fue decisiva para el triunfo sobre Cerro Porteño en el marco de la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

“Yo lo voy a seguir ‘maleteando’ a Vizeu. Hizo el gol, está bien, ese gol no lo puede fallar, con acrobacia o sin acrobacia. El gol era normal. No hacía falta una acrobacia para hacer el gol porque la pelota le cayó limpia donde no había marca, y Vizeu hizo su trabajo. ¿Lo hizo más acrobático, estético y difícil? Sí. ¿Fue agónico por cómo estaba el partido? Correcto. Pero convengamos que un buen centro a un delantero que estaba desmarcado frente y debajo del arco, eso no podía no ser gol. No me cuenten cuentos”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Doble Punta.

El comunicador insistió en que dicha acción no requería una acrobacia, ya que el atacante recibió el centro en una posición inmejorable y sin marca. “O sea que ahora todo el mundo se voltea como una media con lo de Vizeu. ¡Ay, Vizeu! ¡Gran gol! ¡Qué lectura de jugada! ¡Qué acrobática su maniobra para ponerla lejos del arquero! ¡Qué oportuno su olfato goleador para ver la bola venir, y con buen timming, saltar y colocarla lejos de la mano izquierda del portero!“, expresó en tono irónico en el espacio digital tras el elogio de sus compañeros hacia Felipe.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

Pedro Eloy también destacó que la situación de Vizeu tenía un componente dramático, ya que el delantero venía de una sequía prolongada y había sido objeto de cuestionamientos por su falta de eficacia. “Un tipo que no le hacía gol a nadie, pero ni siquiera en la situación más favorable”, aseguró el periodista, aunque admitió sentir satisfacción por el triunfo de un equipo peruano en el torneo continental.

En medio del debate mediático, Vizeu recibió felicitaciones de sus compañeros y del club, que remarcó el valor anímico del gol tanto para el grupo como para el futbolista, quien había sido criticado en jornadas previas.

Felipe Vizeu y el inicio con Zé Ricardo en Sporting Cristal

El gol de Felipe Vizeu se produjo en el debut de Zé Ricardo como entrenador de Sporting Cristal, quien ya había dirigido al atacante en Flamengo entre 2016 y 2017. Esta coincidencia aportó un matiz particular, pues el reencuentro entre ambos se dio tras la salida de Paulo Autuori, que había dado oportunidades al futbolista sin lograr que explote ofensivamente.

Pedro García reparó en esta paradoja: “Con cambio de dirección técnica porque Autuori le dio oportunidades, lo hizo viajar, arrancar, un poco más y le da la capitanía y no metía un gol; se va Autuori y hace gol. Las grandes paradojas también se dan, lo de Vizeu ha sido una paradoja”, sentenció.

En la previa, el delantero brasileño había ingresado faltando 20 minutos para el final del encuentro, justo cuando el equipo necesitaba una respuesta ofensiva. Según García, el destino y el fútbol se fusionaron para que Vizeu, con su nuevo DT, lograra el tanto del triunfo en la Copa Libertadores.

El último gol de Felipe Vizeu con Sporting Cristal fue ante Juan Pablo II de visita el 14 de febrero de este año. - créditos: Sporting Cristal

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Después de la victoria ante Cerro Porteño, Sporting Cristal afrontará un receso en la competición local debido a las Elecciones Electorales que se celebrarán en Perú el domingo 12 de abril. Esta circunstancia suspenderá la fecha en la Liga 1, lo que postergará el siguiente compromiso doméstico del club.

El plantel dirigido por Zé Ricardo tendrá su próxima presentación oficial en la Copa Libertadores el jueves 16 de abril, cuando visitará a Palmeiras en Brasil, en un duelo clave para sus aspiraciones continentales. Posteriormente, el regreso al Torneo Apertura está previsto para el domingo 19 de abril ante UTC en el estadio Alberto Gallardo.