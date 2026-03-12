Eddie Fleischman le envió firme mensaje a Joel Raffo tras clasificación de Sporting Cristal: “Felipe Vizeu es una nulidad”

Luego de eliminar a Carabobo FC, el periodista deportivo criticó a Felipe Vizeu y lanzó advertencia al presidente del club 'celeste'. (Video: Denganche / Juego Cruzado)

Sporting Cristal logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse en la tanda de penales a Carabobo FC de Venezuela en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo ‘rimense’ capitalizó la victoria conseguida en el partido de ida y, pese a las dificultades evidenciadas en la vuelta, aseguró su presencia en el principal torneo de clubes de Sudamérica.

El desarrollo del encuentro generó cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo del cuadro ‘celeste’, en particular respecto al manejo del ritmo y la capacidad de respuesta en el mediocampo. En ese sentido, Eddie Fleischman analizó el desempeño y señaló debilidades estructurales tanto en la fase ofensiva como en la contención.

“Más allá de la satisfacción de la clasificación, Cristal se complica solo los partidos. Había sacado un muy buen triunfo de visita. Hoy (ayer) empieza a ritmo recontralento, lo agarraron a otra velocidad, no tenía quién pare un taxi en la mitad de la cancha. Távara trotón, hasta Yotún trotón. No había marca en el medio. Santana intrascendente. El equipo no se encontró”, indicó en primera instancia en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

De la misma manera, el periodista deportivo incluyó observaciones sobre el funcionamiento del mediocampo, pidiendo a Gustavo Cazonatti por encima de Martín Távara. “Távara no es medio central porque no tiene marca, puede ser interior. Sin Cazonatti, Cristal no tiene marca en el medio, no tiene equilibrio, queda muy desprotegido”, explicó.

El cuadro rimense venció 3-2 a los venezolanos y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores - Crédito: ESPN.

Eddie Fleischman y su crítica a Felipe Vizeu

En su análisis, Eddie Fleischman dirigió comentarios directos a Felipe Vizeu, quien inició como titular y fue reemplazado antes del descanso. “Vizeu es una nulidad, debería jugar de central, todas las tira afuera. Yo creo que se apuró Paulo Autuori en sacar a Iberico porque debía sacar a Vizeu e Iberico ir de ‘9’”, acotó.

El comunicador puso en duda la utilidad del atacante en el esquema del equipo y consideró que su sustitución temprana reflejó la falta de confianza de Paulo Autuori. “¿Qué significa que Felipe Vizeu salga en el primer tiempo? Estoy admitiendo que no me sirve, que no me funciona, que no me da nada y que lo tengo que cambiar", sostuvo.

Felipe Vizeu lleva 4 goles en 17 partidos con Sporting Cristla. - créditos: Liga 1

Mensaje de Eddie Fleischman a Joel Raffo

Por otro lado, Eddie Fleischman lanzó un mensaje a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal: “Joel Raffo, con lo que está recibiendo Cristal, sí tiene que hacer algo con el plantel para ponerlo en mejor forma para la ronda de grupos”.

El avance a la fase de grupos representa un desafío mayor para los ‘cerveceros’, que enfrentarán a rivales de mayor nivel competitivo. Fleischman sugirió que los ingresos económicos generados por la clasificación deberían destinarse a potenciar la plantilla, especialmente en la zona de marca y en la delantera, donde el rendimiento de algunos futbolistas ha sido insuficiente.

Posible incorporación de refuerzos en el mercado de pases

La posibilidad de sumar refuerzos en el corto plazo está siendo evaluada por la dirigencia de Sporting Cristal. El director general de fútbol, Julio César Uribe, respondió a la prensa sobre la llegada de un nuevo extranjero: “Ese tema lo trataremos en los próximos días. Tenemos plantel y somos respetuosos de lo que hemos decidido; corresponde respaldarlo”.

En tanto, Paulo Autuori precisó que la incorporación de un refuerzo foráneo depende de la salida de otro jugador extranjero. Mientras el mercado de pases permanezca abierto, no se descarta una contratación que fortalezca el plantel para afrontar la fase de grupos.

La reciente clasificación representa un impulso deportivo, pero los desafíos competitivos obligan a revisar las alternativas disponibles en el mercado y a evaluar posibles movimientos estratégicos en el plantel.