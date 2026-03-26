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Paulo Autuori dejó Sporting Cristal “de mutuo acuerdo” tras no enrumbar a los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

La inconsistencia en materia de resultados fue el detonante para que el entrenador brasileño se alejara, definitivamente, de la parcela técnica del Rímac. El equipo no logró levantar vuelo en su gestión

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Paulo Autuori concluyó su experiencia en Sporting Cristal. - Crédito: Olenka Valencia
Paulo Autuori concluyó su experiencia en Sporting Cristal. - Crédito: Olenka Valencia

Paulo Autuori ha dejado la dirección técnica de Sporting Cristal. Vínculo finalizado. Posiblemente, más por su lado que por el institucional, pese a que el comunicado afirma una resolución mutua. Ha terminado la historia que comenzó con mucha expectativa en el Rímac, pero acabó con demasiada desilusión. El ciclo ha resultado insostenible, sobre todo por los resultados y las sensaciones.

La apuesta de Gustavo Zevallos no salió bien. Por más que hubo un consenso en el seno de Cristal para incorporar al técnico brasileño en reemplazo de Guillermo Farré, la gestión presentó demasiados claroscuros a lo largo de los meses. Tal vez porque el equipo no estuvo bien reforzado, pero en eso también tiene mucho que ver el ‘Profesor’ por su renuencia constante a acudir al mercado de pases.

Paulo Autuori - Sporting Cristal - Cristiano Da Silva - Franco Coronel - Perú - deportes - 8 marzo
Paulo Autuori duró cerca de un año como técnico de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
El conjunto ‘cervecero’ también percibía una falta de conexión con un Autuori que cada día que transcurría se sentía más lejos de La Florida por más que intentaba negarlo por distintas maneras o vías. La salida, finalmente, se precipitó al cierre de marzo con la última caída (3-2) a manos de Los Chankas, uno de los líderes del Apertura 2026.

Zanjada la continuidad del brasileño, José Soto —hombre de la casa con historia y espalda— se hará cargo de Sporting Cristal de manera interina mientras las autoridades de la institución analizan hojas de vida para definir al técnico oficial lo más pronto posible, de preferencia antes del inicio de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro 'celeste' cayó 3-2 frente a los 'guerreros', que siguen líderes del campeonato - Crédito: L1MAX.

Comunicado oficial

El Club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución, en la cual condujo al plantel profesional desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, en lo que significó su retorno a casa.

El club agradece al profesor Autuori por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana.

El comunicado que oficializa la salida de Paulo Autuori. - Crédito: Sporting Cristal
El comunicado que oficializa la salida de Paulo Autuori. - Crédito: Sporting Cristal

Cristal derrapa

El balance de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 se presenta como alarmante. El equipo ‘rimense’ no ha conseguido establecer un rendimiento adecuado, situación que ha generado una serie de resultados desfavorables a lo largo de la competencia. Esta realidad ha desencadenado inquietud en la directiva y la afición, al no observarse mejoras sustanciales en el desempeño colectivo.

En el distrito de Rímac, el diagnóstico es considerado preocupante. Sporting Cristal permanece en la zona media de la tabla de posiciones y no exhibe señales de recuperación futbolística. La falta de reacción del plantel ha llevado a la institución a finalizar el vínculo contractual con el entrenador Paulo Autuori, buscando un cambio de rumbo que permita revertir la situación deportiva.

Goles y resumen del contundente triunfo de los 'celestes' por la fecha 7 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

El conjunto celeste afronta la inminente Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026 en un contexto adverso, con jugadores que han sido señalados por sus desempeños deficientes. El caso de Felipe Vizeu resalta como el ejemplo más notorio dentro de un plantel que no ha logrado consolidar una propuesta futbolística efectiva. A pesar de este escenario, el equipo deberá encarar el reto internacional.

En el grupo de la Libertadores, Sporting Cristal se enfrentará a rivales con tradición y fortaleza competitiva, como Palmeiras, Junior de Barranquilla y Cerro Porteño. Estos equipos, según los análisis previos, presentan un nivel superior sobre el papel.

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