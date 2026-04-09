Dónde ver Cienciano vs Juventud HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Juventud HOY: partido por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Cienciano.

Hoy, jueves 9 de abril, Cienciano hará su debut en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 visitando a Juventud. El pitazo inicial está programado para las 17:00 horas (hora peruana) en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo. El equipo de Horacio Melgarejo buscará replicar su buen andar en el torneo local y pisar fuerte en el emblemático escenario ‘charrúa’.

Horarios del Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana 2026

El ecuatoriano Bryan Loayza hará sonar su silbato a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Uruguay. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas de Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

Dónde ver Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Juventud se podrá ver en Perú, Uruguay y el resto de Sudamérica a través de DSports, señal que también ofrece su plataforma digital DGO, accesible desde distintos dispositivos.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa del encuentro en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las jugadas destacadas, declaraciones y todos los detalles del partido.

Dónde ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026

¿Cómo llega Cienciano?

Cienciano afronta su estreno en la Copa Sudamericana con el impulso de su reciente victoria 3-2 sobre ADT como local. En ese encuentro, Alejandro Hohberg convirtió dos goles y Carlos Garcés sumó otro, todos desde el punto de penal. Por el lado visitante, Aylton Mazzo y Jordan Guivin descontaron para el conjunto tarmeño.

El triunfo permitió al cuadro cusqueño avanzar en la clasificación del Torneo Apertura 2026, ubicándose en el tercer puesto con 19 puntos, a cuatro unidades del líder, Los Chankas, que suma 23. El equipo cusqueño se mantiene en la lucha por el título de la primera fase de la Liga 1.

Los cusqueños siguen trepando ubicaciones en la tabla. Créditos: L1 Max.

¿Cómo llega Juventud?

Juventud afronta este encuentro en un momento complicado, acumulando cinco partidos sin conocer la victoria. Uno de esos resultados significó su eliminación en la fase 3 de la Copa Libertadores, mientras que los otros cuatro corresponden al torneo uruguayo, donde ocupa el último lugar de la tabla con 4 puntos.

En su presentación más reciente, los ‘canarios’ perdieron 2-1 ante Racing. Felipe Álvarez y Felipe Cairus anotaron para el equipo local, y Fernando Mimbacas descontó para Juventud. Esta derrota los dejó aún más rezagados, a tres puntos del penúltimo en la clasificación.

La serie de malos resultados llevó a la directiva a realizar un cambio en el banquillo. Sergio Blanco, exdelantero de Sporting Cristal y conocido en el fútbol peruano como ‘Chapita’, asumió la dirección técnica del equipo uruguayo y debutará en esta nueva etapa al frente del plantel.

La situación adversa de Juventud representa una oportunidad para Cienciano, que necesita sumar fuera de casa, ya que los puntos obtenidos como local no serían suficientes para asegurar la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sergio Blanco asumió como nuevo técnico de Juventud de Uruguay.

El fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

- Fecha 2: Cienciano vs Academia Puerto Cabello (16 de abril / 21:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 3: Cienciano vs Atlético Mineiro (29 de abril / 19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 4: Academia Puerto Cabello vs Cienciano ( 5 de mayo / 19:30 horas / estadio Misael Delgado)

- Fecha 5: Atlético Mineiro vs Cienciano (21 de mayo / 17:00 horas / Arena MRV)

- Fecha 6: Cienciano vs Juventud (27 de mayo / 17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)