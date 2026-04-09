Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Por segundo año consecutivo, el equipo peruano se medirá ante Mineiro , renovando una rivalidad reciente en el ámbito sudamericano. La presencia del ‘papá’ despierta expectativa, tanto por su historia en el certamen como por el desafío que implica enfrentar a rivales de Brasil, Venezuela y Uruguay.

Cienciano integra el Grupo B junto a Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay. El club cusqueño, que ya supo alzar este trofeo continental en el pasado, afrontará una zona que promete encuentros de alto nivel.

En Perú , el partido podrá verse a partir de las 17:00 horas. La misma franja horaria aplica para Colombia y Ecuador , permitiendo a los hinchas de la región seguir el duelo en simultáneo. En Bolivia , Venezuela y Chile , el encuentro comenzará a las 18:00 horas. Para quienes se encuentren en Uruguay , Brasil , Argentina y Paraguay , el choque dará inicio a las 19:00 horas.

El debut de Cienciano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será hoy, jueves 9 de abril, frente a Juventud en la ciudad de Montevideo. El enfrentamiento entre los clubes peruano y uruguayo marcará el inicio del camino para los cusqueños en el torneo continental.

Quienes prefieran la opción digital podrán acceder al encuentro mediante DGO , la plataforma de streaming que ofrece la señal en vivo del torneo.

El encuentro entre Juventud y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 contará con una amplia cobertura para los aficionados. La transmisión en directo estará a cargo de DSports para televisión, permitiendo a los seguidores de ambos equipos disfrutar del partido desde distintos países sudamericanos.

Por el contrario, el ‘papá’ atraviesa un presente más alentador. El conjunto cusqueño suma seis partidos seguidos sin perder , con un saldo de cinco victorias y un empate. La única igualdad se produjo frente a FBC Melgar en la fase preliminar del torneo continental, serie que logró superar mediante tiros desde el punto penal.

La situación de Juventud de Uruguay de cara a su debut en la Copa Sudamericana 2026 es compleja. El equipo llega al partido tras acumular seis derrotas consecutivas en la temporada, una racha que incluye su participación en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Este rendimiento adverso lo llevó a disputar la Sudamericana, donde deberá medirse con rivales como Cienciano , Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello.

¡Turno de Cienciano! El ‘papá’ visitará a Juventud en Montevideo en su debut por la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño llega motivado tras la buena racha que alcanzó en la Liga 1.

Tras una serie muy disputada, el cuadro cusqueño logró una consagración histórica que lo puso en lo más alto del continente. Pero la hazaña no terminó ahí: al año siguiente, reafirmó su grandeza al conquistar la Recopa Sudamericana venciendo a Boca Juniors.

Cienciano sueña con reeditar la histórica campaña de 2003 , cuando protagonizó una de las mayores gestas del fútbol peruano. En aquel recorrido inolvidable dejó en el camino a rivales de peso como Universidad Católica, Santos y Atlético Nacional, hasta alcanzar la gran final frente a River Plate.

En la antesala del debut de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026, el club cusqueño recibió la visita de Wilson Varela , exjugador del ‘Papá’, quien se acercó para brindar su respaldo y aliento en el inicio de esta nueva campaña internacional.

Últimas noticias

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial El tenista peruano avanzó a los cuartos de final del torneo y continúa escalando posiciones en la clasificación ATP

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo El entrenador uruguayo cuestionó la intervención del VAR en dos acciones decisivas durante el debut del club peruano ante el ‘mengao’, lo que motivó la evaluación de un reclamo formal ante la CONMEBOL

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia El colegiado nacional de 34 años será parte de la cita máxima del balompié por segunda edición consecutiva; la diferencia radica en que en Norteamérica será el encargado de impartir justicia directamente y su labor no se limitará a fungir como cuarto réferi

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026 El duelo entre peruanos y uruguayos por la primera fecha del torneo de la CONMEBOL se jugará en el Estadio Centenario. Consulta los horarios detallados de la contienda