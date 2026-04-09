Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Alineaciones confirmadas
Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra, Cavero; Barreto, Robles, Hohberg, Bandiera; Souza, Garcés.
Juventud: Sosa; Mujica, Pernicone, Morosini, Más; Cecchini, Pérez, Roldán, Pereiro; Cruz, Mimbacas.
En la antesala del debut de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026, el club cusqueño recibió la visita de Wilson Varela, exjugador del ‘Papá’, quien se acercó para brindar su respaldo y aliento en el inicio de esta nueva campaña internacional.
Cienciano sueña con reeditar la histórica campaña de 2003, cuando protagonizó una de las mayores gestas del fútbol peruano. En aquel recorrido inolvidable dejó en el camino a rivales de peso como Universidad Católica, Santos y Atlético Nacional, hasta alcanzar la gran final frente a River Plate.
Tras una serie muy disputada, el cuadro cusqueño logró una consagración histórica que lo puso en lo más alto del continente. Pero la hazaña no terminó ahí: al año siguiente, reafirmó su grandeza al conquistar la Recopa Sudamericana venciendo a Boca Juniors.
¡Turno de Cienciano! El ‘papá’ visitará a Juventud en Montevideo en su debut por la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño llega motivado tras la buena racha que alcanzó en la Liga 1.
La situación de Juventud de Uruguay de cara a su debut en la Copa Sudamericana 2026 es compleja. El equipo llega al partido tras acumular seis derrotas consecutivas en la temporada, una racha que incluye su participación en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Este rendimiento adverso lo llevó a disputar la Sudamericana, donde deberá medirse con rivales como Cienciano, Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello.
Por el contrario, el ‘papá’ atraviesa un presente más alentador. El conjunto cusqueño suma seis partidos seguidos sin perder, con un saldo de cinco victorias y un empate. La única igualdad se produjo frente a FBC Melgar en la fase preliminar del torneo continental, serie que logró superar mediante tiros desde el punto penal.
- Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Cavero Souza, Hohberg, Robles, Barreto; Bandiera y Garcés.
- Juventud: Sosa; Pernicone, Mas, Risso, Izaguirre; Lalindre, Roldán; Cecchini, Pereiro, Peralta, Alaniz, Mimbacas.
El encuentro entre Juventud y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 contará con una amplia cobertura para los aficionados. La transmisión en directo estará a cargo de DSports para televisión, permitiendo a los seguidores de ambos equipos disfrutar del partido desde distintos países sudamericanos.
Quienes prefieran la opción digital podrán acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma de streaming que ofrece la señal en vivo del torneo.
El debut de Cienciano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será hoy, jueves 9 de abril, frente a Juventud en la ciudad de Montevideo. El enfrentamiento entre los clubes peruano y uruguayo marcará el inicio del camino para los cusqueños en el torneo continental.
En Perú, el partido podrá verse a partir de las 17:00 horas. La misma franja horaria aplica para Colombia y Ecuador, permitiendo a los hinchas de la región seguir el duelo en simultáneo. En Bolivia, Venezuela y Chile, el encuentro comenzará a las 18:00 horas. Para quienes se encuentren en Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, el choque dará inicio a las 19:00 horas.
Cienciano integra el Grupo B junto a Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay. El club cusqueño, que ya supo alzar este trofeo continental en el pasado, afrontará una zona que promete encuentros de alto nivel.
Por segundo año consecutivo, el equipo peruano se medirá ante Mineiro, renovando una rivalidad reciente en el ámbito sudamericano. La presencia del ‘papá’ despierta expectativa, tanto por su historia en el certamen como por el desafío que implica enfrentar a rivales de Brasil, Venezuela y Uruguay.