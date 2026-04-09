Perú Deportes

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Guardar
21:30 hsHoy

Alineaciones confirmadas

Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra, Cavero; Barreto, Robles, Hohberg, Bandiera; Souza, Garcés.

Juventud: Sosa; Mujica, Pernicone, Morosini, Más; Cecchini, Pérez, Roldán, Pereiro; Cruz, Mimbacas.

Cienciano.
Once de Cienciano para el duelo ante Juventud por Copa Sudamericana 2026.
Cienciano.
Once de Juventud para el duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana 2026.
20:16 hsHoy

En la antesala del debut de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026, el club cusqueño recibió la visita de Wilson Varela, exjugador del ‘Papá’, quien se acercó para brindar su respaldo y aliento en el inicio de esta nueva campaña internacional.

Wilson Varela visitó a Cienciano en la previa del duelo contra Juventud de Las Piedras en Montevideo.
Wilson Varela visitó a Cienciano en la previa del duelo contra Juventud de Las Piedras en Montevideo. Crédito: Prensa club
19:41 hsHoy

El recuerdo de la hazaña del 2003

Cienciano sueña con reeditar la histórica campaña de 2003, cuando protagonizó una de las mayores gestas del fútbol peruano. En aquel recorrido inolvidable dejó en el camino a rivales de peso como Universidad Católica, Santos y Atlético Nacional, hasta alcanzar la gran final frente a River Plate.

Tras una serie muy disputada, el cuadro cusqueño logró una consagración histórica que lo puso en lo más alto del continente. Pero la hazaña no terminó ahí: al año siguiente, reafirmó su grandeza al conquistar la Recopa Sudamericana venciendo a Boca Juniors.

Cienciano se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana 2004.
Cienciano se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana 2004 - Crédito: Andina
07:15 hsHoy

¡Turno de Cienciano! El ‘papá’ visitará a Juventud en Montevideo en su debut por la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño llega motivado tras la buena racha que alcanzó en la Liga 1.

07:15 hsHoy

Así llegan Cienciano y Juventud al partido

La situación de Juventud de Uruguay de cara a su debut en la Copa Sudamericana 2026 es compleja. El equipo llega al partido tras acumular seis derrotas consecutivas en la temporada, una racha que incluye su participación en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Este rendimiento adverso lo llevó a disputar la Sudamericana, donde deberá medirse con rivales como Cienciano, Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello.

Por el contrario, el ‘papá’ atraviesa un presente más alentador. El conjunto cusqueño suma seis partidos seguidos sin perder, con un saldo de cinco victorias y un empate. La única igualdad se produjo frente a FBC Melgar en la fase preliminar del torneo continental, serie que logró superar mediante tiros desde el punto penal.

Tras 5-4 en tanda de penales, los cusqueños celebraron la clasificación a fase de grupos de la Sudamericana - Crédito: DSports.
07:15 hsHoy

Cienciano vs Juventud: posibles alineaciones

- Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Cavero Souza, Hohberg, Robles, Barreto; Bandiera y Garcés.

- Juventud: Sosa; Pernicone, Mas, Risso, Izaguirre; Lalindre, Roldán; Cecchini, Pereiro, Peralta, Alaniz, Mimbacas.

07:15 hsHoy

Dónde ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre Juventud y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 contará con una amplia cobertura para los aficionados. La transmisión en directo estará a cargo de DSports para televisión, permitiendo a los seguidores de ambos equipos disfrutar del partido desde distintos países sudamericanos.

Quienes prefieran la opción digital podrán acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma de streaming que ofrece la señal en vivo del torneo.

Dónde ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026
Dónde ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026
07:15 hsHoy

Horarios de Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026

El debut de Cienciano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será hoy, jueves 9 de abril, frente a Juventud en la ciudad de Montevideo. El enfrentamiento entre los clubes peruano y uruguayo marcará el inicio del camino para los cusqueños en el torneo continental.

En Perú, el partido podrá verse a partir de las 17:00 horas. La misma franja horaria aplica para Colombia y Ecuador, permitiendo a los hinchas de la región seguir el duelo en simultáneo. En Bolivia, Venezuela y Chile, el encuentro comenzará a las 18:00 horas. Para quienes se encuentren en Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, el choque dará inicio a las 19:00 horas.

Horarios de Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)
Horarios de Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)
07:15 hsHoy

Grupo de Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano integra el Grupo B junto a Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay. El club cusqueño, que ya supo alzar este trofeo continental en el pasado, afrontará una zona que promete encuentros de alto nivel.

Por segundo año consecutivo, el equipo peruano se medirá ante Mineiro, renovando una rivalidad reciente en el ámbito sudamericano. La presencia del ‘papá’ despierta expectativa, tanto por su historia en el certamen como por el desafío que implica enfrentar a rivales de Brasil, Venezuela y Uruguay.

Temas Relacionados

CiencianoJuventud de UruguayCopa Sudamericanaperu-deportes

Últimas noticias

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

El tenista peruano avanzó a los cuartos de final del torneo y continúa escalando posiciones en la clasificación ATP

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

El entrenador uruguayo cuestionó la intervención del VAR en dos acciones decisivas durante el debut del club peruano ante el ‘mengao’, lo que motivó la evaluación de un reclamo formal ante la CONMEBOL

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

El colegiado nacional de 34 años será parte de la cita máxima del balompié por segunda edición consecutiva; la diferencia radica en que en Norteamérica será el encargado de impartir justicia directamente y su labor no se limitará a fungir como cuarto réferi

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

El duelo entre peruanos y uruguayos por la primera fecha del torneo de la CONMEBOL se jugará en el Estadio Centenario. Consulta los horarios detallados de la contienda

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Juventud HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ se estrena en su competición predilecta y apunta a dar el golpe en Montevideo en su debut. Conoce cómo sintonizar este cotejo

Dónde ver Cienciano vs Juventud HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Camiones en las banquinas: el reclamo de transportistas frenó exportaciones en plena cosecha y generó pérdidas millonarias

Camiones en las banquinas: el reclamo de transportistas frenó exportaciones en plena cosecha y generó pérdidas millonarias

Árbol: “Sentimos que nuestras canciones son inoxidables”

Mitos y verdades sobre los suplementos: recomendaciones de un experto para un uso seguro y efectivo

Un alto el fuego no evitará el daño económico de la guerra en Irán

Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe en medio del juicio por la muerte del neurólogo: “No vamos a ser felices nunca más”

INFOBAE AMÉRICA

Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

Nueve meses después de la muerte del CEO de Hasbro, el filántropo que luchó contra la explotación infantil y revolucionó la responsabilidad empresarial

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba préstamo de USD 501.2 millones para fortalecer la educación básica

Trump expresó su optimismo sobre un posible acuerdo con Irán previo a las conversaciones en Pakistán: “Es alcanzable”

El festival FIFA Fan Festival Miami transformará Bayfront Park durante la Copa Mundial 2026

DEPORTES

Con Ángel Di María como titular, Rosario Central inicia su camino en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Con Ángel Di María como titular, Rosario Central inicia su camino en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Carlos Valderrama rechazó una oferta de dos millones de dólares para cortarse su icónica cabellera: su explicación

Las dos atajadas espectaculares del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa ante Bologna en los cuartos de la Europa League

Detalles exclusivos: por qué la exhibición de Colapinto buscará ser un “mini GP de F1″ y cómo será el equipo que mandará Alpine

Marcó el gol en contra más insólito del año y se lesionó en la siguiente jugada: “Yo no vi esto en mi vida”