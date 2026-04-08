Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal inicia su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 hoy, miércoles 8 de abril, cuando reciba a Cerro Porteño por la primera fecha del Grupo F. El conjunto celeste debuta en casa y sabe que sumar los tres puntos es clave para sus aspiraciones en el certamen continental. Ambos equipos buscarán empezar con el pie derecho su recorrido en la máxima competencia de clubes de América.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 se podrá seguir en vivo para Perú y toda Sudamérica a través de la señal de ESPN. Quienes prefieran la opción digital podrán ver el partido en Disney Plus, siempre que cuenten con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa del duelo: desde la previa y el minuto a minuto, hasta las mejores jugadas, reacciones y resultados relacionados. Así, los aficionados tendrán a su alcance todas las alternativas para no perderse ningún detalle del debut de ambos equipos en la fase de grupos.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: programación del partido por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Horario de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026 se disputará este miércoles 8 de abril en el estadio Miguel Grau del Callao. El partido comenzará a las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, el encuentro arrancará a las 23:00 horas. Para Bolivia, Venezuela y Chile, el horario de inicio será a las 22:00 horas. En México, el compromiso se jugará desde las 20:00 horas, mientras que en Estados Unidos (Washington) será a las 22:00 horas.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿Cómo llegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño al partido?

Sporting Cristal llega a su estreno en la Copa Libertadores tras encadenar dos caídas consecutivas en la Liga 1, situación que complica sus opciones en el Torneo Apertura. Este partido también representa la primera presentación oficial de Zé Ricardo como director técnico, luego de la salida de Paulo Autuori.

Por su parte, Cerro Porteño atraviesa un momento positivo en el fútbol paraguayo. El equipo suma tres victorias al hilo en el certamen local y continúa en la pelea por el título del Apertura, aunque mantiene una diferencia de cuatro puntos respecto al líder, Olimpia. Ambas realidades anticipan un duelo con necesidades distintas y alta exigencia para ambos clubes en el inicio de la fase de grupos.

El antecedente más reciente entre Cristal y Cerro se registró en la quinta fecha de la Copa Libertadores 2025. En esa ocasión, el conjunto paraguayo se impuso por 1-0 en el Estadio Nacional, con gol de Juan Manuel Iturbe, resultado que marcó la última visita exitosa de ‘Ciclón’ frente al elenco celeste en el torneo continental.

Sporting Cristal cayó en casa frente a un ordenado Deportivo Moquegua. Mira el golazo de Lastre, la definición de Mejía y el penal de Távara en el resumen completo del partido por la Liga 1 | L1MAX

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Gabriel, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

- Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgajero, Lucas Quintana, Guillermo Benitez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Pablo Vegetti.