Estadio Alejandro Villanueva seguirá clausurado por insuficiencias en las correcciones de Alianza Lima, aseguró Municipalidad

La Municipalidad de La Victoria ha rechazado la solicitud presentada por el club Alianza Lima para levantar la clausura temporal de su estadio, Alejandro Villanueva. La medida se mantendrá vigente hasta que se subsanen las observaciones. | Canal N

El estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, continuará cerrado tras la reciente decisión de la Municipalidad de La Victoria. El municipio desestimó el pedido de reapertura presentado por el Club Alianza Lima, al concluir que la institución no cumplió con corregir las fallas de seguridad que originaron la clausura.

La resolución, notificada oficialmente hoy 6 de abril, surge luego de la tragedia registrada durante un banderazo previo al clásico contra Universitario de Deportes, donde una persona perdió la vida y varias resultaron heridas. El documento municipal advierte que la clausura se mantendrá vigente y que cualquier intento de utilizar el recinto podría derivar en acciones legales, incluida una denuncia por desobediencia a la autoridad.

Las razones de la clausura y el contexto de la decisión

La Municipalidad de La Victoria ratificó la clausura de Matute tras verificar fallas en control de aforo, accesos y uso de pirotecnia, factores que derivaron en disturbios y un desenlace fatal. (Municipalidad de La Victoria)

La clausura temporal del estadio fue impuesta el 3 de abril, cuando una aglomeración de hinchas durante una actividad no autorizada terminó en incidentes graves. De acuerdo con la carta remitida por la Municipalidad de La Victoria, el club no acreditó la adopción de medidas correctivas respecto al control de aforo, la seguridad en los accesos y la prevención del uso de artefactos pirotécnicos. El gerente de Fiscalización, Manuel Carlos Falla Chanamé, precisó que el municipio fundamentó su acción en la “alteración grave del orden público” y en la falta de garantías para asistentes y vecinos.

En el oficio oficial, la comuna señala que la clausura responde a hechos verificados en el evento: la presencia masiva de personas fuera de control, disturbios dentro y fuera del recinto y la utilización de pirotecnia, circunstancias que derivaron en el deceso de Freddy Ronnie Cornetero Cueva, de 39 años, y en decenas de heridos. La autoridad enfatizó que el club no demostró haber implementado mecanismos efectivos para evitar la repetición de estos episodios.

La respuesta de Alianza Lima y las alternativas para la Copa Libertadores

La dirigencia íntima intentó levantar la clausura mediante una medida cautelar, pero la falta de garantías de seguridad mantiene en suspenso la organización del compromiso. (Municipalidad de La Victoria)

El Club Alianza Lima, representado por el apoderado José Asti, presentó una medida cautelar ante la Municipalidad de La Victoria, solicitando el levantamiento inmediato de la clausura para que el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, programado por la Copa Libertadores, se dispute en Matute. Sin embargo, la comuna respondió de manera negativa en cuestión de horas, argumentando que las condiciones de seguridad no han sido garantizadas, según consta en la Carta N° 000025-2026-GFC/MLV.

Ante la negativa municipal, Sporting Cristal enfrenta dificultades para definir la sede de su encuentro internacional. El Estadio Nacional de Lima, opción original, también permanece cerrado tras la realización de conciertos multitudinarios. Entre las alternativas posibles se encuentran el estadio Miguel Grau del Callao o la realización del partido a puertas cerradas, escenarios que deben resolverse en menos de 48 horas.

Advertencias legales y requisitos pendientes para la reapertura

La Municipalidad advirtió que cualquier uso del estadio sin autorización podría derivar en acciones legales, incluyendo denuncias por desobediencia a la autoridad. (Municipalidad de La Victoria)

El documento municipal es explícito al advertir que la clausura del Alejandro Villanueva seguirá vigente “bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, esta entidad procederá a iniciar las acciones legales correspondientes, incluyendo la denuncia por el presunto delito de desobediencia a la autoridad”. La Gerencia de Fiscalización de La Victoria insistió en que el club no ha presentado pruebas sobre la implementación de controles internos, protocolos de seguridad ni medidas para restringir el acceso desordenado de barristas.

La comuna subrayó la importancia de que Alianza Lima subsane todas las observaciones relacionadas con la seguridad y el orden público antes de considerar una eventual reapertura del recinto. Mientras tanto, el estadio Matute permanecerá inhabilitado para cualquier evento deportivo o multitudinario, en tanto no se acrediten mejoras sustanciales conforme a la normativa vigente.