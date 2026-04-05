Paolo Guerrero arremetió contra Universitario tras derrota de Alianza Lima: “Da bronca perder con un equipo a base de pelotazos”

El 'Depredador' se mostró incómodo por la derrota de los 'blanquiazules' y criticó a la 'U'. (Video: Jax Latin Media)

Alianza Lima sufrió una derrota por 1-0 frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El único tanto del encuentro dejó al conjunto ‘blanquiazul’ sin sumar puntos en esta fecha clave. Con este resultado, los dirigidos por Pablo Guede quedaron igualados en puntaje con Los Chankas, que aún debe disputar un partido.

Terminado el encuentro, Paolo Guerrero no ocultó su frustración y lamentó la manera en la que los dueños de casa consiguieron el triunfo. “Fue un partido muy equilibrado y nos vamos con bronca de que nos hayan hecho ese gol. En realidad no corríamos ningún riesgo, no había peligro, pero toca seguir trabajando. Nos vamos con bronca de aquí porque hubiésemos podido tener un mejor partido hoy”, expresó en zona mixta.

El ‘Depredador’ fue más allá y apuntó directamente al estilo de juego del rival: “Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos; querían llegarnos y no nos hicieron daño, mientras nosotros tratábamos de jugar y encontrar a los hombres libres. Como dije, me voy con bronca porque recibir un gol en una jugada sin riesgo ninguno ni peligro duele mucho”.

Paolo Guerrero jugó todo el clásico y recibió una tarjeta amarilla. - créditos: Liga 1

Las palabras del experimentado delantero reflejaron el ánimo general del vestuario ‘aliancista’ tras la derrota. El equipo se mostró afectado por la caída, que los obliga a reaccionar en la próxima jornada si quieren mantenerse en la pelea por el título. La siguiente prueba será contra ADT en Tarme el martes 7 de abril.

La contundente respuesta de Edison Flores a Paolo Guerrero

La respuesta no tardó en llegar desde el lado crema. Edison Flores respondió con firmeza a las declaraciones de Paolo Guerrero y defendió la actuación de Universitario en el clásico: “Ganamos todas las divididas que teníamos que ganar en defensa y ellos no tuvieron ninguna opción de peligro. Teníamos todo controlado atrás y, en la ofensiva, tuvimos la opción de gol y la pudimos concretar”.

El ‘Orejas’ justificó la estrategia de la ‘U’, señalando que su equipo supo comprender los momentos del partido y fue efectivo en las áreas. “Nos jugamos todo, los tres puntos. Creo que no tuvieron ninguna opción de peligro, al último son ellos los que tiran pelotazos. Después a pelear las divididas como estamos acostumbrados. Luego ganamos con una jugada gol de Alex y Martín que fue impresionante”, acotó.

El volante de 31 años también se refirió al impacto anímico del triunfo: “Es un envión anímico, es un partido, nada más de tres puntos, sí que nos acerca. Tenemos que luchar porque si no luchamos los próximos partidos, esto no sirve de nada. El triunfo fue muy importante de cara al próximo partido que jugamos de visita. Sabemos que estos partidos se definen por detalles, tenemos que estar muy atentos, recuperarnos de la mejor manera y viajar con ese ánimo para conseguir un resultado positivo”.

El 'Orejas' le contestó al 'Depredador' y al técnico 'aliancista', Pablo Guede, por asegurar que la 'U' no salió a jugar. (Video: El Diez)

Sobre su estado físico, Flores Peralta aseguró: “Me encuentro bien. Espero poder seguir dando lo mejor para el equipo que lo necesita y trabajando para obtener más minutos”.

El polifuncional jugador resaltó la importancia de la mentalidad colectiva de Universitario en este tipo de encuentros. “Es un clásico, es Alianza. Todos creemos que podemos llegar a conseguir grandes cosas. Tenemos que ir partido a partido como si fuera un final, luchar por los tres puntos en cada uno para estar en lo más alto”, sostuvo.

Consultado sobre la tarjeta roja que esquivó Luis Advíncula tras un codazo sobre Jairo Concha, Flores argumentó que Alianza Lima se sintió más presionado: “¿Condicionados nosotros? En todo caso ellos se sintieron condicionados porque les sacaron una roja, que para mí lo fue. Pero es parte del fútbol también, el árbitro está para sacar rojas o poner amarillas”.

Pensando en lo que viene, Flores anticipó el reto internacional que se avecina para los ‘cremas’. “Tenemos una seguidilla de partidos; el martes enfrentamos a un gran rival de Colombia que sabemos que viene de empatar 2-2 con Santa Fe. Toca recuperarse bien, pensar en el siguiente partido y viajar con mucha ilusión y fuerza”, añadió.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.