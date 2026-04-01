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Doble victoria peruana en el Challenger 75 de San Leopoldo: Juan Pablo Varillas y Conner Huertas del Pino acceden a octavos de final

Los dos representantes nacionales se estrenaron con éxito en el torneo brasileño. Ambos ya tienen rivales definidos por el pase a cuartos de final

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Juan Pablo Varillas y Conner Huertas del Pino clasificaron a los octavos de final del Challenger de San Leopoldo. Crédito: Instagram.
Juan Pablo Varillas y Conner Huertas del Pino clasificaron a los octavos de final del Challenger de San Leopoldo. Crédito: Instagram.

Jornada de lujo para el tenis peruano. Luego de la victoria de Ignacio Buse en el ATP 250 de Marrakech, dos tenistas peruanos en el circuito Challenger también se estrenaron con triunfo. Juan Pablo Varillas y Conner Huertas del Pino hicieron pie en la arcilla del Sociedad de Tenis Club San Leopoldo para instalarse en los octavos de final del São Léo Open.

Varillas necesita recuperar puntos

Juan Pablo Varillas (#271) intenta encontrarse de a pocos con su mejor versión. A lo largo de los torneos que ha jugado esta temporada, ha exhibido mejoras en su juego. En el Challenger 75 de San Leopoldo, no dejó lugar a dudas acerca de su crecimiento y dejó en el camino al argentino Carlos María Zárate (#546) proveniente de la clasificación.

Juampi’ cumplió con la lógica e impuso condiciones. Necesitó de una hora y 38 minutos para doblegar a su rival con un doble 6-3. De momento, el limeño de 30 años ha recuperado seis de los 22 puntos que defiende. Para sumar puntos en este torneo, deberá alcanzar, al menos, la semifinal.

De momento, deberá superar a otro argentino para continuar en carrera. Del otro lado de la red tendrá a Facundo Díaz Acosta. En el historial, el bonaerense de 25 años lidera el registro por 2-1. Los dos últimos juegos fueron a favor del ‘gaucho’: Challenger de Concepción 2023 y Challenger de Villa María 2022. ‘Juampi’ solo se impuso en el Challenger de Guayaquil 2019.

Victoria de Juan Pablo Varillas en primera ronda del Challenger de San Leopoldo. Crédito: X DECISIVO - Tenis Perú.
Victoria de Juan Pablo Varillas en primera ronda del Challenger de San Leopoldo. Crédito: X DECISIVO - Tenis Perú.

Segunda victoria en cuadro principal de Conner

Conner Huertas del Pino (#743) sacó boleto a los octavos de final del Challenger de San Leopoldo luego de superar al local Pedro Sakamoto (#428). El tenista nacional venció por 6-4 y 6-3 al brasileño en una hora y 28 minutos.

Esta victoria es fundamental para Conner, ya que le permite revalidar la totalidad de los puntos que ponía en juego esta semana. Gracias a este resultado, el tenista garantiza su continuidad dentro del top 750 del ranking ATP, situándose provisionalmente en el puesto 738°.

Conner tendrá al frente a un rival de cuidado: Álvaro Guillén Meza. El ecuatoriano (#211) remontó y dejó en el camino al argentino Luis Ambrogi (#390). Huertas del Pino y Guillén Meza solo se han enfrentado una vez. El duelo tuvo lugar en el M25 de Ibagué 2022, donde el de Guayaquil se hizo con el triunfo en tres sets.

Conner Huertas del Pino accedió a sus segundos octavos de final de la temporada. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú.
Conner Huertas del Pino accedió a sus segundos octavos de final de la temporada. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú.

¿Y Gonzalo Bueno?

El presente de Gonzalo Bueno atraviesa una etapa de claroscuros en el circuito profesional. La semana pasada, el joven tenista peruano estuvo a un solo paso de romper la barrera del Top 200 del ranking ATP. Sin embargo, su ascenso se frenó ante el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, quien se ha convertido en su verdugo tras derrotarlo en sus últimos tres enfrentamientos directos.

Tras este duro golpe anímico, Bueno se despidió de forma prematura en la primera ronda del Challenger de São Leopoldo frente al local Paulo Andre Saraiva. Estos resultados recientes han despertado dudas sobre su rendimiento actual, ya que no se perciben mejoras significativas desde que Francisco ‘Paquito’ Cabello asumió la dirección técnica de su equipo.

Si bien el trujillano posee condiciones técnicas notables y una gran movilidad en la arcilla, su juego muestra grietas evidentes. El servicio aparece como su principal punto flaco, una debilidad que sus adversarios aprovechan para tomar la iniciativa. Para consolidarse en la élite, Gonzalo necesita fortalecer su saque y recuperar la regularidad mental. El talento está intacto, pero el salto de calidad hacia los torneos más importantes del circuito requiere de un ajuste urgente en su propuesta tenística.

Gonzalo Bueno se encontró a una victoria de alcanzar el Top 200 del ranking ATP. Crédito: Instagram gonzaletero.
Gonzalo Bueno se encontró a una victoria de alcanzar el Top 200 del ranking ATP. Crédito: Instagram gonzaletero.

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