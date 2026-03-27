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Gonzalo Bueno vs Juan Carlos Prado: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 100 de Sao Paulo 2026

En la cancha principal del Jockey Club paulista, el tenista peruano buscará instalarse por primera vez en el Top 200 del ranking ATP. Del otro lado de la red, el boliviano apunta al mismo objetivo. Conoce todos los detalles del encuentro

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Gonzalo Bueno vs Juan Carlos Prado: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 100 de Sao Paulo. Crédito: Opinión Bolivia/Federación Peruana de Tenis.
Gonzalo Bueno vs Juan Carlos Prado: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 100 de Sao Paulo. Crédito: Opinión Bolivia/Federación Peruana de Tenis.

Gonzalo Bueno (#205) y Juan Carlos Prado (#206) se verán las caras por quinta vez en el circuito. El duelo corresponde a los cuartos de final del Challenger 100 de Sao Paulo. En el Jockey Club paulista, se juega algo más que el pase a las semifinales: el ingreso al Top 200 en el ranking ATP. Quien gane, se hará con una plaza en la selecta lista y alcanzará su mejor posición en la clasificación.

El tenista trujillano ha firmado actuaciones notables en sus dos encuentros previos antes de acceder al grupo de los ocho mejores. En su estreno, le propinó un contundente 6-1 y 6-2 a su connacional Conner Huertas del Pino. Luego, en octavos, le endosó un 6-1 y 6-3 al argentino Juan Bautista Torres. Llega a su próximo encuentro sin ceder sets.

Por otro lado, el cruceño de también 21 años ha recorrido un camino más sinuoso para instalarse en los cuartos de final del Latin América Open. En primera ronda, apeó al local Daniel Dutra da Silva en tres parciales (3-6, 6-3 y 6-2). En octavos, batalló ante el ecuatoriano Álvaro Guillén en un juego que se resolvió en un dramático tie-break (4-6, 6-1 y 7-6).

Gonzalo Bueno, cuartofinalista por 22° vez en su carrera. Crédito: DECISIVO-Tenis Perú.
Gonzalo Bueno, cuartofinalista por 22° vez en su carrera. Crédito: DECISIVO-Tenis Perú.

Gonzalo Bueno vs Juan Carlos Prado: día, hora y dónde ver

El peruano Gonzalo Bueno y el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo se verán las caras por quinta vez este viernes 27 de marzo. El duelo tendrá lugar en la cancha central del Jockey Club de Sao Paulo. El compromiso iniciará a las 14:00 horas de Brasil; es decir a las 12:00 horas en todo el territorio peruano.

El vencedor se verá las caras ante el ganador de la llave entre los argentinos Álex Barrena —séptima siembra—, quien dejó en el camino al peruano Juan Pablo Varillas, y Román Andrés Burruchaga —tercer mejor preclasificado—, apeó al brasileño Eduardo Ribeiro.

Según el historial de la ATP, ambos tenistas se han visto las caras en cuatro oportunidades dentro del circuito profesional, con un balance de tres victorias para Prado Ángelo frente a una del trujillano. Todos estos enfrentamientos han tenido lugar sobre tierra batida, superficie predilecta de ambos y donde consiguen desplegar su juego más sólido y agresivo.

En el primer Challenger de Lima del año, el boliviano Juan Carlos Prado consiguió su primer título en el circuito tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno. Crédito: Igma Events
En el primer Challenger de Lima del año, el boliviano Juan Carlos Prado consiguió su primer título en el circuito tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno. Crédito: Igma Events

La tendencia reciente favorece al tenista boliviano, quien encadenó tres triunfos consecutivos durante la temporada 2025 tras imponerse en las semifinales de Cali, la final del Lima 1 y la primera ronda de Santa Cruz de la Sierra en duelos de trámite muy parejo. Por el contrario, el único festejo del peruano se remonta a 2024, cuando Bueno doblegó a su rival con un contundente 6-3 y 6-1 en los cuartos de final de Porto Alegre.

Varillas, eliminado en cuartos

Juan Pablo Varillas puso punto final a su camino en el Challenger de Sao Paulo. La raqueta número uno del Perú no pudo sostener su ventaja inicial y cayó ante el argentino Alex Barrena, séptimo preclasificado del certamen. El marcador final de 6-2, 2-6 y 3-6 reflejó una dura batalla de una hora con cuarenta y ocho minutos sobre la tierra batida brasileña.

A pesar de este tropiezo en los cuartos de final, la semana deja un saldo positivo para el deportista nacional. Gracias a los puntos obtenidos en este torneo, ‘Juampi’ escala posiciones en el ranking en vivo y se ubica de forma parcial en el puesto 268 del mundo. Este ascenso representa un alivio en su lucha por recuperar terreno en la clasificación general de la ATP.

Sin tiempo para lamentos, el tenista peruano ya enfoca su mirada en el Challenger 75 de Sao Leopoldo. En este nuevo desafío, que inicia el 30 de marzo, Varillas tiene un lugar asegurado en el cuadro principal.

Juan Pablo Varillas jugó por Perú en la serie ante Portugal por la Copa Davis.
Juan Pablo Varillas jugó por Perú en la serie ante Portugal por la Copa Davis. Crédito: Copa Davis

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