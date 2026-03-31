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Ignacio Buse vuelve a imponerse ante Matteo Berrettini para debutar con triunfo en el ATP 250 de Marrakech y avanzar a octavos de final

El tenista peruano emuló el resultado en Río de Janeiro y apeó al exfinalista de Grand Slam y campeón del torneo marroquí hace dos cursos. Siguiente desafío: el argentino Camino Ugo Carabelli

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Ignacio Buse clasificó a los cuartos de final del ATP 250 de Marrakech. Crédito: ATP Tour.
Ignacio Buse clasificó a los cuartos de final del ATP 250 de Marrakech. Crédito: ATP Tour.

Jornada de primeras veces para Ignacio Buse. El peruano se estrenó en la gira de tierra batida como cabeza de serie en el ATP 250 de Marrakech, luciendo con orgullo su nuevo puesto (#59) en el ranking, sitial que lo erige como el cuarto mejor peruano de la historia en la clasificación ATP. Y como no hay primera sin segunda, pisó fuerte en la cancha principal para derrotar, una vez más, a Matteo Berrettini.

Buse emuló el resultado que ya le había endosado al italiano —ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon 2021— en Río de Janeiro. El ‘Colorado’ se impuso en tres mangas: 7-6(5), 6-7(2) y 6-4. A sus 22 años, el nacional exhibió una ostensible mejoría tanto en el servicio como en la defensa. “Me sentí cómodo hoy”, sostuvo a pie de pista tras la victoria.

El deportista nacional elogió el saque del transalpino, quien registró siete aces frente a los cinco de ‘Nacho’. “Honestamente, no me sentí tan bien devolviendo”, confesó. Pese a que Berrettini sumó 48 puntos con la devolución frente a los 39 de Buse, el resto del limeño estuvo a la altura en los momentos clave. “Estoy feliz por el partido que jugué contra él”, añadió.

Ignacio Buse – Matteo Berrettini - Marrakech – Marruecos ATP – Perú – deportes – 30 marzo
El calendario de Buse en Marrakech no se limita al cuadro principal, ya que también participará en dobles, ampliando su presencia en el torneo y buscando ritmo competitivo en cada presentación. (Fotojump)

“Las condiciones son realmente rápidas. Es el primer torneo en arcilla desde la gira en Estados Unidos y estoy feliz de volver a esta superficie”, concedió el actual #59 del mundo. Tras su notable performance en el debut, su siguiente escollo será el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Ignacio Buse vs Camilo Ugo Carabelli: partido por octavos de final del ATP 250 de Marrakech

El camino de Ignacio Buse en el ATP 250 de Marrakech tiene un nuevo y exigente reto. Tras su brillante debut ante Matteo Berrettini, el peruano enfrentará este jueves 2 de abril al argentino Camilo Ugo Carabelli, actual número 67 del mundo. El duelo, válido por los octavos de final, será una oportunidad clave para que el ‘Colorado’ mantenga su ascenso en el circuito profesional.

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano. El ganador de este cruce se meterá entre los ocho mejores del certamen marroquí.

De este cuadro saldrá un cuartofinalista en Marrakech. Crédito: ATP.
De este cuadro saldrá un cuartofinalista en Marrakech. Crédito: ATP.

Existe un antecedente cercano entre ambos tenistas. En el Challenger de Santiago 2024, el bonaerense se llevó la victoria en sets corridos durante la instancia de octavos de final. Aquella vez, la solidez del argentino prevaleció sobre el juego del limeño, quien ahora llega con mucha más experiencia y un mejor ranking bajo el brazo.

Camilo Ugo Carabelli llega a este partido tras una dura batalla en primera ronda. El argentino remontó su encuentro ante el kazajo Timofey Skatov para sellar su pase a esta fase. En lo que va del año, Carabelli tuvo un paso regular por los Masters de Indian Wells y Miami, donde cayó en segunda ronda. En la gira previa de arcilla por Sudamérica, su mejor registro fueron los cuartos de final en Buenos Aires, pues en Río de Janeiro y Santiago acumuló despedidas tempranas.

Cuarto mejor peruano de la historia

Ignacio Buse hace historia en el tenis nacional. Al alcanzar el puesto 59 del ranking ATP, ‘Nacho’ se consolida como el cuarto mejor peruano de todos los tiempos, superando el registro de Juan Pablo Varillas (#60). Con 22 años, Buse integra un grupo de élite liderado por Jaime Yzaga (#18), Pablo Arraya (#29) y Luis Horna (#33).

Tras un inicio de 2026 sobresaliente, el limeño encara la gira de arcilla con la mirada puesta en Roland Garros. Su madurez y tenis sólido alimentan la ilusión de la afición por verlo brillar en la élite internacional.

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