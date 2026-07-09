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Qué se celebra el 9 de julio en el Perú: La memoria de país y las claves de una historia hecha de guerra, fe y cultura

La confluencia de episodios militares, una organización religiosa, la despedida de un cronista decisivo y un bombardeo urbano permite leer, en una sola fecha, las tensiones que moldearon el país entre 1882 y 1932

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La fecha reúne una resistencia clave en la Guerra del Pacífico, una hermandad nacida en Lima, la despedida de Abelardo Gamarra y una jornada trágica vivida por Trujillo en 1932 (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 9 de julio reúne hechos históricos que marcaron la vida política, militar, religiosa y cultural del Perú. En 1882, las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción fortalecieron la resistencia liderada por Andrés Avelino Cáceres durante la Guerra del Pacífico.

Décadas después, en 1922, nació la Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San Juan Macías en Lima. La fecha también recuerda la muerte, en 1924, del escritor y periodista Abelardo Gamarra, impulsor del nombre de la marinera.

Asimismo, el 9 de julio de 1932, Trujillo sufrió un intenso bombardeo durante la Revolución Aprista, con graves pérdidas humanas y materiales que marcaron aquel conflicto.

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9 de julio de 1882 - Batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción fortalecieron la resistencia peruana en la Guerra del Pacífico

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Las acciones militares de Pucará, Marcavalle y Concepción, libradas el 9 de julio de 1882, elevaron la moral peruana y fortalecieron la resistencia frente a la ocupación chilena. (Andina)

El 9 de julio de 1882 se libraron las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción, episodios decisivos de la Campaña de la Breña durante la Guerra del Pacífico.

Bajo el liderazgo del entonces coronel Andrés Avelino Cáceres, el Ejército del Centro y las guerrillas campesinas enfrentaron con éxito a las tropas chilenas en la sierra central. Las victorias obligaron al repliegue de los invasores en la región de Junín y fortalecieron el prestigio de Cáceres como jefe de la resistencia peruana.

Aunque la guerra continuó hasta 1883, estos combates elevaron la moral nacional y simbolizaron la firme defensa del territorio peruano.

9 de julio de 1922 - se funda la Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San Juan Macías en Lima

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Hace más de un siglo, Lima vio surgir la Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San Juan Macías, institución que mantiene vivas las tradiciones religiosas y solidarias. (Decimatercera Cuadrilla San Martín)

El 9 de julio de 1922 fue fundada en el Convento de Santo Domingo de Lima la Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San Juan Macías, institución dedicada a promover la devoción a ambos santos dominicos peruanos.

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Inicialmente llevó el nombre de Sociedad de Caballeros del Beato Martín de Porres y Beato Juan Macías y estuvo integrada por diez grupos. Con el paso de los años reorganizó su estructura y adoptó su denominación actual.

Además de participar en las tradicionales procesiones, desarrolla actividades religiosas, solidarias y de apoyo social, manteniendo vivo el legado espiritual de sus santos patronos.

9 de julio de 1924 - muere Abelardo Gamarra, escritor que bautizó a la marinera y referente del costumbrismo peruano

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La muerte de Abelardo Gamarra, ocurrida el 9 de julio de 1924, puso fin a la vida de uno de los principales difusores de la marinera y del costumbrismo en el Perú. (Archivo Courret)

Abelardo Gamarra falleció el 9 de julio de 1924 en Lima, dejando un legado fundamental en la literatura, el periodismo y la música peruana. Conocido como “El Tunante”, destacó por sus crónicas, relatos y artículos de corte costumbrista, en los que retrató la realidad social del país.

Es reconocido por haber dado el nombre de marinera al tradicional baile nacional y por componer la canción La Paloma.

También desarrolló una activa carrera política como diputado. Su obra e influencia lo consolidaron como una de las figuras más representativas de la cultura peruana de fines del siglo XIX e inicios del XX.

9 de julio de 1932 - Trujillo sufrió un devastador bombardeo durante la Revolución Aprista

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El bombardeo de Trujillo del 9 de julio de 1932 marcó un punto decisivo de la Revolución Aprista al quebrar la resistencia insurgente y facilitar el avance del Ejército. (Centro Cultural Haya de la Torre)

El 9 de julio de 1932, la ciudad de Trujillo vivió una de las jornadas más violentas de la Revolución Aprista, cuando las fuerzas del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro iniciaron un intenso ataque aéreo y terrestre para recuperar el control de la ciudad.

Aviones militares bombardearon sectores urbanos, mientras las tropas avanzaban desde el puerto de Salaverry. Los insurgentes resistieron desde barricadas improvisadas en medio de fuertes combates.

La ofensiva dejó cientos de muertos entre civiles y combatientes, debilitó la resistencia revolucionaria y abrió el camino para que el Ejército retomara definitivamente Trujillo al día siguiente.

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