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Facundo Morando explotó contra periodista tras victoria de Alianza Lima ante Géminis: “¿Quieres que ganemos todos los partidos 3-0?"

El entrenador argentino brindó declaraciones por el triunfo del cuadro ‘blanquiazul’ en la ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

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El DT argentino se refirió al triunfo del cuadro 'blanquiazul' en la ida de las semifianles de la Liga Peruana de Vóley 2026. (Video: La Cátedra Deportes)

Alianza Lima dio un primer gran paso en su camino hacia la final de la Liga Peruana de Vóley 2026 tras superar a Deportivo Géminis por 3-1 (26-24, 25-13, 20-25 y 25-16) en el partido de ida por las semifinales. El triunfo, conseguido en un encuentro disputado en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador, expuso la tensión competitiva del equipo en instancias definitorias y la intensidad que domina esta etapa de la temporada.

Justamente, en declaraciones para los medios de comunicación, el técnico del cuadro ‘íntimo’, Facundo Morando, protagonizó un momento de alta tensión al ser consultado sobre la tendencia de su equipo a complicarse en el tercer set. “¿Por qué se complicó el tercer set? No, otra vez lo mismo. No es que se complica, es que estamos en semifinales, los cuatro mejores equipos. Géminis es un equipo con atacantes muy fuertes, es un equipo que juega bien, no es que se complicó. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Que Alianza gane todos los partidos 3-0? No es así”, indicó.

El DT argentino defendió el rendimiento de sus jugadoras y subrayó la competitividad de los rivales: “Todos los equipos son buenos, juegan, sino no estarían en esta instancia. A ver, Alianza es un equipo más que trabaja mucho, que tiene grandes jugadoras, pero no es que te vienen a complicar los equipos; los equipos vienen a jugar y te juegan de igual a igual porque son grandes equipos”.

El equipo de vóley de Alianza Lima da un paso importante hacia la final al ganar el primer partido de la semifinal contra Géminis. El video muestra los momentos clave del último set y la euforia de las jugadoras y el comando técnico.

Elogio de Facundo Morando a jugadoras de Alianza Lima

En otro tramo, Facundo Morando destacó la entrega y actitud de sus dirigidas en el encuentro ante Deportivo Géminis: “La verdad que me parece que el equipo se mostró agresivo desde el ataque y desde el saque. Eso fue muy importante. Proponer todo el tiempo. Si no propones contra este equipo, este equipo se torna muy agresivo también y se hace muy difícil jugar”.

El entrenador de 37 años reconoció el esfuerzo de Alianza Lima y la dificultad de mantener el nivel en una serie de alta exigencia. “Es muy difícil hacer lo que están haciendo las chicas, así que felicitarlas a ellas y la serie está totalmente abierta porque Géminis es un rival muy peligroso”, sostuvo.

Morando insistió en que el grupo debe enfocarse en el próximo partido y no vivir del resultado conseguido en la ida. “Las chicas lo están haciendo bien, pero lo que hicimos ya lo hicimos. Nadie gana con lo que ya hizo. Ahora hay que pensar en el próximo partido que va a ser durísimo, Géminis va a venir otra vez como vino hoy (ayer) a proponer. Entonces va a ser muy duro”. Consultado sobre los aspectos a mejorar para la revancha, Morando afirmó: “¿Qué cosas hay que trabajar ya pensando en la siguiente semifinal? No sé, tengo que mirar el video”.

La alegría del plantel de Alianza Lima tras el primer golpe contra Deportivo Géminis. - créditos: LPV
La alegría del plantel de Alianza Lima tras el primer golpe contra Deportivo Géminis. - créditos: LPV

Facundo Morando decidió quedarse en Alianza Lima pese a oferta de Fluminense

A inicios de este mes, Facundo Morando sonó para marcharse a Fluminense, uno de los clubes más relevantes de Brasil y que le ofreció una atractiva oferta. No obstante, el argentino despejó las dudas y reafirmó su compromiso con el club ‘blanquiazul’. “Yo estoy en Alianza Lima, tengo contrato con el club. Estoy orgulloso de mis jugadoras y muy contento por lo que vienen haciendo. El foco está acá y mi prioridad es Alianza Lima”, dijo para la prensa.

La continuidad del estratega ‘gaucho’ en Alianza Lima representa un factor clave para el proyecto deportivo de la institución en plena etapa de definición. El objetivo del equipo es alcanzar la final y disputar el título nacional, mientras la dirigencia y los hinchas valoran la decisión de Morando de continuar al frente del plantel.

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