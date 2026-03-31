Perú recibió gol al último minuto y Honduras logró el empate en amistoso por fecha FIFA 2026

Darlin Mencía apareció en el área peruana y pudo el empate final en el Municipal de Butarque - Crédito: Movistar Deportes.

Cuando parecía que el duelo ya tenía dueño, y ese era la selección peruana, el delantero de la selección de Honduras, Darlin Mencía, encontró un balón aéreo y aprovechó para colocar el 2 a 2 final con el que el conjunto centroamericano arrancó un empate a la blanquirroja que, desde que es dirigida por Mano Menezes, ya suma su segundo partido sin conocer la victoria.

En el momento menos esperado

Con el marcador a su favor en el último tamo del partido, los dirigidos por el brasileño decidieron que lo mejor era salvaguarda la victoria momentánea y regresar a Lima al menos ganando un partido en el inicio del nuevo ciclo rumbo a las Clasificatorias para el Mundial del 2030.

Sin embargo, los catrachos aprovecharon este retroceso de la blanquirroja para adelantar sus líneas y casi sobre el final del partido, y luego de dos cabezazos dentro del área chica, el defensor Darlin Mencía aprovechó que la defensa peruana dormía para marcar el empate final en el Estadio Municipal de Butarque

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

La selección peruana disputará su próximo compromiso internacional el lunes 8 de junio frente a la selección española en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro es parte de la fecha FIFA y se enmarca en la etapa de reestructuración liderada por el técnico Mano Menezes, según informó la Federación Peruana de Fútbol.

La Federación Peruana de Fútbol precisó que este enfrentamiento con España servirá como una instancia clave para examinar el desarrollo táctico y la cohesión grupal de la escuadra nacional, en medio de una serie de ajustes que buscan fortalecer el rendimiento de cara a futuros torneos oficiales. El partido suma relevancia tanto por la calidad del rival como por la posibilidad de introducir nuevas variantes en la alineación, en una etapa donde la evaluación y el análisis profundo marcan la pauta de trabajo.

En el historial entre ambos equipos, España ha mantenido la superioridad, sin registrar derrotas frente a Perú en los tres cruces anteriores. El antecedente más reciente se remonta al 31 de mayo de 2008, cuando los goles de David Villa y Joan Capdevila le dieron la victoria al conjunto europeo en Huelva, mientras que Hernán Rengifo descontó para los sudamericanos en aquel compromiso dirigido por Guillermo del Solar. En ese encuentro, Leao Butrón defendió el arco y Paolo Guerrero fue una de las principales cartas ofensivas de la Bicolor.

Detalles del partido

El horario exacto del cotejo entre Perú y España será anunciado próximamente por la Federación Peruana de Fútbol, que mantiene conversaciones para definir la agenda internacional de junio. Se evalúa la posibilidad de concretar un cuarto amistoso en ese periodo, lo que permitiría ampliar el margen de observación sobre el plantel conducido por Mano Menezes y profundizar en el análisis de esquemas y variantes tácticas antes de los próximos compromisos oficiales.

La programación de este encuentro forma parte del calendario de pruebas diseñado por el cuerpo técnico, que busca consolidar una base competitiva y pulir detalles estratégicos en instancias de alta exigencia. La confirmación de un partido adicional, aún pendiente de oficialización, otorgaría herramientas adicionales para evaluar el desempeño de jugadores emergentes y ajustar el funcionamiento colectivo del equipo nacional.

Los aficionados podrán seguir el choque entre Perú y España a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) en señal abierta, así como por Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) en la televisión por cable. Además, la cobertura digital estará disponible tanto en la web y la aplicación de América TV GO como en la página de Infobae Perú, con actualizaciones en tiempo real, videos de los goles y análisis de las jugadas más relevantes.

El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.