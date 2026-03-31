Mano Menezes brinda una lectura inquietante después del empate entre Perú y Honduras: “Me causa preocupación lo que viene”

Mano Menezes se mostró de acuerdo con la igualada ante Honduras. - Crédito: Difusión

Perú ha dejado pasar una oportunidad clave para levantar vuelo al empatar, en el último suspiro, contra una tímida pero contundente Honduras. El amargo resultado sacudió a Mano Menezes, quien está arrastrando, tal vez, un injusto registro por haber asumido la dirección técnica nacional.

En concreto, la ‘bicolor’ concatena 10 partidos sin conocer de victorias en partidos oficiales (clasificatorios y amistosos FIFA). Ante los ‘catrachos’ se pudo romper esa mala racha de no ser por la desatención defensiva en el minuto de cierre que derivó en la igualada de Darlin Mencía.

Perú empató 2-2 ante Honduras en amistoso por fecha FIFA 2026 - Crédito: FPF.

Aparentemente consternado por el resultado, Mano Menezes compartió una sensata reflexión en conferencia de prensa: “Cuando se pasa mucho tiempo sin ganar un partido, la primera victoria que se consigue después cuesta mucho, es muy trabajosa. Nos cuesta más y tenemos que pagar el precio para volver. Y así será”.

Consultado acerca del trámite del lance indicó que “si vemos los números del partido, el resultado fue justo, pero estábamos al minuto 93 ganando 2-1; no se puede dejar escapar en el minuto 94, cuando ya se había acabado el partido, porque la victoria era nuestra”.

En esa misma línea, Menezes emitió una crítica a los suyos por la forma en cómo fueron perdiendo terreno en Butarque. “En cualquier circunstancia, debes saber terminar el partido, el fútbol cobra. Hoy fue un claro ejemplo, nos faltó un poco de fuerza física porque el adversario forzó el juego de balón directo en el área muchas veces”, externó.

Posteriormente, el seleccionador de Perú compartió una marcada inquietud por el porvenir de su escuadra, considerando que el siguiente ensayo será contra un oponente que presenta la etiqueta de favorito para levantar la Copa del Mundo 2026.

Mano Menezes aún no saborea las mieles del triunfo con Perú. - Crédito: FPF

“Me causa preocupación lo que viene. Tendremos dos partidos en la próxima fecha FIFA, todavía no sabemos el primero, antes de enfrentar a España. Cuando enfrentas a adversarios de ese tamaño, una de las mejores selecciones del mundo, sabes que tendrás dificultades, como ante Senegal. Esas selecciones no están ahí por casualidad, se lo han ganado”, declaró.

Por ahora, la gestión de Mano Menezes no está dando los resultados esperados. Aunque ha hecho un notable intento por rebajar el promedio de edad en los seleccionados, aún se aprecia que varios jugadores no presentan las condiciones adecuadas para integrar su nuevo proceso.

Observaciones

Mano Menezes aprovechó los amistosos contra Senegal y Honduras para refrescar al equipo tirando de varios nombres nuevos. Una vez que concluyeron los examinatorios, el técnico llegó a una conclusión: existe una diferencia notoria entre aquellos que militan en Liga 1 con los del extranjero.

“Creo que los jugadores de afuera ya tienen un tipo de entrenamiento y una exigencia de juego que no necesita un abordaje prioritario del técnico”, dijo añadiendo que “pienso que nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno primero, porque tenemos bastantes jugadores de la liga local y ahí es donde debemos establecer algunas cosas. Todos tenemos que crecer y eso será bueno para el fútbol peruano”.

Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF

Con esa observación de Menezes ha quedado bastante claro que el comando técnico de Perú tendrá que redoblar esfuerzos al momento de reclutar a los jugadores y priorizar a aquellos que, realmente, pueden ofrecerle un ritmo distinto al grupo.

Y en ese apartado, definitivamente, sale a relucir Jairo Vélez, quien se posicionó como el destacado de la expedición en Europa al arrancar de titular contra Senegal y luego asestarle un doblete a Honduras. Así las cosas, se da por descontada su permanencia en la ‘bicolor’.