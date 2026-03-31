Perú Deportes

Goles de Jairo Vélez para doblete en Perú vs Honduras por amistoso de fecha FIFA 2026

Noche memorable para el ‘corviche’ en Butarque. Dos goles, uno mejor que el otro, para afianzarse como el diferencial del lance contra los ‘catrachos’

Guardar
El volante de Alianza Lima logró su doblete en choque preparatorio disputado en Leganés - Crédito: Movistar Deportes.

No conforme con una diana, Jairo Vélez se apuntó un doblete con Perú en el enfrentamiento amistoso contra Honduras, en el estadio Municipal de Butarque. Así, el intuitivo volante de Alianza Lima ha demostrado que será un puntual de mucha utilidad a lo largo del proceso de Mano Menezes.

A los 57′ minutos del compromiso, el ‘corviche’ sacó a relucir una especialidad no muy conocida: el golpeo de cabeza. Así, el ecuatoriano-peruano se elevó por los aires, superando por astucia a un marcador rival, para ganar un centro de esquina botado por Jairo Concha y aumentar la diferencia.

Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF
Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF

La noche memorable de Vélez en Butarque empezó muy rápido. Nada más iniciada la contienda, se hizo cargo de la apertura del tanteador tras una extraordinaria acción individual de Joao Grimaldo por el flanco izquierdo y posterior asistencia de Yoshimar Yotún. Con ello, el ‘11’ de Perú ha confirmado que cuenta con los galones necesarios para integrar la oncena nacional.

En su camino seguirá reintegrarse a Alianza Lima, donde es un factor diferencial en el sistema de Pablo Guede. En la semana, conviene mencionar, afrontará un partido de altísima intensidad cuando choque contra Universitario de Deportes, su antiguo club en la Liga 1.

Tras jugadón de Joao Grimaldo, el volante nacionalizado peruano abrió el marcador con gran definición - Crédito: Movistar Deportes.

Naturalizado

Jairo Vélez ha realizado gran parte de su trayectoria deportiva en Perú. Aunque hubo una salida al exterior entremedias, pronto volvió a reanudar su recorrido en suelo andino hasta alcanzar el periodo necesario para la obtención de la carta de naturalización.

No conforme con ello, Vélez apuntó a un objetivo mayor: integrar la selección peruana. Para ello completó cinco años ininterrumpidos en el país y acudió a la FIFA para realizar el One Time Switch, lo que permitió su libertad absoluta para atender el deber nacional.

Selección Peruana – Mano Menezes – Jairo Vélez – Alex Valera – 23 marzo
Jairo Vélez se nacionalizó peruano después de vivir cinco años en el país. - Crédito: Migraciones

Así, el técnico Mano Menezes se decidió para convocarlo por primera vez con Perú no sin antes escrudiñarlo durante un partido con Alianza Lima vs FBC Melgar, donde justamente se erigió como el MVP por su labor organizativa y vocación goleadora.

Una vez confirmada su integración con la ‘bicolor’, Jairo Vélez dijo que “como jugador de fútbol, no hay un logro más grande que poder llegar a la selección; es un orgullo muy grande. No hay palabras cómo expresarlo; de mi parte estoy muy comprometido”.

El volante también señaló que se siente un peruano más pese a que nació en Ecuador - Crédito: PBO.

Temas Relacionados

Jairo VélezSelección peruanaSelección de Hondurasperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Honduras 2-2: goles y resumen del amargo empate de la ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ buscará vencer en el segundo partido de Mano Menezes contra un elenco centroamericano que no consiguió su boleto al Mundial. Sigue las incidencias

Perú vs Honduras 2-2: goles y resumen del amargo empate de la ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026

Suecia vs Polonia EN VIVO HOY 2-2: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Duelo de pronóstico reservado por un lugar en la próxima cita mundialista. Si hay empate, se jugarán suplementarios. Y si el resultado persiste, se definirá en tanda de penales. Sigue las incidencias

Suecia vs Polonia EN VIVO HOY 2-2: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El elenco dirigido por Sebastián Beccacece buscará dar el golpe en Eindhoven ante un cuadro holandés que viene invicto desde hace dos años. Sigue las incidencias

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante España por fecha FIFA

Tras enfrentar a Senegal y Honduras, el equipo de Mano Menezes tiene planificado su próximo termómetro: se medirá con ‘la roja’ en la siguiente jornada de junio. Conoce los detalles del siguiente duelo de la ‘blanquirroja’

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante España por fecha FIFA

Golazo de Honduras tras error de Marcos López en duelo contra Perú por fecha FIFA

Luis Palma aprovechó desantención de la defensa ‘blanquirroja’ para igualar el marcador en el estadio Municipal de Butarque en España

Golazo de Honduras tras error de Marcos López en duelo contra Perú por fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sala Penal afirma que la condena de Adrián Villar no sería suspendida, sino de prisión efectiva

Sala Penal afirma que la condena de Adrián Villar no sería suspendida, sino de prisión efectiva

Elecciones 2026: El 17 % del padrón electoral está en el sur y exige agenda concreta a los candidatos

Aprueban proyecto para sancionar con hasta 100 UIT a universidades públicas y privadas que se nieguen a ser locales de votación

Rafael López Aliaga arremente contra encuestadoras y las acusa de pedir dinero para favorecer a otros candidatos: “Son fake new”

“Un gobierno que no prioriza a la mujer ignora a la mitad del país”: especialista advierte que candidatos relegan la agenda mujer

ENTRETENIMIENTO

‘Prima’ de Josimar sorprende al asegurar que nunca estuvo embarazada del salsero: “Yo decidí jod***”

‘Prima’ de Josimar sorprende al asegurar que nunca estuvo embarazada del salsero: “Yo decidí jod***”

‘Los Conquistadores de la Salsa’ rinde tributo a ‘Los Titanes’ en último disco: grupos interpretan emblemáticos temas

Piero Arenas enfrenta a Neutro por hablar sobre su denuncia por agresión sexual: “Todavía no estoy denunciado”

Charlie Zaa en Lima: lugar, fecha y precio de entradas para el esperado concierto del ícono del bolero

Una Noche de Salsa 15: El Gran Combo, Puerto Rican Power, Sonora Ponceña y Grupo Niche encabezan la lista

DEPORTES

Perú 2-1 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

Perú 2-1 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante España por fecha FIFA

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Suecia vs Polonia EN VIVO HOY 2-1: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Golazo de Honduras tras error de Marcos López en duelo contra Perú por fecha FIFA