Goles de Jairo Vélez para doblete en Perú vs Honduras por amistoso de fecha FIFA 2026

El volante de Alianza Lima logró su doblete en choque preparatorio disputado en Leganés - Crédito: Movistar Deportes.

No conforme con una diana, Jairo Vélez se apuntó un doblete con Perú en el enfrentamiento amistoso contra Honduras, en el estadio Municipal de Butarque. Así, el intuitivo volante de Alianza Lima ha demostrado que será un puntual de mucha utilidad a lo largo del proceso de Mano Menezes.

A los 57′ minutos del compromiso, el ‘corviche’ sacó a relucir una especialidad no muy conocida: el golpeo de cabeza. Así, el ecuatoriano-peruano se elevó por los aires, superando por astucia a un marcador rival, para ganar un centro de esquina botado por Jairo Concha y aumentar la diferencia.

Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF

La noche memorable de Vélez en Butarque empezó muy rápido. Nada más iniciada la contienda, se hizo cargo de la apertura del tanteador tras una extraordinaria acción individual de Joao Grimaldo por el flanco izquierdo y posterior asistencia de Yoshimar Yotún. Con ello, el ‘11’ de Perú ha confirmado que cuenta con los galones necesarios para integrar la oncena nacional.

En su camino seguirá reintegrarse a Alianza Lima, donde es un factor diferencial en el sistema de Pablo Guede. En la semana, conviene mencionar, afrontará un partido de altísima intensidad cuando choque contra Universitario de Deportes, su antiguo club en la Liga 1.

Tras jugadón de Joao Grimaldo, el volante nacionalizado peruano abrió el marcador con gran definición - Crédito: Movistar Deportes.

Naturalizado

Jairo Vélez ha realizado gran parte de su trayectoria deportiva en Perú. Aunque hubo una salida al exterior entremedias, pronto volvió a reanudar su recorrido en suelo andino hasta alcanzar el periodo necesario para la obtención de la carta de naturalización.

No conforme con ello, Vélez apuntó a un objetivo mayor: integrar la selección peruana. Para ello completó cinco años ininterrumpidos en el país y acudió a la FIFA para realizar el One Time Switch, lo que permitió su libertad absoluta para atender el deber nacional.

Jairo Vélez se nacionalizó peruano después de vivir cinco años en el país. - Crédito: Migraciones

Así, el técnico Mano Menezes se decidió para convocarlo por primera vez con Perú no sin antes escrudiñarlo durante un partido con Alianza Lima vs FBC Melgar, donde justamente se erigió como el MVP por su labor organizativa y vocación goleadora.

Una vez confirmada su integración con la ‘bicolor’, Jairo Vélez dijo que “como jugador de fútbol, no hay un logro más grande que poder llegar a la selección; es un orgullo muy grande. No hay palabras cómo expresarlo; de mi parte estoy muy comprometido”.

El volante también señaló que se siente un peruano más pese a que nació en Ecuador - Crédito: PBO.