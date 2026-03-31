Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

Tras jugadón de Joao Grimaldo, el volante nacionalizado peruano abrió el marcador con gran definición - Crédito: Movistar Deportes.

La selección peruana se medía ante su similar de Honduras en un amistoso FIFA disputado en el estadio Municipal de Butarque, España. Desde el principio, el conjunto centroamericano empezó con la posesión de la pelota, propuesta similar a la de la ‘bicolor’, que evidenció algunos errores en salida aunque luego se fue acomodando en el campo y pudo tener algunas llegadas en campo contrario. Justamente, un jugadón de Joao Grimaldo acabó en el golazo de Jairo Vélez.

Esta acción se llevó apenas a los seis minutos de la primera mitad. Los dirigido por Mano Menezes iniciaron el juego desde el arquero Pedro Gallese, quien abrió por la banda derecha con Oliver Sonne. El lateral no prosperó por su zona y optó por tocar con Jesús Castillo, que se mandó con un cambio de orientación para Grimaldo, ubicado en el extremo izquierdo.

El habilidoso futbolista controló el balón con el pecho inferior, realizó un amague que dejó desparramado en el césped a Christopher Meléndez y corrió por su flanco mientras hacía un movimiento en diagonal buscando insertarse en el área. Giancarlos Sacaza trató de detener al peruano, pero tampoco pudo, ni mucho menos Kevin Arriaga.

Una vez dentro del área rival, Grimaldo sacó un centro pasado con lo justo para Yoshimar Yotún, que ante la presencia de José Reyes, decidió descargar a un costado con Jairo Vélez, quien sacó un derechazo esquinado imposible de atajar para el guardameta hondureño, Edrick Menjívar, desatando así la algarabía de los hinchas en el recinto deportivo del club Leganés.

Gran jugada de Joao Grimaldo, el pase de Yoshimar Yotún y el gol de Jairo Vélez en Perú vs Senegal.

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