Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias

El club de Chongoyape busca sumar a los experimentados defensores peruanos bajo contratos inéditos, sujetos a resoluciones judiciales, tras la polémica salida de ambos jugadores de Alianza Lima por problemas legales en Uruguay (FPF)

Las conversaciones entre Carlos Zambrano y Miguel Trauco con el club Juan Pablo II se encuentran en etapa decisiva, luego de que ambos futbolistas quedaran sin equipo tras su separación de Alianza Lima a raíz de una denuncia penal en Uruguay.

La propuesta contractual contempla cláusulas inéditas: sus contratos podrán ser cancelados y exigirán indemnización si un fallo judicial en el extranjero les es adverso, según informó el periodista Gerson Cuba.

El club de Chongoyape, gestionado por Orfelinda Correa de Lozano, esposa de Agustín Lozano, busca capitalizar la situación de los defensores, quienes, por su condición de libres, pueden ser inscritos en la Liga 1 hasta la fecha 12 del Torneo Apertura.

Negociaciones avanzadas y condicionadas por el proceso judicial

Las conversaciones avanzan, pero el futuro de Zambrano y Trauco pende de un fallo. Juan Pablo II negocia bajo estrictas cláusulas que podrían cortar el vínculo si el proceso judicial se complica. (X / gersoncuba2603)

La directiva de Juan Pablo II, encabezada por Orfelinda Correa de Lozano, ha puesto énfasis en implementar severos controles internos para cualquier nuevo fichaje, especialmente tras el reciente historial disciplinario de los jugadores involucrados. El entrenador Marcelo Zuleta ya manifestó su aprobación para sumar a Zambrano y Trauco al plantel, aunque la concreción depende de las condiciones finales de sus contratos, que especifican la rescisión automática en caso de una sentencia desfavorable en Uruguay. Gerson Cuba, a través de su cuenta oficial en X, detalló que la propuesta incluye penalizaciones económicas para proteger la imagen institucional, subrayando que “si el fallo es negativo, el club podrá liberar a los jugadores y exigir un resarcimiento”.

En las últimas semanas, los representantes de ambos futbolistas mantuvieron reuniones con la dirigencia del club de Chongoyape, avanzando en los términos salariales y en la revisión de las cláusulas disciplinarias.

Según el diario Depor, la inscripción de Zambrano y Trauco sería posible a pesar del cierre del mercado, dado que el reglamento de la Liga 1 habilita fichajes de jugadores libres hasta la duodécima jornada. Este movimiento responde a la urgencia del club por sumar experiencia, ya que hasta el momento Juan Pablo II acumula tres victorias, un empate y cuatro derrotas, ubicándose en la mitad inferior de la tabla.

La causa penal que originó la desvinculación de Zambrano y Trauco de Alianza Lima también involucró a Sergio Peña, quien optó por continuar su carrera en el fútbol turco tras acordar su salida.

En contraste, Zambrano y Trauco permanecieron en Perú luego de intentos fallidos de negociación con Sport Boys, opción que quedó descartada por motivos económicos y de convivencia, de acuerdo al testimonio del entrenador Carlos Desio.

Estrategia del club y perfil de los refuerzos

Juan Pablo II apuesta por experiencia, pero con control total. La posible llegada de Zambrano y Trauco responde a una estrategia que prioriza disciplina tanto dentro como fuera del campo. (FPF)

El club Juan Pablo II busca consolidar un plantel competitivo mediante la contratación de futbolistas con trayectoria internacional, pero bajo una supervisión reforzada de la conducta fuera del campo. La dirigencia pretende evitar cualquier impacto negativo en la reputación institucional, motivo por el cual las nuevas incorporaciones estarán sujetas a estrictas reglas de convivencia y sanciones contractuales.

El caso de Zambrano y Trauco representa una apuesta considerable, pues ambos arrastran antecedentes recientes que han puesto en entredicho su comportamiento profesional.

La posible llegada de los exinternacionales peruanos coincide con el objetivo del equipo chongoyapano de disputar un cupo para la próxima Copa Sudamericana. De concretarse el acuerdo, Zambrano y Trauco compartirían vestuario con Christian Cueva, quien también intenta retomar continuidad en el torneo local tras un paso irregular por el exterior. La política del club, según precisaron fuentes consultadas es “reagrupar a jugadores con experiencia, pero bajo condiciones que garanticen disciplina y compromiso”.

Los intentos previos de Zambrano y Trauco de sumarse a otros equipos, como Cienciano y Sport Boys, no prosperaron debido a restricciones presupuestarias y objeciones del cuerpo técnico. En este contexto, Juan Pablo II aparece como la principal alternativa para ambos defensores de cara a la segunda mitad de la temporada.

Panorama de la Liga 1 y próximos pasos en la negociación

La Liga 1 sigue atenta a una negociación que podría cambiar el rumbo del torneo. El posible regreso de Zambrano y Trauco genera expectativa y debate en el entorno local. (FPF)

La posibilidad de que Zambrano y Trauco regresen a la Liga 1 ha despertado gran expectativa entre los aficionados y analistas del fútbol peruano, atentos al desenlace de las conversaciones con el club de Chongoyape. La inscripción de ambos jugadores, aún sujeta a la resolución de los detalles contractuales y a la evolución de la causa judicial en Uruguay, podría definir el rumbo del equipo en el torneo Apertura.

Actualmente, Juan Pablo II se ubica en la undécima posición del campeonato, con el anhelo de escalar posiciones y asegurar presencia internacional para la siguiente campaña. Las próximas jornadas serán decisivas para conocer si el club logra incorporar a los experimentados defensas, quienes arrastran la carga de un proceso judicial en curso y la presión mediática por su retorno al fútbol profesional.

La directiva mantiene la prudencia, priorizando la protección de la institución ante cualquier escenario jurídico adverso, mientras que la afición observa con atención la inminente resolución de esta compleja negociación.