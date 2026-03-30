Perú Deportes

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias

Ambos defensores mantienen avanzadas conversaciones para unirse al club de Chongoyape, con contratos sujetos a resoluciones judiciales, tras su salida de Alianza Lima por una denuncia en Uruguay

Guardar
Carlos Zambrano – Miguel Trauco – Juan Pablo II – Liga 1 – Torneo Apertura – Perú – deportes – 29 marzo
El club de Chongoyape busca sumar a los experimentados defensores peruanos bajo contratos inéditos, sujetos a resoluciones judiciales, tras la polémica salida de ambos jugadores de Alianza Lima por problemas legales en Uruguay (FPF)

Las conversaciones entre Carlos Zambrano y Miguel Trauco con el club Juan Pablo II se encuentran en etapa decisiva, luego de que ambos futbolistas quedaran sin equipo tras su separación de Alianza Lima a raíz de una denuncia penal en Uruguay.

La propuesta contractual contempla cláusulas inéditas: sus contratos podrán ser cancelados y exigirán indemnización si un fallo judicial en el extranjero les es adverso, según informó el periodista Gerson Cuba.

El club de Chongoyape, gestionado por Orfelinda Correa de Lozano, esposa de Agustín Lozano, busca capitalizar la situación de los defensores, quienes, por su condición de libres, pueden ser inscritos en la Liga 1 hasta la fecha 12 del Torneo Apertura.

Negociaciones avanzadas y condicionadas por el proceso judicial

Carlos Zambrano – Miguel Trauco – Juan Pablo II – Liga 1 – Torneo Apertura – Perú – deportes – 29 marzo
Las conversaciones avanzan, pero el futuro de Zambrano y Trauco pende de un fallo. Juan Pablo II negocia bajo estrictas cláusulas que podrían cortar el vínculo si el proceso judicial se complica. (X / gersoncuba2603)

La directiva de Juan Pablo II, encabezada por Orfelinda Correa de Lozano, ha puesto énfasis en implementar severos controles internos para cualquier nuevo fichaje, especialmente tras el reciente historial disciplinario de los jugadores involucrados. El entrenador Marcelo Zuleta ya manifestó su aprobación para sumar a Zambrano y Trauco al plantel, aunque la concreción depende de las condiciones finales de sus contratos, que especifican la rescisión automática en caso de una sentencia desfavorable en Uruguay. Gerson Cuba, a través de su cuenta oficial en X, detalló que la propuesta incluye penalizaciones económicas para proteger la imagen institucional, subrayando que “si el fallo es negativo, el club podrá liberar a los jugadores y exigir un resarcimiento”.

En las últimas semanas, los representantes de ambos futbolistas mantuvieron reuniones con la dirigencia del club de Chongoyape, avanzando en los términos salariales y en la revisión de las cláusulas disciplinarias.

Según el diario Depor, la inscripción de Zambrano y Trauco sería posible a pesar del cierre del mercado, dado que el reglamento de la Liga 1 habilita fichajes de jugadores libres hasta la duodécima jornada. Este movimiento responde a la urgencia del club por sumar experiencia, ya que hasta el momento Juan Pablo II acumula tres victorias, un empate y cuatro derrotas, ubicándose en la mitad inferior de la tabla.

La causa penal que originó la desvinculación de Zambrano y Trauco de Alianza Lima también involucró a Sergio Peña, quien optó por continuar su carrera en el fútbol turco tras acordar su salida.

En contraste, Zambrano y Trauco permanecieron en Perú luego de intentos fallidos de negociación con Sport Boys, opción que quedó descartada por motivos económicos y de convivencia, de acuerdo al testimonio del entrenador Carlos Desio.

Estrategia del club y perfil de los refuerzos

Carlos Zambrano – Miguel Trauco – Juan Pablo II – Liga 1 – Torneo Apertura – Perú – deportes – 29 marzo
Juan Pablo II apuesta por experiencia, pero con control total. La posible llegada de Zambrano y Trauco responde a una estrategia que prioriza disciplina tanto dentro como fuera del campo. (FPF)

El club Juan Pablo II busca consolidar un plantel competitivo mediante la contratación de futbolistas con trayectoria internacional, pero bajo una supervisión reforzada de la conducta fuera del campo. La dirigencia pretende evitar cualquier impacto negativo en la reputación institucional, motivo por el cual las nuevas incorporaciones estarán sujetas a estrictas reglas de convivencia y sanciones contractuales.

El caso de Zambrano y Trauco representa una apuesta considerable, pues ambos arrastran antecedentes recientes que han puesto en entredicho su comportamiento profesional.

La posible llegada de los exinternacionales peruanos coincide con el objetivo del equipo chongoyapano de disputar un cupo para la próxima Copa Sudamericana. De concretarse el acuerdo, Zambrano y Trauco compartirían vestuario con Christian Cueva, quien también intenta retomar continuidad en el torneo local tras un paso irregular por el exterior. La política del club, según precisaron fuentes consultadas es “reagrupar a jugadores con experiencia, pero bajo condiciones que garanticen disciplina y compromiso”.

Los intentos previos de Zambrano y Trauco de sumarse a otros equipos, como Cienciano y Sport Boys, no prosperaron debido a restricciones presupuestarias y objeciones del cuerpo técnico. En este contexto, Juan Pablo II aparece como la principal alternativa para ambos defensores de cara a la segunda mitad de la temporada.

Panorama de la Liga 1 y próximos pasos en la negociación

Carlos Zambrano – Miguel Trauco – Juan Pablo II – Liga 1 – Torneo Apertura – Perú – deportes – 29 marzo
La Liga 1 sigue atenta a una negociación que podría cambiar el rumbo del torneo. El posible regreso de Zambrano y Trauco genera expectativa y debate en el entorno local. (FPF)

La posibilidad de que Zambrano y Trauco regresen a la Liga 1 ha despertado gran expectativa entre los aficionados y analistas del fútbol peruano, atentos al desenlace de las conversaciones con el club de Chongoyape. La inscripción de ambos jugadores, aún sujeta a la resolución de los detalles contractuales y a la evolución de la causa judicial en Uruguay, podría definir el rumbo del equipo en el torneo Apertura.

Actualmente, Juan Pablo II se ubica en la undécima posición del campeonato, con el anhelo de escalar posiciones y asegurar presencia internacional para la siguiente campaña. Las próximas jornadas serán decisivas para conocer si el club logra incorporar a los experimentados defensas, quienes arrastran la carga de un proceso judicial en curso y la presión mediática por su retorno al fútbol profesional.

La directiva mantiene la prudencia, priorizando la protección de la institución ante cualquier escenario jurídico adverso, mientras que la afición observa con atención la inminente resolución de esta compleja negociación.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoMiguel TraucoJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las de Santa Anita mantuvieron un gran nivel a lo largo del partido y fueron claras ganadoras sobre las ‘cremas’, que lucieron desconocidas sobre el terreno de juego. La vuelta será el próximo sábado

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Yordy Reyna anotó gol de penal y mantiene al Rodina Moscú en la pelea directa por el ascenso en la Segunda División de Rusia

El delantero peruano marcó desde los doce pasos y selló la victoria 3-1 del Rodina Moscú ante Ural, resultado que afianza a su equipo en el segundo lugar de la liga de ascenso rusa

Yordy Reyna anotó gol de penal y mantiene al Rodina Moscú en la pelea directa por el ascenso en la Segunda División de Rusia

Cusco FC sacó firme comunicado sobre la salida de Miguel Rondelli y mandó indirecta a Melgar: “Preocupa la ética profesional”

El equipo imperial brindó detalles entorno a la polémica negociación entre el técnico y el club arequipeño, que terminó pagando su cláusula de recisión a poco de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC sacó firme comunicado sobre la salida de Miguel Rondelli y mandó indirecta a Melgar: “Preocupa la ética profesional”

Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026 podría cambiar de escenario tras la clausura del Estadio Nacional

El futuro del debut de los cerveceros frente a los paraguayos permanece incierto tras la clausura del principal estadio peruano por infracciones municipales. El club evalúa alternativas

Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026 podría cambiar de escenario tras la clausura del Estadio Nacional

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros a nivel de selecciones y también de clubes, con diversas figuras para hacerles seguimiento

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

“Sin esa norma, Odebrecht se habría llevado toda la plata del Perú”: Marisol Pérez Tello defiende DU 003 y arremete contra Katherine Ampuero

Debate Presidencial 2026: Fernando Olivera, Carlos Álvarez y 10 candidatos se miden este 30 de marzo

Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

Encuestas bajo sospecha: Denuncian pagos de 30 mil soles para inflar candidatos a dos semanas de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

Último adiós a Manolo Rojas: actor cómico fue despedido así y sus restos ya descasan en cementerio de Huachipa

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

Christian Cueva propone S/18 mil de pensión para sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en conciliación

DEPORTES

Yordy Reyna anotó gol de penal y mantiene al Rodina Moscú en la pelea directa por el ascenso en la Segunda División de Rusia

Yordy Reyna anotó gol de penal y mantiene al Rodina Moscú en la pelea directa por el ascenso en la Segunda División de Rusia

Cusco FC sacó firme comunicado sobre la salida de Miguel Rondelli y mandó indirecta a Melgar: “Preocupa la ética profesional”

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026