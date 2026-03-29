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Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026 podría cambiar de escenario tras la clausura del Estadio Nacional

El futuro del debut de los cerveceros frente a los paraguayos permanece incierto tras la clausura del principal estadio peruano por infracciones municipales. El club evalúa alternativas

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Sporting Cristal – Estadio Nacional – Copa Libertadores – Cerro Porteño – Perú – deportes – 29 marzo
El debut en la Copa Libertadores de Sporting Cristal frente al club Cerro Porteño podría cambiar de escenario tras la clausura del Estadio Nacional por disposición municipal y la evaluación de alternativas aún en curso para el próximo 8 de abril (Facebook / Sporting Cristal)

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó el cierre temporal del Estadio Nacional la mañana de este domingo 29 de marzo, apoyada por personal de serenazgo y fiscalizadores, debido a una serie de incumplimientos normativos registrados durante recientes conciertos de salsa.

Los carteles oficiales señalan que el recinto infringió disposiciones sobre orden público y tranquilidad vecinal, lo que llevó a la imposición de multas por S/ 110.000 y la colocación de sellos de clausura en todos los accesos al estadio.

De acuerdo con el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, es probable que el duelo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, originalmente programado en el Estadio Nacional para las 21:00 horas del miércoles 8 de abril, se traslade al estadio Miguel Grau del Callao. Este cambio se evaluará tras las resoluciones municipales y la respuesta de las autoridades deportivas a la clausura vigente.

Por qué fue clausurado el Estadio Nacional

Sporting Cristal – Estadio Nacional – Copa Libertadores – Cerro Porteño – Perú – deportes – 29 marzo
La clausura no fue casualidad. Eventos masivos que se extendieron hasta la madrugada activaron la intervención municipal, dejando al principal coloso del país bajo sanción y escrutinio. (X / @azambranox)

La clausura del Estadio Nacional, el recinto deportivo más emblemático del país, fue ejecutada por la Municipalidad de Lima tras la realización de dos conciertos masivos los días 27 y 28 de marzo, organizados por Tropimusic Entertainment S.A.C. Según documentos difundidos por la comuna, las presentaciones excedieron el horario permitido y los niveles máximos de emisión sonora, con reportes de eventos finalizados hasta las 4:27 a.m., muy por encima del límite de las 23:00 horas fijado en la autorización municipal.

El Instituto Peruano del Deporte, responsable de la administración del escenario, reconoció en un comunicado que el promotor incumplió las condiciones contractuales y las normas sobre espectáculos públicos. Además, el IPD expresó su respaldo a la medida municipal y anunció la adopción de medidas internas para sancionar a los responsables de la supervisión, reiterando el compromiso de proteger tanto a los vecinos como a la comunidad deportiva.

Las sanciones impuestas por la Municipalidad de Lima ascienden a S/ 110.000 y están fundamentadas en la alteración del orden público y la perturbación de la tranquilidad vecinal, según el acta de clausura. El estadio permanecerá cerrado hasta que el IPD presente sus descargos y la autoridad municipal evalúe el levantamiento de la medida en un plazo máximo de 48 horas.

Designación arbitral para el debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Sporting Cristal – Estadio Nacional – Copa Libertadores – Cerro Porteño – Perú – deportes – 29 marzo
Mientras la sede es un misterio, los árbitros ya están definidos. La Conmebol confirmó la terna que dirigirá el debut de Sporting Cristal, manteniendo en pie el calendario. (EFE)

Mientras continúan las gestiones para definir la sede, la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la terna encargada de dirigir el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El árbitro argentino Darío Herrera será el juez principal, acompañado por sus compatriotas Gabriel Chade y Pablo González como asistentes, y Sebastián Martínez como cuarto árbitro.

El sistema de videoarbitraje estará a cargo de Héctor Paletta para el VAR y Jorge Baliño en el AVAR, ambos también de nacionalidad argentina. La designación arbitral se mantiene vigente para el 8 de abril a las 21:00 horas, aunque la confirmación del estadio dependerá de la resolución que adopte la Municipalidad de Lima y el Instituto Peruano del Deporte en las próximas horas.

Expectativa por la reprogramación y antecedentes recientes

Sporting Cristal – Estadio Nacional – Copa Libertadores – Cerro Porteño – Perú – deportes – 29 marzo
La incertidumbre crece en el entorno deportivo. La posible reprogramación revive críticas sobre el uso del estadio y expone tensiones entre espectáculos y fútbol. (Andina)

La incertidumbre sobre la disponibilidad del Estadio Nacional ha generado preocupación entre los clubes y organizaciones deportivas que utilizan el recinto como sede habitual. En semanas previas, sectores vinculados al deporte criticaron la administración del IPD por priorizar actividades no deportivas, lo que provocó la suspensión o el traslado de encuentros y competiciones.

Hasta el momento, la programación oficial de la Copa Libertadores mantiene el horario y la fecha del partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño. No obstante, la decisión final sobre la sede se conocerá una vez que las entidades responsables resuelvan el futuro del Estadio Nacional y se garanticen las condiciones para el desarrollo seguro del evento deportivo. Caso contrario lo más probable es que el duelo copero se realice, en el mismo día y hora, en el Miguel Grau del Callao.

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