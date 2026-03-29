Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”

El relator de 'Xsports' quedó sorprendido por la falla del 'Cholo' y nombró al 'Depredador'. (Video: Xsports)

La selección peruana inició una nueva etapa bajo la conducción de Mano Menezes con una derrota por 2-0 ante Senegal, en un amistoso FIFA disputado en el Stade de France. Durante el encuentro, Alex Valera dispuso de dos ocasiones claras para marcar, especialmente una en la que se encontró con el arco vacío, pero no logró posicionarse correctamente. Estas acciones generaron críticas y motivaron una comparación en la narración brasileña, donde se evocó a Paolo Guerrero para marcar la diferencia con el actual delantero.

La jugada más destacada ocurrió en el segundo tiempo, tras una rápida transición ofensiva. El balón quedó a disposición del ‘Cholo’ en el área chica, aunque no se acomodó y desperdició una chance inmejorable. Fue el relator de Xsports quien reaccionó con sorpresa ante el fallo y expresó: “¡Oh no! Alex Valera va a perderse el gol de la selección peruana. Carrillo falló. ¿No lo dije? ¡Lo sabía!”.

El momento más comentado fue cuando el narrador, incrédulo por el error, comparó a Valera con el ‘Depredador’: “El balón le llegó desviado a Valera... Paolo Guerrero jamás fallaría un gol así”.

La figura del excapitán, quien tuvo un exitoso paso por el fútbol brasileño, fue presentada como referencia de calidad y eficacia. La semejanza evidenció la presión sobre los delanteros actuales para suplir el vacío dejado por Guerrero, considerado uno de los mejores definidores sudamericanos de la última década.

Narrador brasileño comparó a Alex Valera con Paolo Guerrero tras gol errado en Perú vs Senegal.

El partido contra Senegal también expuso la diferencia de jerarquía individual y colectiva. El conjunto africano, campeón vigente del continente y con figuras en clubes europeos de élite, mostró superioridad física y táctica en varios pasajes. El primer gol llegó tras una jugada por la banda, con centro de Ibrahim Mbaye y definición de Nicolas Jackson, ambos con experiencia en equipos de alto nivel. Estas diferencias explican las dificultades de Perú para sostener el ritmo y la intensidad del juego.

A pesar del resultado, Menezes apostó por una alineación mixta. Solo cuatro futbolistas que participaron en el Mundial de Rusia 2018 estuvieron desde el inicio: Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Miguel Araujo. El resto de la convocatoria estuvo conformado por jugadores jóvenes, en un intento por renovar la base y dar rodaje internacional a nuevos elementos.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

Declaraciones de Mano Menezes tras derrota de Perú ante Senegal

Tras el encuentro, Mano Menezes analizó el resultado y el contexto de la derrota. “Esperábamos un juego con esta característica, con dificultad y grandes dificultades. Enfrentamos a una selección que está en el puesto 53 del ranking FIFA contra una del puesto 14 o 12 (...). Senegal es el campeón de África, vi los dos juegos que enfrentó a Brasil y es un equipo muy bien preparado, fuerte físicamente y que tiene transiciones muy fuertes. Va a hacer un gran Mundial”, indicó.

El técnico brasileño también destacó la calidad individual de los rivales: “Cuando nos anotaron el primer gol, el cruce fue de un jugador de PSG, Ibrahim Mbaye, y quien anotó fue un futbolista de Bayern Múnich, Nicolas Jackson. Hay diferencias de dónde están los jugadores”.

Sobre la estrategia de renovación, el experimentado entrenador explicó: “Mi primer análisis de nuestra selección es que optamos en esta primera convocatoria en traer muchos jugadores jóvenes y tener una menor media de edad. Pusimos cuatro jugadores que siguen desde el Mundial de Rusia 2018 para que ellos marquen la diferencia con los jugadores que están llegando y den equilibrio a un juego de gran dificultad como este. Muchas veces en un juego tan grande como este no puedes hacer las cosas aleatorias. Optamos por iniciar con ellos en la primera parte y el comportamiento que la selección presentó fue positivo de aquí para el futuro”.

Menezes también se refirió al aprendizaje tras la derrota: “Perder en el fútbol nunca es bueno, nunca es agradable. Hay que entender los determinantes momentos, hay que tener un buen comportamiento en este juego. Si tenemos un buen comportamiento, y vamos adelante siempre, podemos aprovechar esas transiciones ofensivas que tenemos bastantes. Son cosas que van a servir en el partido para seguir al frente”.