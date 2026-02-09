Perú Deportes

Sergio Peña empieza con mal pie su andadura en Sakaryaspor: perdió en su primera titularidad y se compromete aún más con el descenso en Turquía

El Sakaryaspor fue incapaz de hacer respetar su localía. Cayó por la mínima diferencia a manos del Erzurum FK. El peruano disputó los 90′ minutos del encuentro, pero no trascendió en el campo

Sergio Peña disputó los 90'
Sergio Peña disputó los 90' minutos en la derrota a manos del Erzurum FK. - Crédito: Difusión

Sergio Peña ha iniciado su andadura en la Trendyol 1. Lig (Segunda División de Turquía) con una dolorosa caída 0-1 ante Erzurum FK, resultado que profundiza mucho más la crisis de resultados en la tabla de clasificaciones y aviva con fuerza la lucha por evitar la caída a los infiernos de la categoría de bronce.

No tardó el entrenador Hakan Kutlu en echar mano de sus nuevas incorporaciones, entre ellas el último ‘10’ de la selección peruana. Sin más tiempo que perder lo alineó como titular junto a otros refuerzos, aunque el movimiento arriesgado no causó el impacto esperado en el tanteador.

Aunque la escuadra ‘verdinegra’ realizó una presentación adecuada, sobre todo por el importante volumen de ataque generado en el trámite, el Erzurum FK aprovechó una de sus pocas acciones para asestar el golpe definitivo a través de Josip Vuković. El luminoso no se movió más, ocasionando una enorme preocupación entre los simpatizantes locales que empiezan a frustrarse por el acecho del descenso.

Sergio Peña integrando el partido
Sergio Peña integrando el partido contra Erzurum. - Crédito: Difusión

Análisis

Definitivamente, el resultado no ha sido el esperado para un Sakaryaspor que atraviesa apuros para salvarse de una debacle deportiva. Aun así, el estratega Hakan Kutlu ha quedado conforme con el desempeño de los suyos y proyecta un alza importante dentro de la dinámica en las siguientes semanas.

“Estábamos bien hasta que encajamos el gol, mostramos el juego que queríamos en el campo. Después del gol, nuestra motivación bajó. El equipo está en proceso de adaptación tras los cambios en la plantilla”, expresó el responsable técnico en conferencia de prensa.

El entrenador del Sakaryaspor analiza la reciente derrota ante Erzurum FK y la intervención en el mercado de transferencias. | VIDEO: SPOR264

“A pesar de enfrentarnos a un rival muy fuerte, no pudimos marcar. No pudimos encontrar el gol, no pudimos marcar. Felicito a mis jugadores hoy. También felicito al Erzurum FK. Es un equipo que ha estado en alza durante los últimos dos o tres años y lo está haciendo muy bien esta temporada. En mi opinión, es uno de los aspirantes más fuertes al campeonato”, añadió.

Finalmente, Hakan Kutlu invitó a creer a los seguidores en la recuperación del equipo: “El Sakaryaspor logrará resultados esta temporada cuando se sienta un poco más cómodo juntos, cuando nuestro calendario de partidos sea más sencillo y cuando empecemos a jugar contra equipos con colores similares a los nuestros”.

Sergio Peña, nuevo jugador del
Sergio Peña, nuevo jugador del Sakaryaspor de la segunda división turca. Crédito: LÜE TV.

Oleada

Ante la salida de futbolistas considerados fundamentales para el proyecto, Sakaryaspor optó por una estrategia activa en el mercado de transferencias, concretando la incorporación de 13 nuevos jugadores.

La directiva del club ‘verdinegro’ priorizó la diversidad de nacionalidades y el nivel competitivo en sus recientes adquisiciones, destacando entre ellas el fichaje del peruano Sergio Peña, quien se une al plantel tras resolver su vínculo con Alianza Lima en condición de jugador libre, luego de haber enfrentado una situación de indisciplina y una denuncia por abuso sexual.

La presentación oficial de los refuerzos tuvo lugar en las instalaciones de Rüstemler, donde se congregaron el presidente Enes Zengin, miembros de la junta directiva y personal del cuerpo técnico. Durante la ceremonia, el club reiteró su confianza en la capacidad de los nuevos integrantes para fortalecer al equipo en la turbulenta temporada.

