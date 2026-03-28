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Remontada antológica de Diego Elías para acceder a la final del Optasia Championships 2026 y citarse con Mostafa Asal

En el Wimbledon Club de Londres, el deportista peruano, tercero en la clasificación, dio vuelta a un marcador de dos mangas para instalarse en la final del certamen en la capital británica. El ‘puma’ tendrá al frente a un viejo conocido: el número uno del mundo

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Diego Elías, semifinalista tras vencer al egipcio Karim Gawad. Crédito: PSA World Tour.
Diego Elías, semifinalista tras vencer al egipcio Karim Gawad. Crédito: PSA World Tour.

Diego Elías protagonizó una remontada épica y venció por 3-2 (9-11, 3-11, 12-10, 13-11 y 11-5) al egipcio Karim Gawad, número cuatro del mundo. Con este resultado, el ‘Puma’ selló su clasificación a la gran final del Optasia Championships 2026, torneo de categoría Gold que se disputa en el legendario Wimbledon Club de Londres.

Tras una batalla de 1 hora y 16 minutos, el squashista nacional revirtió un 0-2 en contra y demostró una fortaleza mental inquebrantable en la élite de este deporte. El ex número uno del mundo atravesó momentos críticos durante los dos primeros parciales.

Sin embargo, el respaldo de su equipo y su capacidad de resistencia física le permitieron ganar tres sets consecutivos ante un rival de jerarquía. Al finalizar el encuentro, el bicampeón panamericano confesó su satisfacción por el desempeño: “Desde el principio no sentí que jugara bien. Me frustré, pero mi padre me pidió que siguiera en la lucha. Muchas veces me habría rendido, pero me siento orgulloso de remontar y ganar 3-2”.

Diego Elías, a un paso del título en Londres. Crédito: PSA World Tour.
Diego Elías, a un paso del título en Londres. Crédito: PSA World Tour.

El último obstáculo hacia el título será el egipcio Mostafa Asal, actual líder del ranking PSA, quien derrotó al galés Joel Makin en sets corridos. Este duelo representa un nuevo capítulo en la intensa rivalidad entre ambos. En sus enfrentamientos más recientes, la balanza favoreció al egipcio, quien ostenta una racha de victorias importante en las rondas finales de los torneos Diamond y Platinum. No obstante, el peruano guarda el recuerdo fresco de su victoria en la final del Mundial de 2024, donde superó a Asal para coronarse como el mejor del planeta.

Esta clasificación a la final en Londres refuerza la presencia de Elías en el Top 3 del ranking mundial. Si bien el triunfo le otorga puntos valiosos para acechar el segundo puesto que ocupa el neozelandés Paul Coll, la distancia matemática aún se mantiene debido a los promedios de la temporada.

El ex campeón mundial suma 800 puntos por alcanzar esta instancia, cifra que ascenderá a 1,225 si logra alzar el trofeo mañana. Más allá de las calculadoras, una victoria ante el número uno del mundo confirmaría que el deportista peruano está listo para recuperar el trono del squash internacional.

Diego Elías, número tres del mundo. Crédito: PSA World Tour.
Diego Elías, número tres del mundo. Crédito: PSA World Tour.

Opción de medalla para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Diego Elías se perfila como la principal carta de triunfo para la delegación nacional en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027. El respaldo para esta afirmación es contundente: el ‘Puma’ se mantiene como el mejor squashista del continente y ocupa el tercer lugar del ranking mundial tras una temporada de consistencia absoluta. Su dominio en la región es histórico, pues ya conquistó la medalla de oro en las ediciones de Lima 2019 y Santiago 2023, lo que lo sitúa a un paso de una hazaña sin precedentes en el deporte peruano.

La trayectoria del deportista de 29 años exhibe una evolución constante y un esfuerzo incansable por permanecer en la cúspide del circuito profesional. Gracias a una preparación de élite y una dedicación espartana, el excampeón mundial consolidó su nombre entre los mejores de la historia. Con la mirada fija en el horizonte de 2027, el desafío para el talentoso volante es claro: buscará el tricampeonato panamericano ante su público para reafirmar un legado que ya es leyenda en el squash internacional.

Además, el panorama para el deporte nacional se expande hacia el escenario más importante del planeta. Por primera vez en la historia, el squash formará parte del programa oficial en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, medida que el Comité Olímpico Internacional aprobó en agosto de 2024. De esta manera, el ex número uno del mundo llegará a la cita olímpica en plena madurez deportiva, lo que convierte a Perú en un candidato firme al podio y otorga una oportunidad dorada para inscribir el nombre del país en el medallero olímpico después de décadas.

Diego Elías ganó medalla de oro en squash en los Juegos Panamericanos Santiago 2023
Diego Elías ganó medalla de oro en squash en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

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