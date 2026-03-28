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Eddie Fleischman lanzó dura crítica a defensa de Perú tras golazo de Senegal: “Alfonso Barco y Marcos López superados”

El periodista deportivo puntualizó error de la primera línea luego de anotación de Nicolás Jackson. Además, resaltó la superioridad del cuadro africano en el primer tiempo

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Eddie Fleischman lanzó dura crítica a defensa de Perú tras golazo de Senegal
Eddie Fleischman lanzó dura crítica a defensa de Perú tras golazo de Senegal

La ‘Era Menezes’ arrancó en la selección peruana tras enfrentar a Senegal en París por la fecha FIFA. A pesar de que la ‘blanquirroja’ intentó adueñarse del partido no pudo sacar ventaja y un error en la defensa terminó en golazo de Ibrahim Mbaye para el 1-0.

El delantero senegalés aprovechó su velocidad y batió el arco de Pedro Gallese. Eddie Fleischman analizó el primer tiempo de la ‘bicolor’ y puntualizó la equivocación que tuvo la primera línea.

El periodista deportivo reconoció superioridad del campeón africano y apuntó que el combinado nacional solo tuvo dos disparos al arco en la primera mitad del amistoso.

“PT SEN 1 PER 0: Superior Senegal también en el juego. Desborde veloz de Mbaye, superados Alfonso Barco y Marcos López, centro paralelo al gol y Jackson anotó en 42’. Perú tuvo orden defensivo, intentó jugar, no pudo más que un par de asociaciones y remates de Jairo Vélez y Erick Noriega. Por ahora: intenciones”, apuntó el comunicador en sus redes sociales.

Publicación de Eddie Fleischman del Perú vs Senegal.
Publicación de Eddie Fleischman del Perú vs Senegal.

Así fue el golazo de Senegal tras error defensivo de Perú

El amistoso entre Perú y Senegal en el Stade de France dejó una sensación de castigo excesivo para la ‘bicolor’, que resistió durante gran parte del primer tiempo pero terminó cediendo ante un error defensivo. El tanto de Nicolás Jackson dio la ventaja al discutido campeón africano, tras una jugada que evidenció las dificultades del equipo sudamericano para sostener la concentración en los momentos clave.

El gol llegó a los 40 minutos, cuando Krépin Diatta envió un pase largo desde el fondo por la banda derecha. Ibrahim Mbaye aprovechó el espacio y superó en velocidad a los marcadores peruanos, logrando centrar al segundo palo. La definición fue sencilla para Jackson, quien se adelantó a la marca de Miguel Araujo y venció la resistencia de Pedro Gallese, sin que el arquero pudiera intervenir.

Durante la primera mitad, el conjunto dirigido por Menezes mostró limitaciones en la generación de juego y apenas logró inquietar al rival. Aunque la defensa resistió durante varios pasajes del partido, la falta de claridad ofensiva fue notoria, lo que impidió que algún jugador peruano se destacara en el campo de París.

El resultado reflejó el dominio de Senegal y la urgencia de Perú por encontrar una fórmula que combine solidez defensiva con mayor creatividad en ataque, aspectos que serán centrales en la transición hacia una nueva identidad futbolística bajo el mando del técnico brasileño.

Nicolás Jackson apareció por el centro y venció al portero Pedro Gallese, que poco pudo hacer - Crédito: Movistar Deportes.

¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

El segundo encuentro de Mano Menezes al frente de la selección será ante Honduras este martes 31 de marzo, con el estadio Municipal de Butarque en Madrid como escenario. La programación contempla el inicio del partido a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia el pitazo inicial será a las 14:00.

Para los seguidores en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, la transmisión comenzará a las 15:00 horas, adaptando el horario para facilitar la audiencia en Sudamérica. Esta decisión apunta a que la mayor parte de los aficionados pueda acompañar en directo lo que será el primer gran examen del equipo renovado bajo el mando del técnico brasileño.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los amistosos con Senegal y Honduras? (La Bicolor)
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