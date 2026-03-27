Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: canal tv online del partido amistoso en el Metropolitano por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2026 - Crédito: EFE / X de Marruecos.

El partido entre Ecuador y Marruecos, que se disputará hoy, viernes 27 de marzo de 2026, en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, será accesible en Perú por medio de servicios de cable y plataformas digitales internacionales, ya que no cuenta con transmisión en señal abierta local.

El inicio está previsto para las 15:15 horas de Lima, y la cobertura estará a cargo, principalmente, de El Canal del Fútbol, con opciones de visualización mediante DAZN para quienes cuenten con acceso a plataformas extranjeras.

La expectativa generada por este encuentro responde no solo a la preparación de ambas selecciones de cara a la Copa del Mundo de 2026, sino también al carácter inédito del cruce. Ecuador acude con el impulso de haber concluido las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo puesto, mientras que Marruecos llega como reciente campeona continental (en el escritorio, al menos) y ocupando el octavo lugar en el ranking FIFA. La programación del amistoso ha agotado la boletería en Madrid, impulsada por la comunidad ecuatoriana residente en España y el atractivo deportivo del evento.

Dónde ver Ecuador vs Marruecos por amistoso de fecha FIFA 2026

La transmisión del Ecuador vs Marruecos en Perú estará a cargo de señales extranjeras, lo que obliga a los hinchas a acceder mediante servicios digitales (AFP)

En territorio peruano, la emisión del amistoso Ecuador vs Marruecos se realizará por canales internacionales, ya que ninguna señal local de televisión abierta ha adquirido los derechos de transmisión. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de El Canal del Fútbol, disponible en servicios de televisión por cable y en su plataforma digital, que requiere suscripción. Además, la plataforma DAZN, con registro previo, ofrecerá el partido en streaming para usuarios con acceso internacional.

El Canal del Fútbol iniciará su cobertura previa a las 14:30, según la información proporcionada por la propia cadena, mientras que en España la señal de DAZN permitirá ver el partido sin costo adicional para quienes se inscriban en el sitio. En Ecuador, el duelo será transmitido en diferido por Teleamazonas desde las 17:30, adaptando la oferta a los distintos husos horarios de la audiencia latinoamericana.

El encuentro ha generado una alta demanda, y las entradas para el estadio se agotaron días antes, lo que ha obligado a muchos seguidores a recurrir a la transmisión digital. La cobertura internacional responde al interés de las comunidades migrantes y al peso deportivo de las dos selecciones en la actualidad.

Horario de Ecuador vs Marruecos por amistoso de fecha FIFA 2026

El partido entre Ecuador y Marruecos se jugará a las 15:15 horas en Perú, en un horario que coincide con otros países de la región (AFP)

El amistoso entre Ecuador y Marruecos está programado para las 15:15 horas de Lima el viernes 27 de marzo de 2026, coincidiendo con el horario de Ecuador y Colombia. En España, el inicio del partido será a las 21:15, mientras que en Argentina, Uruguay y Chile el pitazo inicial se dará a las 17:15.

La cobertura en Perú se limitará a plataformas internacionales, dada la ausencia de señal abierta local con derechos para este encuentro. El Canal del Fútbol, con acceso bajo suscripción, y DAZN, a través de su sistema de registro, brindarán la señal en tiempo real.

El equipo ecuatoriano, dirigido por Sebastián Beccacece, afronta su primer amistoso del año dentro de una gira europea que continuará frente a Países Bajos. Por su parte, Marruecos, bajo la conducción de Mohamed Ouahbi, busca medir su nivel tras consagrarse campeón continental y escalar al octavo puesto del ranking FIFA. El entrenador Beccacece declaró a El Canal del Fútbol que la cita en Madrid representa “una oportunidad clave para definir los últimos lugares de la lista mundialista”.

La historia de sus enfrentamientos

Ecuador y Marruecos se enfrentarán por primera vez a nivel absoluto, en un duelo inédito que genera expectativa por el presente competitivo de ambos equipos (AFP)

El compromiso de Madrid marca el primer choque absoluto entre las selecciones mayores de Ecuador y Marruecos. Hasta la fecha, ambos países no habían coincidido en partidos oficiales ni amistosos a nivel de mayores, lo que otorga un carácter inédito y expectante al duelo programado en el Estadio Cívitas Metropolitano.

El contexto previo favorece la trascendencia del encuentro: Ecuador llega tras firmar una de sus mejores campañas en las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando 29 puntos y asegurando el segundo lugar bajo el mando de Beccacece.

Marruecos, por su parte, afronta su primer amistoso tras obtener el campeonato africano, luego de que la Confederación Africana de Fútbol oficializara el título tras la descalificación de Senegal, una decisión que aún genera debate, según reportes de El Canal del Fútbol.

Entre los nombres destacados de Ecuador figuran Enner Valencia, Kendry Páez y Moisés Caicedo, mientras que Marruecos cuenta en sus filas con Yassine Bounou, Achraf Hakimi y Brahim Díaz. La convocatoria ecuatoriana incluye, además, el debut internacional de Elías Legendre, delantero de 17 años del Rennes, quien fue llamado para suplir la ausencia de Leonardo Campana por lesión.

El partido en Madrid no solo servirá como banco de pruebas para ambos técnicos, sino que permitirá evaluar el rendimiento de jugadores ante rivales ubicados dentro del top 10 del ranking FIFA, según datos de El Canal del Fútbol. La gira de Ecuador continuará el martes 31 de marzo en Eindhoven, donde enfrentará a Países Bajos, séptima selección del mundo según la FIFA.