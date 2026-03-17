Histórico: la CAF anuló el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones, le quitó el título a Senegal y se lo dio a Marruecos

El jugador Brahim Diaz, de Marruecos,antes de fallar el penalti durante la final de la Copa África de Naciones 2025 que han jugado Senegal y Marruecos en Rabat, Marruecos. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

En un fallo sin precedentes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha declarado que la selección nacional de Senegal pierde administrativamente la final de la Copa Africana de Naciones 2025, otorgando el título y una victoria por 3-0 a la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) tras la retirada de los jugadores de Senegal en protesta durante el tiempo suplementario del partido disputado en Rabat.

La decisión fue oficializada por la Junta de Apelación de la CAF, máxima instancia disciplinaria del fútbol africano: revoca la conquista senegalesa y reconoce a Marruecos como campeón debido a la infracción confirmada de los artículos 82 y 84 del reglamento, con consecuencias deportivas y económicas inmediatas para ambas federaciones.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Polémica en la final Copa África

La controversia estalló cuando Brahim Díaz fue derribado en el área durante el tiempo de descuento. Tras una revisión de VAR, el árbitro concedió penal para Marruecos, lo que provocó la indignación del banco senegalés. El seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo en señal de protesta, episodio que se prolongó varios minutos y dejó el desenlace del partido en suspenso.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Mané pide calma a los jugadores

La Junta de Apelación de la CAF resolvió que la conducta del equipo senegalés constituye “incomparecencia administrativa” al amparo de los artículos mencionados. Esta calificación implica la pérdida automática del encuentro con un marcador de 3-0 a favor de Marruecos, como confirma el comunicado oficial difundido por la CAF el 17 de marzo de 2026. La resolución establece que este resultado se inscribirá como final, despojando a Senegal de lo que habría sido su segundo título continental y otorgando la consagración a Marruecos.

La decisión de la Junta de Apelación no se limitó al resultado deportivo. El organismo revisó otros incidentes vinculados al partido. En relación con el jugador marroquí Ismaël Saibari (número 11), la CAF confirmó que incurrió en una infracción de conducta conforme a los artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario, aunque modificó la sanción previa: Saibari recibirá dos partidos de suspensión, uno de ellos en suspenso, y se le retira la multa de USD 100.000 originalmente impuesta, detalló la CAF en su comunicado oficial.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Penal errado de Brahim

Por otra parte, Marruecos asumió responsabilidad por la conducta de los recogepelotas durante el encuentro, pero la multa fue reducida a USD 50.000. En lo referido al uso de láseres que afectaron el desarrollo del partido, la FRMF afrontará una sanción económica de USD 10.000. Además, se mantuvo la multa de USD 100.000 por la interferencia en la zona de revisión OFR/VAR.

La CAF remarcó que esta decisión sustituye la adoptada previamente por la comisión disciplinaria y que todos los recursos formales presentados por la FRMF fueron admitidos y estimados. Tanto la sanción a Senegal como las multas y suspensiones para Marruecos se originan después de una evaluación exhaustiva de los hechos recogidos en las actas oficiales y los informes presentados por ambas partes.

El comunicado de la CAF sobre la final entre Senegal y Marruecos

La sentencia implica un cambio en el palmarés continental, donde Marruecos es inscrito como nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 y Senegal sufre una de las sanciones más notorias de la historia del torneo, registrada formalmente en el acta con un marcador de 3-0.

La resolución de la CAF obliga a la FRMF y la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a acatar las consecuencias reglamentarias y sienta un precedente para el tratamiento de conductas de protesta extrema en instancias decisivas bajo la jurisdicción disciplinaria africana.

Parcelas exclusivas, distinciones de máximo rango y miles de dólares: los increíbles premios que el presidente de Senegal le había dado al plantel

Fue tal la hazaña lograda por Senegal que su presidente, Bassirou-Diomaye Faye, premió al plantel de fútbol por el campeonato de la Copa Africana de Naciones con parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte y 75 millones de francos CFA (alrededor de USD 134.000) para cada jugador. También otorgó recompensas económicas y terrenos de menor tamaño a dirigentes y miembros de la delegación, y destinó 305 millones de francos CFA (unos USD 545.000) al Ministerio de Deportes. El entrenador Pape Thiaw y su cuerpo técnico recibieron la distinción de Comandantes de la Orden Nacional del León, el máximo honor del país.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Gol de Gueye

La celebración incluyó una ceremonia oficial y un multitudinario desfile por Dakar. El partido final, disputado en Rabat, había finalizado con victoria 1 a 0 sobre Marruecos en tiempo suplementario, tras una polémica por un penal que fue atajado por Edouard Mendy. El gol del triunfo lo marcó Pape Gueye. Sin embargo, este martes la CAF anuló el resultado de la final, le quitó el título y se lo dio a Marruecos. De esta manera, Senegal continúa con un solo título continental y Marruecos rompe con la sequía de trofeos que arrastraba desde 1976.

El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

El arquero suplente de Senegal defendió la toalla en el partido

Durante la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos en Rabat, se produjo un incidente inusual: jugadores y auxiliares marroquíes intentaron reiteradamente quitarle la toalla al arquero senegalés Édouard Mendy. Este objeto resultó clave porque Mendy lo usaba para secar sus guantes bajo la intensa lluvia, lo que ayudaba a mantener el agarre.

El suplente senegalés Yehvann Diouf defendió la toalla ante la presión de futbolistas, alcanzapelotas y auxiliares marroquíes. En uno de los momentos más tensos, Diouf se arrojó al suelo y cubrió la toalla con su cuerpo para impedir que se la llevaran. El arquero admitió haberse sorprendido por la situación y afirmó que el gesto no le pareció propio del juego limpio.

El arquero subió una foto con la toalla

La controversia creció cuando Achraf Hakimi, defensor de Marruecos, también intentó tomar la toalla, lo que generó un pequeño enfrentamiento entre jugadores. La imagen de Diouf protegiendo la toalla se viralizó en redes sociales, y el arquero celebró el triunfo de Senegal mostrando la toalla junto a su medalla de campeón.