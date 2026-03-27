Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia.

Bolivia clasificó a la siguiente fase del repechaje rumbo al Mundial 2026 tras superar 2-1 a Surinam el jueves 26 de marzo. La selección dirigida por Óscar Villegas conserva la posibilidad de disputar una Copa del Mundo, algo que no consigue desde hace tres décadas.

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, fue protagonista en la victoria al evitar un gol con una atajada con el rostro. Los tantos de Moisés Paniagua y Miguel Terceros aseguraron el triunfo para la ‘verde’. El guardameta ‘íntimo’ está cerca de lograr la clasificación y, de concretarse, su desempeño podría favorecer a su club.

El arquero de Alianza Lima salvó a su equipo que terminó ganando por 2-1 y avanzó a la final del Repechaje. (DSports)

Alianza ganaría dinero por clasificación de Bolivia

Alianza Lima podría recibir un beneficio económico si Bolivia accede a la Copa del Mundo 2026. Guillermo Viscarra, arquero titular del club peruano, integra la selección boliviana y, según el reglamento de la FIFA, los equipos que ceden jugadores al torneo reciben una compensación diaria.

El monto asciende a 11 mil dólares (38 mil soles) por cada día que el futbolista permanezca en la competencia. Si Bolivia logra la clasificación y disputa al menos la fase de grupos, que tiene una duración mínima de 16 días, Alianza percibiría 176 mil dólares, equivalentes a 608 mil soles.

Guillermo Viscarra recibe el entero apoyo de La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

La celebración de Viscarra tras vencer a Surinam

Guillermo Viscarra compartió su entusiasmo en redes sociales tras la victoria en el repechaje, destacando la cercanía de Bolivia a la Copa del Mundo. En su cuenta de Instagram escribió: “Vamos, mi Bolivia. Un paso más. Siempre con Dios por delante”, junto a un video celebrando con sus compañeros.

El mensaje del arquero evidencia el ambiente positivo en el plantel boliviano y la expectativa que genera la posibilidad de clasificar al Mundial. La selección se encuentra a una victoria de regresar a la máxima competencia del fútbol internacional, renovando la ilusión de su hinchada tras cada actuación destacada de Viscarra.

En declaraciones en zona mixta, el portero afirmó: “Creo que todos dejamos la vida ahí adentro por nuestro país, por nosotros, por la familia y la gente que vino. Nos falta un pasito más, esto sin duda nos da confianza y ahora enfocado en lo que viene”.

En caso de lograr la clasificación al Mundial 2026, Bolivia integrará el Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal, selecciones que fueron ubicadas en esa zona tras el sorteo.

El arquero boliviano protagonizó un emotivo momento junto a su pareja que estaba en las tribunas. (Instagram)

El partido decisivo contra Irak

La final del repechaje intercontinental entre Bolivia e Irak se disputará el martes 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

El encuentro comenzará a las 22:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, el inicio será a las 23:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile arrancará a la medianoche. Para quienes sigan el partido desde España, el horario será a las 04:00 horas.

Bolivia chocará con Irak este martes 31 de marzo por el cupo al Mundial 2026.

La definición por un lugar en el Mundial 2026 contará con una amplia cobertura en televisión y plataformas digitales. En Perú y otros países sudamericanos, DIRECTV Sports transmitirá el partido en vivo, también disponible por streaming en DGO. En Bolivia, la señal estará a cargo de Tigo Sports, Entel TV, Tuves y Bolivia TV, permitiendo el acceso para la mayoría de los espectadores en el país.

Por otro lado, Infobae ofrecerá información detallada sobre este encuentro decisivo por un cupo en la próxima Copa del Mundo en su sitio web. No te lo puedes perder.