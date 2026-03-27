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Alianza Lima festeja el pase a la final de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 con un mensaje a Guillermo Viscarra: “Solo un paso más”

En La Victoria han seguido con mucho detenimiento el desenvolvimiento de ‘Billy’ en la semifinal de la repesca intercontinental. Con paradas de mérito, el portero fue uno de los puntuales altos

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Guillermo Viscarra, a un paso del Mundial 2026. - Crédito: Herencia Blanquiazul
Guillermo Viscarra, a un paso del Mundial 2026. - Crédito: Herencia Blanquiazul

Alianza Lima se ha unido a las celebraciones de la selección de Bolivia por su clasificación a la final de la repesca intercontinental para el Mundial 2026. En La Victoria han seguido de cerca el lance contra Surinam por la presencia de su portero Guillermo Viscarra, quien fue uno de los puntuales más altos de la remontada.

Finalizado el vibrante choque, que reunió la atención de todos los sudamericanos, ‘Billy’ se dejó caer de rodillas para agradecer a Dios por el primer logro, mientras el resto de sus compañeros, con justa razón, rompían en llanto sobre la hierba al tiempo que se fundían en abrazos interminables por la gesta cosechada en el BBVA Bancomer, en Monterrey.

Guillermo Viscarra recibe el entero apoyo de La Victoria. - Crédito: Alianza Lima
Guillermo Viscarra recibe el entero apoyo de La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

La algarabía no era exclusiva de la ‘verde’. En los interiores de Matute no dejaron pasar la ocasión para extender sus sinceras felicitaciones a Viscarra, arquero titular desde la pasada campaña, por el buen trabajo realizado en la semifinal del repechaje: “Solo un paso más, ‘Billy’”.

El mensaje fue posteado en las distintas cuentas de Alianza Lima con una imagen especial en la que se aprecia al ‘23’ de Bolivia de espaldas apreciando la tribuna que da detrás de su portería y en la que pueden distinguirse banderas de su nación y de la nación ‘blanquiazul’.

Viscarra diferencial

Del saque inicial, ambas selecciones presentaron su declaración de intenciones con llegadas puntuales. Una de las acciones más claras partió por el lado de Surinam en un ataque en el que se buscó dejar relegado a Guillermo Viscarra, pero fue imposible por la respuesta inmediata del guardameta.

El show del guardián pretoriano altiplánico no tardó en aparecer. A los 35′ minutos se hizo gigante con una parada de mérito en la que bloqueó el tiro de gol de Abena. En esa intervención se dejó la vida misma, dado que puso el rostro para desviar el esférico.

Guillermo Viscarra celebrando con Carlos Lampe. - Crédito: AP
Guillermo Viscarra celebrando con Carlos Lampe. - Crédito: AP

Parecía que el esfuerzo desplegado por Viscarra no serviría por el primer golpe encajado a través de una diana firmada por Liam van Gelderen, a partir de una desatención de Efraín Morales en defensa. No obstante, surgió la rebeldía del plantel apelando al poder de la juventud.

Óscar Villegas agitó el banquillo y metió la variante que desatascó el encuentro: Moisés Paniagua por Héctor Cuéllar. El joven ofensivo muy rápido se hizo notar y se encargó de nivelar el tanteador con una espléndida diana. Otro cambio, el de Juan Godoy por Enzo Monteiro, revolucionó el trámite. El delantero sufrió una falta dentro del área y el penal fue cambiado por gol por Miguel Terceros. Remontada establecida.

Candado Viscarra

El entrenador Óscar Villegas destacó el recorrido y la continuidad de Guillermo Viscarra en Alianza Lima como factores determinantes para otorgarle la titularidad en el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El técnico apostó por la regularidad mostrada por el arquero para desplazar, en términos positivos y dentro de un ambiente de sana competencia, a Carlos Lampe, un guardameta veterano que sigue siendo considerado una garantía en el arco cuando se solicita su presencia.

Guillermo Viscarra protegió el arco de Bolivia en el amistoso de despedida de cara a la repesca intercontinental del Mundial 2026. - Crédito: FBF
Guillermo Viscarra protegió el arco de Bolivia en el amistoso de despedida de cara a la repesca intercontinental del Mundial 2026. - Crédito: FBF

El último desafío de la selección de Bolivia para volver a una Copa del Mundo después de 32 años será ante Irak. Este encuentro, correspondiente al repechaje intercontinental, representa la última oportunidad y no dejará margen de error para el conjunto dirigido por Villegas, que buscará asegurar el boleto a la máxima cita del fútbol mundial.

La clasificación boliviana al repechaje intercontinental se concretó tras finalizar en la séptima posición de las Eliminatorias 2026. El equipo nacional selló su pase con una victoria sobre Brasil por 1-0 en el estadio de El Alto, resultado que le permitió acceder a esta instancia decisiva en el camino hacia el Mundial.

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