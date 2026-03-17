Guillermo Viscarra se arriesga con una particular promesa en caso Bolivia supere el repechaje y clasifique al Mundial 2026

Guillermo Viscarra protegió el arco de Bolivia en el amistoso de despedida de cara a la repesca intercontinental del Mundial 2026. - Crédito: FBF

Guillermo Viscarra está demasiado motivado por sacar adelante la llave del repechaje con Bolivia para así clasificar a la Copa del Mundo 2026. La asignatura, eso sí, no será nada sencilla, dado que al frente se ubica una misteriosa Surinam, repleta de futbolistas con ascendencia neerlandesa.

En cualquier caso, la ‘verde’ confía en salir adelante con el material humano que integra el plantel. Entre ellos destaca ‘Billy’, quien apareció en el partido de despedida ante Trinidad y Tobago (3-0). Ofreció seguridad y liderazgo hasta que le cedió su espacio a Gerónimo Govea.

Guillermo Viscarra en un despeje de esférico. - Crédito: FBF

Culminada la goleada, Viscarra charló con los medios de comunicación en el estadio Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra. En ese contexto, el portero de Alianza Lima respondió toda la clase de interrogantes, hasta las más curiosas. Una de ellas, incluso, arrebató carcajadas.

A ‘Billy’ Viscarra se le consultó si tenía en mente realizar alguna locura en caso Bolivia acceda al Mundial 2026. Con una sonrisa dio a entender que sí, pero un reportero quiso comprometerlo con un cambio radical de apariencia, a lo que el portero replicó: “No me toques el bigote. Me puedo pelar la cabeza, pero el bigote no me lo saco”.

'Billy' analizó con detenimiento las virtudes de Bolivia para afrontar la repesca intercontinental contra Surinam. | VIDEO: Deportivo

Recuperación

En otro pasaje de su diálogo con la prensa local, Guillermo Viscarra aseguró que su lesión muscular, por la que se perdió varias fechas del Apertura 2026 con Alianza Lima, es cosa del pasado y que ahora se siente pleno y listo para asentarse bajo los tres maderos de Bolivia.

“Gracias a Dios pasó en el momento correcto y me dio tiempo de recuperarme al 100%. Estoy mejor que antes. Pude ganar niveles de fuerza que antes no tenía. Pude dedicarme en la parte física y estar en mi mejor forma”, declaró.

Guillermo Viscarra entonando el himno de Bolivia. - Crédito: @arielok_ph

Al hilo mencionó que “la motivación era gigante. Para representar a mi selección en este momento sabía que tenía que dedicarme al máximo. Entonces, creo que gracias a Dios lo pude conseguir”.

Acerca de la actualidad de Bolivia indicó: “Todos estamos sumando de la mejor forma y estamos ultimando detalles en todo lo que es el grupo con la idea que vamos a plasmar contra Surinam. El partido contra Trinidad y Tobago era para ganar sensación. Nos sentimos muy bien y esperamos que la gente haya disfrutado”.

El 'Billy' se ha mostrado muy optimista con la recta final que la 'verde' deberá afrontar en Monterrey, México | VIDEO: Radio Uno

Nómina

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar de Bolivia), Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú), Gerónimo Govea (Wanderers de Uruguay).

Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 de Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti de Rusia), Lucas Macazaga (Leganés de España), Roberto Fernández (Akron Tolyatti de Rusia), Dieguito Rodríguez (Always Ready de Bolivia), Luis Haquín (Al-Tai de Arabia Saudita), Richet Gómez (Always Ready de Bolivia), Marcelo Torrez (Santos de Brasil), Efraín Morales (CF Montréal de la MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk de Ucrania), Leonardo Zabala (Cancún FC de México).

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar de Bolivia), Héctor Cuéllar (Always Ready de Bolivia), Robson Matheus (Bolívar de Bolivia), Moisés Villarroel (Blooming de Bolivia), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca de Marruecos), Carlos Melgar (Bolívar de Boli).

Delanteros: Víctor Abrego (The Strongest de Bolivia), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Jesús Maraude (Always Ready de Bolivia), Fernando Nava (Always Ready de Bolivia), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca de Marruecos), Enzo Monteiro (FK Auda de Letonia) y Juan Godoy (Always Ready de Bolivia).