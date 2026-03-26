Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La expectativa crece entre los seguidores del vóley nacional, luego de que Alianza Lima, Deportivo Géminis, Universidad San Martín de Porres y Universitario de Deportes sellaran su pase a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El Polideportivo de Villa El Salvador se convierte en el escenario donde las emociones, la pasión y el deseo de levantar el trofeo nacional se entrelazan.

Universitario vs San Martín: día y hora del partidazo por semifinal ida

La atención de los aficionados al vóley se centrará este fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde se disputará la semifinal de ida entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín de Porres. Las ‘pumas’ y las ‘santas’ buscarán tomar ventaja en un duelo que promete emociones y alto nivel competitivo.

La organización del torneo confirmó el cronograma para la transmisión internacional del partido. El encuentro está fijado para el domingo 29 de marzo, con horarios adaptados para distintos países de la región. Los espectadores en Perú, Colombia y Ecuador podrán seguir la semifinal desde las 17:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 18:00 horas. Por su parte, la audiencia de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil tendrá acceso al partido a las 19:00 horas.

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2.

Dónde ver Universitario vs San Martín por semifinal ida

La definición entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín de Porres por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será accesible para todos los aficionados gracias a una cobertura diversa y multiplataforma. Latina TV, titular de los derechos exclusivos, transmitirá el partido en señal abierta por el canal 2, y quienes prefieran la vía digital podrán conectarse a través de la página web y la aplicación móvil del canal.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá el encuentro en tiempo real desde su portal oficial, permitiendo a los seguidores seguir minuto a minuto el desarrollo del enfrentamiento. Además, la página de Facebook de la liga brindará acceso libre a la transmisión, facilitando que personas de distintas regiones o países puedan ver el partido desde cualquier dispositivo, sin necesidad de registro o pago.

En simultáneo, Infobae Perú realizará una cobertura especial del partido de ida, con datos previos, actualización constante de cada punto, incidencias clave y declaraciones tras el encuentro. Todo este contenido estará disponible en su plataforma digital, asegurando que los fanáticos puedan mantenerse informados sobre todos los detalles relevantes de la serie entre Universitario y San Martín.

Así llegan Universitario y San Martín a las semifinales

La clasificación de Universitario de Deportes a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026 quedó sellada tras imponerse por 3 sets a 1 ante Regatas Lima en el denominado ‘extra game’ de los cuartos de final. El partido, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, permitió a las ‘cremas’ alcanzar la siguiente etapa y mantener vivo el sueño del título nacional.

Los parciales del encuentro reflejaron el dominio de Universitario en los momentos clave: 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13. El desempeño de Karla Ortiz y Catherine Flood resultó fundamental para el conjunto dirigido por Francisco Hervás. Ambas jugadoras destacaron tanto en el ataque como en la defensa, consolidando el avance de las ‘cremas’ en una de las series más exigentes del campeonato.

Las 'cremas' se impusieron 3-1 en sets a las chorrillanas y seguirán su camino rumbo al título nacional - Crédito: Latina.

Por su lado, San Martín fue la primera en obtener su lugar en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, luego de superar a Circolo Sportivo Italiano por 3 sets a 1 el sábado 21 de marzo. Este triunfo replicó el resultado conseguido en el duelo de ida, confirmando el control de las ‘santas’ durante la serie.

Los parciales del partido de vuelta reflejaron la solidez del equipo: 25-16, 25-19, 19-25 y 25-21. Las actuaciones más notorias correspondieron a Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran y la armadora Paola Rivera, quienes contribuyeron tanto en la ofensiva como en la organización de las jugadas.

Las 'santas' vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano en el partido de vuelta. Créditos: Latina / web.