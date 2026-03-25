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Patrik Mercado, jugador de Ecuador, vive una pesadilla: se perderá el Mundial 2026 y su traspaso a España podría caerse

La ‘joya’ de Independiente del Valle fue desconvocado de la ‘tri’ para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos

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Patrik Mercado, jugador de Ecuador,
Patrik Mercado, jugador de Ecuador, vive una pesadilla: se perderá el Mundial 2026 y su traspaso a España podría caerse.

La grave lesión de Patrik Mercado representa un duro golpe para la selección de Ecuador y pone en entredicho su futuro inmediato tanto en la competición internacional como en el ámbito de transferencias. El mediocampista de Independiente del Valle sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco medial en la rodilla derecha, por lo que será sometido a cirugía y deberá afrontar un periodo de recuperación estimado entre siete y ocho meses, según confirmaron su club y el director deportivo Luis Fernando Saritama.

Mercado quedó descartado para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos, así como para el Mundial 2026, debido a la gravedad de su lesión de rodilla, que exige cirugía y un extenso periodo de rehabilitación. Además, la operación compromete el acuerdo de transferencia al Sevilla FC, que depende del reconocimiento médico y la evolución de su recuperación.

La lesión ocurrió durante el partido entre Independiente del Valle y Técnico Universitario por la LigaPro. Mercado tuvo que abandonar el campo a los nueve minutos tras una caída desafortunada que alarmó al cuerpo técnico y la dirigencia. El diagnóstico médico fue rotura del ligamento cruzado anterior y menisco medial en la rodilla derecha, lesión que lo inhabilitará para la competencia internacional durante al menos siete meses, según Saritama.

La desconvocatoria de Patrik Mercado
La desconvocatoria de Patrik Mercado en la selección de Ecuador.

Programación de los amistosos de Ecuador

Ecuador sostendrá dos partidos amistosos para prepararse de cara al Mundial 2026. Primero, se medirá con Marruecos el viernes 27 de marzo a las 15:15 horas de Perú en el Estadio Metropolitano de Madrid. Después, chocará con Países Bajos el martes 31 del presente mes a las 13:45 horas en el Philips Stadion de Eindhoven.

El fichaje de Patrik Mercado por Sevilla FC en duda

La transferencia de Patrik Mercado al Sevilla FC ha quedado en suspenso tras confirmarse la gravedad de la lesión. El director deportivo del club español, Antonio Cordón, declaró que existe un principio de acuerdo con Independiente del Valle, pero que el traspaso solo se formalizará si el jugador ecuatoriano supera satisfactoriamente el reconocimiento médico previsto para junio. “Tenemos un principio de acuerdo, pero debe pasar un reconocimiento médico. Para junio debemos decidir en función del reconocimiento médico”, afirmó.

Mientras tanto, desde Ecuador, Saritama sostuvo ante medios que ya se había alcanzado una venta, aunque en Sevilla insisten en que la contratación no está cerrada hasta cumplirse el requisito médico y la llegada física del jugador. La negociación se valuó en seis millones de euros y estaba planeada para ejecutarse en el mercado de verano 2026-27.

El jugador de Independiente del Valle sufrió una rotura en la rodilla. Créditos: Zapping / X.

La baja de Leonardo Campana en Ecuador

La nómina de la Selección de Ecuador sumó otra baja, ya que Leonardo Campana fue desconvocado tras sufrir una lesión muscular en los isquiotibiales. El delantero se perderá los amistosos programados para marzo, aunque su presencia para el Mundial 2026 no corre riesgo. El seleccionador Beccacece decidió convocar a Elías Legendre, delantero de 17 años del Stade Rennais, para ocupar su plaza.

Desconvocatoria de Leonardo Campana y
Desconvocatoria de Leonardo Campana y llamado de emergencia de Elías Legendre.

Esta situación difiere de la de Mercado: mientras Campana solo estará ausente temporalmente, el mediocampista de Independiente del Valle queda definitivamente excluido del torneo mundialista. Legendre se integra a una ofensiva que ya incluye a Kevin Rodríguez, Enner Valencia y Jeremy Arevalo, alterando la composición del ataque ecuatoriano de cara a los encuentros frente a Marruecos y Países Bajos.

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