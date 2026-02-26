El Sevilla confirma el fichaje del centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado para la próxima temporada

Patrik Mercado, condecorado recientemente por su desempeño en la liga ecuatoriana y seleccionado nacional absoluto, se convertirá en nuevo jugador del Sevilla FC tras el acuerdo alcanzado entre el conjunto andaluz e Independiente del Valle. Según reportó el Sevilla este jueves, la incorporación del futbolista de 22 años se hará efectiva en el mercado de verano para la temporada 2026-27, una vez finalizado el traspaso.

De acuerdo con la entidad sevillana, el acuerdo con Independiente del Valle consiste en la compra de los derechos federativos del centrocampista, considerado una de las figuras principales del fútbol ecuatoriano en la actualidad. El medio oficial del club español informó que aunque el fichaje ha quedado definido, Mercado permanecerá en el club sudamericano hasta la próxima ventana estival.

Según publicó el Sevilla FC, Patrik Mercado fue distinguido como el mejor jugador de la temporada 2025 y el mejor centrocampista ofensivo en los premios ‘EL PRO 2025’ de Ecuador. Durante la campaña 2024-25, el mediocampista sumó siete goles y once asistencias en un total de 48 partidos, datos que reflejan la regularidad y protagonismo que ha mostrado tanto en su club como en actuaciones recientes con la selección nacional ecuatoriana.

El medio oficial del club detalló que Mercado ya debutó con el combinado absoluto de Ecuador, sumando sus primeros tres encuentros internacionales en la fase de clasificación rumbo al Mundial 2026. Su participación en estos compromisos ha sido considerada un paso relevante en su desarrollo profesional, impulsando su perfil en el mercado internacional y despertando el interés de equipos europeos.

La operación, según consignó el Sevilla FC, responde a la estrategia del club hispalense de incorporar jóvenes talentos de proyección y capacidades contrastadas en competiciones de alto nivel. Por el momento, Patrik Mercado continuará su carrera en Independiente del Valle hasta el cumplimiento de los plazos acordados, momento en el que se sumará formalmente a la plantilla andaluza para iniciar su primera experiencia en LaLiga.

El conjunto ecuatoriano y el Sevilla destacaron la progresión de Mercado y su aporte durante la última campaña, reconociendo tanto su rendimiento particular como los logros colectivos en los que participó. El jugador, de 22 años, cierra así una etapa en el fútbol ecuatoriano mientras proyecta su futuro en Europa, tras ser uno de los principales exponentes jóvenes del país y protagonista en la selección nacional durante las recientes eliminatorias.

Según confirmó el club sevillano, la llegada de Patrik Mercado se suma a la dinámica reciente de fichajes orientados a fortalecer el medio campo con jugadores versátiles y de vocación ofensiva. Su aporte de siete goles y once asistencias en un periodo de cuarenta y ocho partidos fue uno de los factores determinantes para que el Sevilla FC concretara la operación. El traspaso, todavía pendiente de completar en términos contractuales y administrativos, permitirá al futbolista seguir compitiendo en el torneo ecuatoriano hasta que finalice la temporada 2025-26, después de la cual dará el salto a la liga española.

El reconocimiento en los premios ‘EL PRO 2025’ y la experiencia internacional que ha sumado con Ecuador fortalecieron la posición de Mercado como candidato a integrarse a una liga europea, factor que influyó en el interés mostrado por la entidad sevillana. El club español apuesta por el crecimiento progresivo del futbolista durante los meses previos a su incorporación, mientras sigue vinculado al proyecto deportivo de Independiente del Valle.

De acuerdo con la información entregada por ambas instituciones y reportada por los canales oficiales, la expectativa sobre el futuro de Patrik Mercado incluye seguimiento continuo a su desempeño con el conjunto ecuatoriano, así como su evolución en las próximas convocatorias de la selección absoluta. El Sevilla FC confía en que su aportación reforzará al equipo en escenarios nacionales e internacionales una vez formalizado su desembarco en la capital andaluza.