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Con el regreso de Jordy Caicedo: la lista de convocados de Ecuador para amistosos con Marruecos y Países Bajos por fecha FIFA

Sebastián Beccacece dio a conocer su nómina para los duelos de preparación: llamó a 34 jugadores para afinar detalles de cara a su participación al Mundial 2026

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La lista de convocados de
La lista de convocados de Ecuador para amistosos con Marruecos y Países Bajos por fecha FIFA

La espera terminó para los hinchas norteños: Sebastián Beccacece presentó la lista de convocados para la próxima doble fecha FIFA, en la que la selección ecuatoriana afrontará amistosos frente a Marruecos y Países Bajos. El objetivo es afinar detalles de cara a la Copa del Mundo 2026.

El cuerpo técnico mantuvo la base de las últimas convocatorias, ratificando la confianza en gran parte del grupo habitual. Entre los nombres destacados figura Jordy Caicedo, quien recibe un nuevo llamado tras su buen rendimiento en Huracán del fútbol argentino. Además, Anthony Valencia, de desempeño sólido en Bélgica, fue citado por primera vez bajo la dirección de Beccacece, representando una de las principales novedades en la nómina para este ciclo de preparación.

Convocados de Ecuador para amistosos por fecha FIFA

- Arqueros: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, David Cabezas, Gonzalo Valle.

- Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Yaimar Medina.

- Mediocampistas: Alan Franco, Alan Minda, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Mercado, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Patrik Mercado, Pedro Vite.

- Delanteros: Enner Valencia, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Jeremy Arévalo, Nilson Angulo, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana.

Convocados de Ecuador para amistosos
Convocados de Ecuador para amistosos por fecha FIFA

¿Cuándo juega Ecuador con Marruecos y Países Bajos?

El calendario de La Tri en la próxima Fecha FIFA ya está definido, con dos amistosos pactados ante selecciones de alto nivel. Estos encuentros permitirán al cuerpo técnico de Sebastián Beccacece evaluar el rendimiento del plantel y ajustar detalles rumbo al Mundial.

El primer partido será ante Marruecos el viernes 27 de marzo, a las 15:15 horas de Perú. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Madrid, con los africanos llegando como campeones continentales y actuales octavos en el ranking FIFA.

La gira europea concluirá el martes 31 de marzo, cuando Ecuador enfrente a Países Bajos en Eindhoven. Este compromiso comenzará a las 13:45 horas de Perú. La selección neerlandesa, séptima en el ranking FIFA, fue rival de Ecuador en la última Copa del Mundo, donde igualaron 1-1.

Ecuador quiere posicionarse como sorpresa
Ecuador quiere posicionarse como sorpresa en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

El camino de Ecuador en el Mundial 2026: partidos y rivales

A tres meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Ecuador ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos. Tras el sorteo realizado el 5 de diciembre, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece quedó ubicado en el Grupo E, donde enfrentará a Costa de Marfil, Alemania y Curazao.

El debut ecuatoriano está programado para el domingo 14 de junio, nada menos que ante Costa de Marfil, en un encuentro que podría resultar clave para definir el segundo cupo a la siguiente fase, considerando que Alemania parte como favorito para liderar la zona.

En su segundo compromiso, Ecuador se medirá con Curazao, selección que afrontará su primera experiencia mundialista tras superar a Jamaica, Trinidad y Tobago, y Bermudas en las eliminatorias de Concacaf. El cierre de la fase de grupos será ante Alemania, rival que llega con la misión de recuperar protagonismo internacional, luego de dos eliminaciones consecutivas en la etapa de grupos en los últimos mundiales.

Grupo de Ecuador en el
Grupo de Ecuador en el Mundial 2026.

Fixture de Ecuador en el Mundial 2026

- Fecha 1: Costa de Marfil vs Ecuador (domingo 14 de junio / Houston Stadium)

- FechA 2: Curazao vs Ecuador (sábado 20 de junio / Kansas City Stadium)

- Fecha 3: Ecuador vs Alemania (jueves 25 de junio / Philadelphia Stadium)

*Falta confirmar los horarios exactos de cada partido.

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