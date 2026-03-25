Flavia Montes respalda el compromiso de la San Martín y rechaza críticas: “¿No te das cuenta que Fernanda Tomé se tira al piso?”

Flavia Montes subraya la entrega de la San Martín. Crédito: Ricardo Rodrigo Ortiz/Movistar Deportes.

La Universidad San Martín cumplió con los pronósticos y ya inscribió su nombre entre los cuatro mejores equipos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Bajo la dirección técnica del brasileño Guilherme Schmitz, el cuadro ‘santo’ superó una llave de cuartos de final de alta exigencia frente al Circolo Sportivo Italiano. Tras sellar la clasificación, la central nacional Flavia Montes alzó la voz para analizar el presente del equipo y defender la identidad del plantel ante cualquier cuestionamiento.

En declaraciones recogidas por el medio ‘La Cátedra Deportes’, la jugadora de 25 años fue enfática al valorar el desempeño de su escuadra frente a un rival que no otorgó licencias. “Cometimos muchos errores de nuestra parte, pero también no hay que quitarle el mérito a Circolo. Lo hizo muy bien y nos dio mucha pelea. No fue un partido fácil, pero estamos felices”, señaló Montes, quien reconoció que el orden táctico que imprimió el profesor Schmitz resultó clave para inclinar la balanza en los momentos de mayor paridad sobre la pista.

Uno de los puntos más álgidos en el discurso de la central fue la defensa del esfuerzo colectivo. Ante las dudas sobre la intensidad del equipo en ciertos pasajes, Flavia salió al frente y puso como ejemplo el sacrificio de la brasileña Fernanda Tomé. “¿No te das cuenta que Fernanda se tira al piso? Hay pasajes donde estamos un poco en silencio, pero considero que nosotras vibramos muchísimo”, sentenció con firmeza.

No obstante, mantuvo la autocrítica respecto a las falencias que aún deben pulir: “Hay momentos donde perdemos la concentración en la recepción y en el ataque. A veces se nos hace difícil puntuar”.

Las 'santas' vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano en el partido de vuelta. Créditos: Latina / web.

En el plano personal, Montes también brindó tranquilidad sobre su estado físico, un tema que generó preocupación en semanas previas. La seleccionada nacional admitió que convive con una molestia que se volvió crónica, pero destacó el apoyo del cuerpo médico para mantenerse competitiva. “Los profesores me ayudan con la terapia y la rehabilitación en el gimnasio. Me permiten aguantar hasta las últimas instancias del partido”, explicó.

Ahora, la San Martín espera con calma por su rival en semifinales, el cual saldrá del choque definitivo entre Regatas Lima y Universitario de Deportes. Para Flavia, cualquiera de los dos oponentes exigirá el máximo nivel: “Si están próximos a clasificar es porque son buenos equipos. Ambos juegan muy bien y nos darán pelea”, concluyó la central del club de Santa Anita.

San Martín espera por su rival en las semifinales

El Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador será el escenario del capítulo final entre Universitario de Deportes y Regatas Lima este miércoles 25 de marzo. Este trascendental ‘extra game’ de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 no solo definirá al último clasificado de la llave, sino que determinará oficialmente al rival de la Universidad San Martín en las semifinales del torneo. Tras la paridad en los duelos previos, ambos sextetos se juegan la permanencia en la lucha por el título de la temporada en una jornada de pronóstico reservado.

Regatas Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del partido por 'extra game' de cuartos de final de Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Instagram Regatas Lima.

La organización del certamen estableció horarios diferenciados para asegurar el alcance de la transmisión en diversos países de la región. El pitazo inicial sonará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami la cita será a las 18:00 horas. Por su parte, los aficionados en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán seguir las acciones a partir de las 19:00 horas. Esta planificación busca que la mayor cantidad de seguidores presencie el desenlace de esta vibrante rivalidad.

En cuanto a la cobertura mediática, Latina TV mantiene la exclusividad de los derechos y emitirá el encuentro a través de su señal abierta (canal 2), además de sus plataformas digitales y aplicación móvil. La Federación Peruana de Vóley (FPV) también pondrá a disposición de los usuarios su portal web oficial para seguir el minuto a minuto, mientras que la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley ofrecerá una alternativa adicional de visualización.

Asimismo, Infobae Perú presentará una cobertura integral que incluye la previa, el desarrollo punto a punto y las declaraciones de las protagonistas tras el pitazo final. De esta manera, el aficionado cuenta con múltiples opciones para no perderse ningún pormenor de este choque decisivo por el boleto a la siguiente instancia.