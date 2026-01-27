Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero.

La central de la USMP mantiene el deseo de emigrar, pero un factor familiar no se lo permite por el momento. (Latina TV)

Flavia Montes es uno de los talentos peruanos con gran nivel de las últimas temporadas de la Liga Peruana de Vóley. La central vive un buen presente con la Universidad San Martín, lo que lleva al ‘voleilover’ a consultarse por qué no emigra al extranjero para potenciar sus habilidades como otras deportistas.

La misma jugadora de 25 años rompió su silencio en una reciente entrevista con el programa llamado Somos Vóley de Latina TV y reveló el motivo por el cual no deja el campeonato nacional y se marcha en búsqueda de nuevos retos a otro país.

“He pensado muchas veces en jugar en el extranjero, y también recibo muchas preguntas sobre eso. No siempre respondo, pero en este momento no está en mis planes. Ahora mi prioridad es entrenar, recuperarme de mi lesión y salir campeón con el equipo”, comenzó.

Montes señaló que la razón principal de no dar el salto al extranjero es su familia, sobre todo su abuelita que bordea los 90: “He vivido muchos años con mi mamá y mi abuela, que fue clave en mi crianza. Mi abuela tiene casi 85 años, y no quisiera estar lejos si le pasa algo o necesita algo”.

La central nacional, además, profundizó en los problemas de salud que tenía su madre y la preocupación que le generó. “Antes tenía problemas como diabetes e hipertensión. Hubo varias veces el año pasado en que tuvimos que salir corriendo a la clínica y, en partidos muy intensos, mi mamá se descompensaba por la presión. Me preocupaba mucho verla sentada y, de repente, no encontrarla, preguntarme qué había pasado”.

A pesar de que su mamá se encuentra mejor de salud, Flavia no quiere abandonar el país por su abuelita. “Ahora, gracias a Dios, eso ya no ocurre. Mi mamá cuida mucho su salud y me ayuda bastante. Pero mi abuela es una razón importante por la que pienso que todavía no es el momento de irme”.

Flavia Montes no solo se ha rehusado a jugar en el extranjero, sino también muchas veces tuvo que decirle que no a la selección peruana por su familia. “La familia es lo más importante para mí, por encima incluso del vóley. Son dos aspectos fundamentales en mi vida, pero si tuviera que dejar algo, lo haría solo por mi familia”.

Flavia Montes lloró en plena entrevista

Flavia Montes se mostró sensible al hablar de su madre y abuelita, pero rompió en llanto al momento de dedicarles algunas palabras de agradecimiento. Las dos fueron importantes en su camino para convertirse en voleibolista profesional.

“Solo quiero agradecerles. No quiero llorar. Es algo muy importante para mí. Estoy muy agradecida con mi familia, especialmente con mi mamá, que desde el primer día en que quise jugar vóley, estuvo convencida de que podía lograrlo. He pasado por momentos difíciles, pero siempre conté con su apoyo”, expresó.

Finalmente, Flavia Montes no pierde la esperanza de algún día jugar fuera del Perú, más allá que ahora no sea su prioridad: "Hay Flavia para rato. Agradezco a toda la gente que me envía buenas vibras y mensajes positivos. Saben que en algún momento lo voy a hacer, pero todo a su tiempo“.

Próximo partido de San Martín

Mientras tanto la USMP se prepara para medirse con Alianza Lima como parte de la fecha 4 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Este choque se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.