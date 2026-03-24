Así serán los cruces de semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: Universitario, Regatas, Géminis y Atenea definirán los últimos clasificados

Así serán las llaves de semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se encuentra en el momento clave para definir a sus últimos semifinalistas. Universitario de Deportes, Regatas Lima, Deportivo Géminis y Atlético Atenea disputarán los ‘extra games’ de cuartos de final, con el objetivo de asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.

Los equipos que resulten vencedores en estos partidos se sumarán a Alianza Lima y San Martín, clubes que obtuvieron su clasificación tras superar los duelos. De esta manera, el cuadro quedará completo y la competencia avanzará hacia su etapa más decisiva rumbo al título nacional.

Cruces definidos de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Una vez definido a los últimos ganadores de la llave de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, se completará el cuadro de las semifinales. Universitario de Deportes se medirá con Regatas Lima y Deportivo Géminis hará lo suyo con Atlético Atenea en el ‘extra game’ que se jugará este miércoles 25 de marzo en el Poldeportivo de Villa El Salvador.

El vencedor del partido entre las ‘pumas’ y las chorrillanas, será el rival de San Martín en los duelos de semifinales. Mientras que el ganador del choque de las ‘diosas’ con las ‘guerreras’, se enfrentará a Alianza Lima.

Cabe destacar que en la siguiente instancia también se definirá en dos cotejos de ida y vuelta, y en caso de igualdad, habrá un tercer partido que definirá a los finalistas.

Cruces definidos de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Cuándo iniciarán las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 aún debe resolver los dos lugares restantes en semifinales, luego de que la jornada del domingo 22 de marzo concluyera sin definir a los clasificados finales. Por este motivo, la organización dispuso que el miércoles 25 se jueguen dos ‘extra games’, cuyos ganadores completarán el cuadro de semifinalistas.

Tras la disputa de estos partidos de desempate, el certamen avanzará a las semifinales, programadas para el sábado 28 y el domingo 29 de marzo. La confirmación del horario y los cruces se realizará una vez que se conozcan los clubes clasificados en los ‘extra games’.

Programación de los partidos ‘extra game’ por cuartos de final

Miércoles 25 de marzo

- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Fecha, canal y hora del Universitario vs Regatas Lima por 'extra game'. - créditos: LPV

Alianza Lima y San Martín obtuvieron clasificación a la semifinales

San Martín fue la primera en asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, tras vencer el sábado 21 de marzo a Circolo Sportivo Italiano con un marcador de 3-1. Este resultado replicó lo conseguido en el duelo de ida, consolidando el dominio de las ‘santas’ en la serie. El encuentro de vuelta tuvo parciales de 25-16, 25-19, 19-25 y 25-21, con actuaciones destacadas de Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran y la armadora Paola Rivera.

Las 'santas' vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano en el partido de vuelta. Créditos: Latina / web.

Por su parte, Alianza Lima se convirtió en el segundo equipo en avanzar de ronda, manteniendo su meta de conquistar un tercer título consecutivo. Las ‘blanquiazules’ superaron por 3-1 a Deportivo Soan, conjunto que opuso resistencia pero no pudo forzar un quinto set. Los parciales de ese partido fueron 25-19, 26-24, 22-25 y 25-17.

En el triunfo de Alianza Lima, la atacante Ysabella Sánchez sobresalió como la figura principal, logrando superar el bloqueo de Deportivo Soan y aportando puntos clave bajo la dirección técnica de Facundo Morando.

El cuadro 'blanquiazules' superó 25-17 y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.