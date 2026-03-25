Federico Urciuoli, técnico de Alianza Atlético, alista debut contra Club Tigre en Copa Sudamericana 2026: “Lograremos nuestra mejor versión”

Federico Urciuoli llegó a inicios de año a Alianza Atlético en reemplazo de Gerardo Ameli. - Crédito: CONMEBOL

Federico Urciuoli ha ofrecido una entrevista al programa ‘Esto es Tigre’ con motivo al debut de Alianza Atlético frente a Club Tigre por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador argentino ha indicado que hubo mucha felicidad al conocer al rival de turno, a quien recién ha podido ubicar en su planeación inmediata.

“En principio, cuando tocó el Grupo A [tuvimos] la alegría de poder jugar contra un equipo argentino y volver aunque sea un par de días en nuestra tierra. Después, no pudimos referir a Tigre con mucha anticipación, porque estamos en pleno torneo y eso nos limita a ver a otros rivales”, externó Urciuoli.

Federico Urciuoli trabajó como asistente técnico y entrenador de reservas en Argentina. - Crédito: Club Almagro

“Trataremos de hacer nuestra mejor versión. Sabemos que Tigre arrancó muy bien y tiene una buena cantidad de puntos. Si bien ahora no está atravesando un gran momento porque no viene consiguiendo victorias, está en la búsqueda de retomar el camino de la ilusión”, sumó.

Acerca de las capacidades de su contrincante, Federico Urciuoli explicó que uno de sus colaboradores han empezado a trabajar en un seguimiento detallado del nivel del plantel para así aplicar un ejercicio de maniateo. Del mismo modo, ha advertido un aspecto clave que implica a los delanteros habituales del ‘matador’.

El 'vendaval' inicia su camino internacional en el Grupo A frente a Club Tigre. | VIDEO: Esto es Tigre

“Yo trabajo con mi videoanalista, que se va anticipando y adelantando trabajos. Nosotros tenemos una referencia y voy ideando un plan de partido. Voy viendo que tiene algunas características bien marcadas; ese doble ‘9’ con Russo y Romero es muy fuerte”, externó el técnico.

Al hilo sumó que “esas cosas uno las empieza a ver, pero sabemos que tenemos un partido clave en el clásico y no podemos partirnos a la mitad. Tenemos que consolidarnos. Hay que transitar todo”.

Alianza Atlético suma 10 unidades en el Apertura 2026, ubicándose en la parte media de la clasificación. - Crédito: Prensa AAS

Escenario confirmado

Como es bien sabido, Alianza Atlético no puede disputar sus partidos en su ciudad natal debido a que el escenario central —el estadio Campeones del 36— no cuenta con la infraestructura necesaria avalada por la CONMEBOL. De tal manera, que el ‘vendaval’ pasará a celebrar la Copa Sudamericana 2026 en la capital.

“La ciudad de Sullana no está habilitada. Nosotros jugamos el repechaje en el Mansiche, en Trujillo, pero ahora no jugaremos ahí. Iremos en el estadio donde hace habitualmente local el Sport Boys. Se llama Miguel Grau y queda en el barrio del Callao”, detalló Federico Urciuoli.

El cuadro piurano derrotó 2-0 a los cusqueños y avanzaron a la fase de grupos del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Centrándose en la actualidad de Alianza Atlético, el DT Urciuoli aseguró que “nosotros somos un equipo en construcción. No hace tres meses que llegamos y tuvimos que jugar el repechaje para clasificar a la Fase de Grupos. Intentamos tener una identidad, tratamos de ser ofensivos, pero el camino recién empieza. Vamos a lograr esa identidad que busco con el correr de los partidos”.

En esa misma línea, indicó que “la idea es siempre asumir el protagonismo, sabiendo que eso se logra con tenencia de pelota y funcionamiento. Después puede variar la zona donde se presione en el campo, dependiendo las características del rival a enfrentar”.

Franco Coronel se defiende y niega haber atacado a Cristiano da Silva con un insulto racista. - Crédito: Difusión

Urciuoli tampoco dejó pasar la oportunidad para aclarar que los ‘churres’ parten con una cierta desventaja desde el plano financiero, pero que aun así buscarán dejarlo todo sobre la hierba.

“También hay que ver las fortalezas, porque sabemos que somos un equipo que en relación a otros tiene mucho menos presupuesto, pero por algo estamos donde estamos. Vamos a hacernos fuertes para intentar plasmar nuestro juego y conseguir resultados contra todos los equipos del grupo”, cerró.