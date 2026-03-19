Perú Deportes

Rivales de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana 2026: los piuranos quedaron en el Grupo A del torneo Conmebol

Los ‘churres’ accedieron a esta fase tras superar a Deportivo Garcilaso. Conoce a los equipos que enfrentarán en su regreso a esta competición

Guardar
Rivales de Alianza Atlético en
Rivales de Alianza Atlético en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Este jueves 19 de marzo se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Alianza Atlético, uno de los dos equipos peruanos presentes en el certamen, ya conoce a los rivales que enfrentará en busca de un lugar en la siguiente ronda del torneo.

Solo el primer equipo de cada grupo avanzará de manera directa a los octavos de final de la Sudamericana. Los clubes que terminen en la segunda posición deberán enfrentarse en los playoffs a los terceros de la Copa Libertadores para continuar en competencia internacional.

Según el cronograma de Conmebol, la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará la semana del 7 al 8 de abril. Esta etapa concluirá en la semana del 27 al 28 de mayo, momento en que se dará inicio a la instancia de repesca.

Grupo y rivales de Alianza Atlético

Alianza Atlético de Sullana cayó en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Y tendrá como rivales a América de Cali (cabeza de serie), Tigre de Argentina y Macará de Ecuador. Sin duda, un competitivo cuadro para los peruanos.

Alianza Atlético venció a Deportivo Garcilaso en primera fase

Alianza Atlético venció 2-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Mansiche de Trujillo y obtuvo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto de Sullana mostró solidez en todas sus líneas y supo resolver el partido en los momentos clave.

Franchesco Flores abrió el marcador a los 22 minutos, mientras que Franco Coronel sentenció el resultado en el tiempo añadido (90′+8). El entrenador Federico Urciuoli celebró el pase junto a su plantel, destacando el esfuerzo realizado para alcanzar una instancia que representa un hecho histórico para el club.

La clasificación no solo significa un logro deportivo, sino también un impulso económico importante. Alianza Atlético recibirá 300 mil dólares más por avanzar de ronda, sumando un total de 550 mil dólares en premios por su participación en el certamen de Conmebol. Estos ingresos brindan al club mayor margen para planificar el resto de la temporada.

El cuadro piurano derrotó 2-0 a los cusqueños y avanzaron a la fase de grupos del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Su actualidad en el campeonato peruano

A pesar de haber asegurado su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Alianza Atlético no ha logrado trasladar ese impulso a su desempeño en la Liga 1. El equipo suma solo dos victorias en siete partidos: un triunfo por la mínima ante Cusco FC en la primera jornada y una goleada 3-0 sobre Deportivo Moquegua en la séptima fecha.

El resto de sus presentaciones se saldó con tres empates, frente a Alianza Lima, Cienciano y ADT, y dos derrotas ante Sporting Cristal y Los Chankas. Actualmente, los ‘churres’ ocupan la décima posición en la tabla con 9 puntos, quedando a ocho unidades de los equipos líderes.

Temas Relacionados

Alianza AtléticoCopa SudamericanaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Tres equipos peruanos volverán a participar en esta etapa del certamen continental, con el objetivo de clasificar a octavos de final. Sigue todas las incidencias

Sorteo de la Copa Libertadores

Rivales de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: los cusqueños quedaron en el Grupo B del torneo Conmebol

Tras el sorteo que realizó la Conmebol, el ‘papá’ conoció el fixture que tendrá que afrontar en el torneo internacional. Conoce los contrincantes del cuadro cusqueño

Rivales de Cienciano en la

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol

Llegó el día donde los 32 mejores equipos de esta parte del mundo conocerán a sus rivales en la etapa de grupos, ilusionados con llegar lo más lejos posible en el torneo Conmebol. Conoce los horarios de la ceremonia

A qué hora es el

Ignacio Buse cayó ante Damir Džumhur y se despide en primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

La primera raqueta nacional tuvo un buen arranque en la cancha 3 del Hard Rock Stadium, sin embargo, hacia el final le costó mantener el ritmo ante el bosnio

Ignacio Buse cayó ante Damir

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

El joven valor del FC Köln ha pasado de largo el primer llamado de Mano Menezes. Su enfoque central, de momento, es ganar minutos en la Bundesliga y zafar de la franja de descenso

Jean Ferrari zanja cualquier polémica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es un hecho lamentable”: Ministro

“Es un hecho lamentable”: Ministro César Quispe rechaza denuncia contra Ángelo por presunta violación a menor de edad

“Dice cualquier cosa”: José Jerí arremete contra George Forsyth, candidato de su propio partido, en plena campaña electoral

Canciller anuncia que Perú no tomará acciones por muro en la frontera con Chile mientras se construya en su territorio

Interpelación a Aldo Prieto: titular del MTC responde pliego interpelatorio de 22 preguntas ante un Pleno vacío

Juez supremo propinó una patada a su exyerno y la JNJ lo suspende solo por un día

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Laura

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por respaldar a Mario Irivarren: “Alcahueta, te apañaron y ahora devuelves el favor”

Onelia Molina decepcionada de Patricio Parodi tras ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Esperaba mucho más, me defraudó”

Segunda parte del ampay: Said Palao, Mario Irivarren y Francho siguieron la fiesta hasta el amanecer en lujoso Airbnb con nuevas chicas

Magaly TV expone quiénes fueron las modelos y el millonario gasto del viaje a Argentina de Mario Irivarren, Francho, Patricio y Said Palao

Andrea San Martín demanda aumento de pensión a Sebastián Lizarzaburu y solicita S/8 mil mensuales: “No puedo jalar el coche sola”

DEPORTES

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Rivales de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: los cusqueños quedaron en el Grupo B del torneo Conmebol

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol

Ignacio Buse cayó ante Damir Džumhur y se despide en primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”