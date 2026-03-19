Rivales de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana 2026: los piuranos quedaron en el Grupo A del torneo Conmebol

Rivales de Alianza Atlético en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Este jueves 19 de marzo se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Alianza Atlético, uno de los dos equipos peruanos presentes en el certamen, ya conoce a los rivales que enfrentará en busca de un lugar en la siguiente ronda del torneo.

Solo el primer equipo de cada grupo avanzará de manera directa a los octavos de final de la Sudamericana. Los clubes que terminen en la segunda posición deberán enfrentarse en los playoffs a los terceros de la Copa Libertadores para continuar en competencia internacional.

Según el cronograma de Conmebol, la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará la semana del 7 al 8 de abril. Esta etapa concluirá en la semana del 27 al 28 de mayo, momento en que se dará inicio a la instancia de repesca.

Grupo y rivales de Alianza Atlético

Alianza Atlético de Sullana cayó en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Y tendrá como rivales a América de Cali (cabeza de serie), Tigre de Argentina y Macará de Ecuador. Sin duda, un competitivo cuadro para los peruanos.

Alianza Atlético venció a Deportivo Garcilaso en primera fase

Alianza Atlético venció 2-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Mansiche de Trujillo y obtuvo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto de Sullana mostró solidez en todas sus líneas y supo resolver el partido en los momentos clave.

Franchesco Flores abrió el marcador a los 22 minutos, mientras que Franco Coronel sentenció el resultado en el tiempo añadido (90′+8). El entrenador Federico Urciuoli celebró el pase junto a su plantel, destacando el esfuerzo realizado para alcanzar una instancia que representa un hecho histórico para el club.

La clasificación no solo significa un logro deportivo, sino también un impulso económico importante. Alianza Atlético recibirá 300 mil dólares más por avanzar de ronda, sumando un total de 550 mil dólares en premios por su participación en el certamen de Conmebol. Estos ingresos brindan al club mayor margen para planificar el resto de la temporada.

El cuadro piurano derrotó 2-0 a los cusqueños y avanzaron a la fase de grupos del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Su actualidad en el campeonato peruano

A pesar de haber asegurado su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Alianza Atlético no ha logrado trasladar ese impulso a su desempeño en la Liga 1. El equipo suma solo dos victorias en siete partidos: un triunfo por la mínima ante Cusco FC en la primera jornada y una goleada 3-0 sobre Deportivo Moquegua en la séptima fecha.

El resto de sus presentaciones se saldó con tres empates, frente a Alianza Lima, Cienciano y ADT, y dos derrotas ante Sporting Cristal y Los Chankas. Actualmente, los ‘churres’ ocupan la décima posición en la tabla con 9 puntos, quedando a ocho unidades de los equipos líderes.