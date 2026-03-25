Diego Rebagliati enojado por ausencia de Perú en el Mundial 2026: “Bolivia está ilusionada con el repechaje y nosotros lo veremos por TV”

Diego Rebagliati enojado por ausencia de Perú en el Mundial 2026 e hizo comparación con Bolivia.

Diego Rebagliati utilizó el espacio del programa deportivo Al Ángulo para manifestar su molestia por la ausencia de la selección peruana en el Mundial 2026. El comentarista contrastó la realidad actual de la ‘bicolor’ con la de otras selecciones sudamericanas.

“Voy a hablar sobre la selección, que hoy entrenó en París y ya tiene el grupo casi completo. Esta mañana, en YouTube, expresé mi frustración por ver que un Mundial, que ahora jugarán cuarenta y ocho equipos, no lo vamos a jugar nosotros. Los bolivianos están ilusionados porque el jueves juegan el repechaje, pero ni nosotros, ni Venezuela, ni Chile estaremos presentes; lo veremos por televisión”, inició.

Diego Rebagliati enojado por ausencia de Perú en el Mundial 2026 e hizo comparación con Bolivia.

El analista señaló que el nuevo proceso de la selección peruana no le genera expectativas, no por la llegada del entrenador Mano Menezes ni por los nuevos directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino por la lejanía del próximo partido oficial.

“Estamos comenzando un proceso que no me genera mucha ilusión, no por Mano Menezes ni por la nueva dirigencia de la federación, que no tiene culpa de lo que pasó en esta eliminatoria tan desastrosa donde quedamos novenos. El 2030 se ve lejano y la próxima eliminatoria es muy incierta, por eso me cuesta involucrarme en este análisis que, en teoría, debería centrarse en quiénes de los convocados por Mano podrían llegar a la próxima eliminatoria. Lo único concreto es que el siguiente partido oficial de Perú será en 2028, en la Copa América”, apuntó.

Rebagliati recalcó que la Copa América es lo único seguro para la selección, ya que podrían producirse cambios en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay serán anfitriones en 2030 y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, contempla modificar el formato de clasificación.

“Si prospera lo que propone Alejandro Domínguez, y con FIFA y CONMEBOL todo es posible, quizá no haya eliminatorias y los diez equipos sudamericanos clasifiquen directamente al Mundial. Solo tendríamos que prepararnos para la Copa América y el Mundial, sin saber si habrá algún torneo intermedio para organizar partidos internacionales. Seguiremos con la incertidumbre de quién debe o no estar en la selección, dependiendo del momento de cada futbolista, porque no nos sobran jugadores”, sostuvo.

Perú tuvo su primer entrenamiento bajo las indicaciones de Mano Menezes.

La actualidad de otras selecciones y Perú

El comentarista también analizó la relevancia de la fecha FIFA de marzo para otras selecciones sudamericanas, que afinan detalles con miras al Mundial 2026. Muchas se medirán con rivales de Europa para llegar en óptimas condiciones a la competencia FIFA.

“Esta fecha FIFA, que en el mundo es muy importante, aquí la sentimos diferente. Los argentinos, por ejemplo, prefirieron jugar con dos equipos africanos en vez de la Finalísima con España. Según ellos, eso les irá bien y volverán a ser campeones del mundo, pero ese es otro tema. Para casi todos los países, esta fecha FIFA es clave. En Colombia analizan la convocatoria de Lorenzo como la base para el Mundial. En Brasil hay mucha discusión sobre si Neymar debe estar o no, si Ancelotti debe ponerlo o no”, agregó.

Finalmente, Rebagliati comparó la situación de Perú con la de otros países de la región. “En los países que jugarán el Mundial se están definiendo cosas interesantes y discusiones entretenidas, como las listas finales. Y nosotros estamos pensando si algún jugador nuevo podrá servir para el 2030. Así estamos, así nos toca y así como tuvimos buenas, ahora nos tocan malas”.

Los primeros amistosos de las selecciones Conmebol en fecha FIFA de marzo.

Perú y Bolivia en fecha FIFA

La selección peruana enfrentará a Senegal y Honduras en la presente fecha FIFA, en lo que será el debut de Mano Menezes como director técnico. Los encuentros están previstos para el sábado 28 y el martes 31 de marzo, en Francia y España, respectivamente.

En paralelo, Bolivia disputará la primera fase del repechaje rumbo al Mundial 2026 ante Surinam. El partido se jugará el jueves 26 de marzo a las 17:00 (hora de Perú) en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.