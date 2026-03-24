Selección peruana partió rumbo a París con Mano Menezes a la cabeza: Jairo Vélez y Alex Valera entusiasmados con nuevo ciclo

Esto dijeron los protagonistas antes de partir rumbo a Europa para los amistosos ante Senegal y Honduras - Crédito: Canal N

Con fe y alegría. La delegación nacional emprendió su travesía a Francia con la expectativa de afrontar una serie de compromisos internacionales que marcan el inicio de una nueva era futbolística.

El director técnico Mano Menezes, encargado de liderar este proceso, enfatizó la importancia de que los jóvenes acumulen minutos fuera del país para potenciar sus capacidades y adaptarse a las exigencias del máximo nivel.

Entre las novedades figura Jairo Vélez, futbolista nacido en Ecuador y recientemente nacionalizado peruano, quien expresó la emoción de representar a la selección. Asimismo, Alex Valera, considerado la principal carta ofensiva, resaltó la apertura a nuevos talentos del torneo local.

El nuevo ciclo bajo Menezes: expectativas y primera convocatoria

Mano Menezes arranca su etapa con Perú con un mensaje claro: construir a largo plazo. El técnico apuesta por jóvenes con proyección y resalta la importancia de competir fuera del país (Facebook / Selección Peruana)

La llegada de Mano Menezes al banquillo de la selección peruana marca el inicio de una etapa caracterizada por el recambio generacional y la apuesta por jugadores con proyección internacional. Menezes, en diálogo con la prensa antes de abordar el vuelo a París, manifestó: “Iniciar bien estos primeros pasos es fundamental para un trabajo que apunta a largo plazo. Es esencial que los jóvenes sumen experiencia internacional y lleguen mejor preparados a los retos futuros”. El entrenador subrayó la relevancia de brindar oportunidades a futbolistas que destacan en el campeonato peruano, con el objetivo de fortalecer la base del plantel nacional.

Jairo Vélez, uno de los convocados que genera mayor expectativa, se incorpora al equipo tras completar su proceso de nacionalización. El mediocampista expresó su satisfacción por debutar con la blanquirroja y remarcó: “Estoy muy contento y quiero disfrutarlo al máximo. Son partidos importantes ante rivales de alto nivel, así que voy a dar todo por Perú”. Vélez aseguró que llega con total compromiso y que asume la responsabilidad de representar a su país adoptivo.

Jairo Vélez: el nuevo que busca consolidarse

El mediocampista ecuatoriano-peruano se suma como gran novedad al equipo nacional, ilusionado con aportar en la serie de amistosos europeos y demostrar que tiene las condiciones para consolidarse bajo la mirada de Menezes (Facebook / Migraciones)

La actual convocatoria destaca por la presencia de jugadores jóvenes que buscan ganarse un lugar definitivo en la selección absoluta. Según Menezes, la experiencia internacional resulta clave para acelerar el crecimiento de estos futbolistas y permitirles competir en igualdad de condiciones frente a otras selecciones. “Es importante que estos jóvenes tengan minutos internacionales para volverse jugadores experimentados y preparados”, señaló el director técnico.

El caso de Jairo Vélez ilustra el proceso de integración de futbolistas nacionalizados. Nacido en Ecuador, Vélez completó los trámites de nacionalidad peruana y fue incluido en la nómina para los amistosos en suelo europeo. El jugador manifestó: “Hace tiempo que me siento un peruano más. Mi objetivo es aportar y responder a la confianza que me han brindado”. La presencia de Vélez representa la apertura de la selección a talentos con raíces en distintas regiones del continente.

La lista de convocados también incluye a futbolistas que han destacado en el torneo local durante la última temporada. El comando técnico ha puesto énfasis en observar el desarrollo y desempeño de los jóvenes, especialmente aquellos que muestran condiciones para competir en torneos internacionales.

Alex Valera: el hombre del gol

En el nuevo proceso, Valera lidera la ofensiva peruana y respalda la inclusión de talentos del campeonato nacional, convencido de su potencial competitivo (Facebook / Selección Peruana)

Alex Valera asume el reto de liderar el ataque peruano en esta nueva etapa. Reconocido por su capacidad goleadora en el campeonato nacional, Valera destacó la relevancia de brindar oportunidades a los jugadores que emergen de la liga local: “Vienen dos partidos muy exigentes y es fundamental que todos tengan la posibilidad de mostrar su potencial. Hay muchos chicos que están surgiendo y merecen una oportunidad”.

El delantero mencionó que el grupo apenas ha comenzado a trabajar bajo la dirección de Menezes, pero confía en que el tiempo les permitirá adaptarse a las ideas del entrenador. “Hoy conocimos al técnico, pero en los próximos días podremos conversar más con él. Como siempre, tengo la motivación de seguir aportando y tratar de marcar los goles que el equipo necesita”, afirmó Valera.

La convocatoria refleja la intención de la federación de renovar el plantel y dar protagonismo a los futbolistas formados en el país. Esta estrategia busca fortalecer la identidad colectiva y potenciar la competitividad interna, elementos considerados clave para afrontar con éxito las próximas competencias internacionales.

La selección peruana se prepara para afrontar sus compromisos en París con una mezcla de juventud y experiencia, bajo la conducción de un cuerpo técnico que apuesta por la evolución del fútbol nacional y la consolidación de una nueva generación de talentos.