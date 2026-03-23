Programación de Movistar Deportes para los amistosos de la selección peruana frente a Senegal y Honduras en Europa 2026

Programación de Movistar Deportes para los amistosos de la selección peruana en Europa 2026 - Crédito: FPF.

La selección peruana inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Mano Menezes, quien presenta una convocatoria que combina juventud y experiencia, destacando a futbolistas con rendimiento sobresaliente tanto en la liga local como en el extranjero. Los próximos amistosos marcan el debut del estratega brasileño al frente del equipo nacional.

El primer amistoso se disputará el sábado 28 de marzo ante Senegal en el Stade de France de París. El partido comenzará a las 11:00 horas de Perú y contará con una cobertura especial de Movistar Deportes que se iniciará treinta minutos antes del encuentro, incluyendo análisis tácticos y entrevistas exclusivas con protagonistas y especialistas.

Cuatro días después, el martes 31 de marzo, Perú enfrentará a Honduras en territorio español. Este compromiso, que pone fin a la jornada internacional de marzo, está programado para las 13:00 horas de Perú y también pasará por el citado canal deportivo, que nuevamente ofrecerá contenido previo y entrevistas exclusivas.

Ambos encuentros forman parte de la preparación de la selección para las próximas competencias oficiales, permitiendo observar el desempeño de los nuevos convocados bajo el mando de Menezes y fortalecer el proceso de renovación generacional iniciado tras la última eliminatoria.

La selección peruana inicia un nuevo ciclo con Mano Menezes, marcado por la renovación del plantel y la ausencia de referentes históricos en esta primera convocatoria. (Facebook / Federación Peruana de Fútbol)

La era Menezes inicia con cambios y ausencias notorias

La convocatoria definida por Mano Menezes refleja un enfoque orientado al recambio generacional, con la inclusión de nombres jóvenes y la ausencia de históricos como Paolo Guerrero y Christian Cueva. El técnico brasileño ha optado por futbolistas que destacan por su desempeño reciente en la Liga 1 y en el fútbol internacional.

Entre los seleccionados figuran Matías Zegarra, lateral de Melgar de 19 años, y el regreso de Yoshimar Yotún al mediocampo. También se suman Jairo Vélez (Alianza Lima) y Adrián Quiroz (Los Chankas), mientras que Pedro Gallese mantendrá la titularidad en el arco, liderando a una zaga renovada.

La prensa deportiva local subraya que la renovación del plantel busca consolidar un estilo de juego basado en la presión alta y la velocidad por las bandas. La preparación para estos amistosos incluyó cuatro partidos previos: una victoria ante Bolivia, dos derrotas frente a Chile y un empate frente a Rusia. La dirección técnica de Menezes se estrena oficialmente en París, con el objetivo de afianzar el funcionamiento colectivo antes de las próximas eliminatorias mundialistas.

Senegal y Honduras, rivales con planteles renovados

Perú enfrentará a selecciones que también viven cambios, con ausencias importantes y nuevas figuras que buscarán consolidarse en el plano internacional. (Facebook / Federación Peruana de Fútbol)

En el lado de Senegal, la ausencia de Sadio Mané, delantero del Al-Nassr y referente nacional, marca la principal novedad. El técnico Pape Thiaw decidió no convocar al atacante, una medida tomada supuestamente en respuesta a la coyuntura administrativa derivada de la sanción impuesta por la Confederación Africana de Fútbol tras la última final de la Copa Africana de Naciones. En ese episodio, Senegal fue penalizado con la pérdida del título tras abandonar el campo durante 15 minutos, cediendo el trofeo a Marruecos.

A pesar de la baja de Mané, Senegal presenta un plantel competitivo con nombres destacados como Nicolas Jackson (Bayern Múnich), carta principal de gol, Pape Matar Sarr (Tottenham) en el mediocampo, Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) como líder defensivo y Edouard Mendy (Al-Ahli) bajo los tres palos. La lista se completa con futbolistas jóvenes como Nobel Mendy (Rayo Vallecano) y Mamadou Diakhon (Club Brujas), quienes buscan afianzarse de cara al Mundial 2026.

Honduras, por su parte, será el rival de Perú en el segundo encuentro de la fecha FIFA. Se espera que el equipo centroamericano también apueste por una combinación de experiencia y juventud.

Historial, antecedentes y transmisión de los partidos

Los amistosos de la selección contarán con transmisión en directo, ofreciendo a los hinchas la posibilidad de seguir cada detalle del inicio del nuevo ciclo. (Facebook / Federación Peruana de Fútbol)

El antecedente más reciente entre Perú y Senegal se remonta al 28 de junio de 2011, cuando el equipo nacional venció por 1-0 con gol de Paolo Guerrero en el Estadio Alejandro Villanueva. Desde entonces, el seleccionado sudamericano ha experimentado una evolución en su plantilla, transitando por distintos procesos técnicos y renovaciones.

Para la actual jornada internacional, la Federación Peruana de Fútbol y Movistar Deportes han confirmado la cobertura integral de ambos amistosos. Los aficionados podrán seguir las incidencias desde las 10:30 horas, con análisis previos y entrevistas a protagonistas. El primer partido ante Senegal se jugará en París el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas (Perú), mientras que el segundo, frente a Honduras, está programado para el martes 31 de marzo, desde las 13:00 horas.

La doble fecha representa el inicio del ciclo de Mano Menezes, quien buscará consolidar un nuevo esquema táctico y definir la base del equipo para afrontar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.