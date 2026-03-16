Alex Valera piensa en el duelo ante Alianza Lima por el clásico del Torneo Apertura de Liga 1 2026: “Se pelearán puntos importantes”

Alex Valera y Paolo Guerrero representarán el clásico del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1 / Misael Pérez

Por la proximidad del clásico, es más que obvio que los futbolistas de Universitario de Deportes y Alianza Lima empiecen a preparar el terreno. El primero en salir a hablar acerca de ese enfrentamiento, acaso el más esperado en el Apertura 2026, ha sido Alex Valera durante su aparición en Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú.

De manera convincente, el ‘Cholo’ ha comentado que el lance, correspondiente a la novena fecha del certamen local, será complicado, rocoso y entretenido. En esa línea, destacó que habrá un valor agregado: la lucha por la cima de la clasificación.

Alex Valera sigue goleando con los suyos. - Crédito: Universitario

“Se acerca el clásico. Esos partidos son importantes para ambos equipos. Alianza Lima viene bien, nosotros también venimos bien y trabajando. Será un partido muy bonito, fuerte y friccionado. Se pelearán puntos importantes para seguir estando en la punta del campeonato”, declaró Valera.

Con respecto a la actualidad de los suyos, entretanto, mencionó que “falta afinar. Si las oportunidades del primer tiempo las convirtiéramos nos ayudarían. El grupo está fuerte, unido y trabajador. Todos se matan en la semana para ganarse el puesto. Se podrá decir muchas cosas afuera, pero mientras el grupo esté fuerte será más importante”.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

En carrera

Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes están con la mirada puesta en el primer lugar del Apertura 2026, aunque los ‘blanquiazules’ han dado un paso inicial ubicándose en esa parcela a partir de un rendimiento centrado en la eficacia; de ahí que sigan invictos pasadas siete fechas.

Sin ir muy lejos, el conjunto a cargo de Pablo Guede, quien dicho sea de paso sigue en foco por el cuestionado libreto de juego que intenta plasmar en La Victoria, no conoce de derrotas. En su última aparición rescató un empate dramático contra Deportivo Garcilaso, en condición de visitante, que le permitió sumar 17 unidades.

Paolo Guerrero continúa goleando con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El caso de Universitario no es distinto al de su rival de toda la vida. Porque el técnico Javier Rabanal ha empezado a ser debatido entre los simpatizantes por reducir el vértigo y la velocidad de los suyos para someterlos a un estilo más pausado centrándose en asociaciones de juego.

Aun así, el vigente monarca de la Liga 1 ha sido capaz de salir adelante en muy buena parte de la campaña. Solo registra una caída y en la última jornada reaccionó superando a la Universidad Técnica de Cajamarca, en el Monumental. Así, la ‘U’ aparece en la tercera plaza con 14 puntos.

El cuadro 'crema' derrotó 2-0 a los cajamarquinos en el Monumental - Crédito: L1MAX.

El cronograma

El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha nueve del Torneo Apertura de la Liga 1 se disputará el lunes 6 de abril, aunque la hora aún no ha sido confirmada. Universitario comunicó a través de sus redes sociales el cronograma de venta de entradas.

La adquisición comenzará el lunes 16 de marzo para socios cremas y adherentes con pagos al día, desde las 20:00 horas. El martes será el turno de los socios del siguiente rango, y el miércoles se abrirá la venta para la hinchada en general. El encuentro será clave para ambos equipos en su lucha por el campeonato, especialmente para el tricampeón nacional, que llega tras vencer a UTC.