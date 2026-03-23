Jefferson Farfán y Hernán Barcos coinciden en que “Miguel Cornejo fue el último ‘10′ clásico y diferente” con el que jugaron en Perú

Jefferson Farfán y Hernán Barcos consideran a Miguel Cornejo como el último ‘10’ habilidoso con el que compartieron vestuario en Perú. - Crédito: Difusión

Debutar en el club de tus amores es un enorme logro, pero uno mayor es compartir vestuario con dos leyendas de la región como Jefferson Farfán, mito de la selección peruana, y Hernán Barcos, histórico goleador extranjero de Alianza Lima. Una circunstancia única que Miguel Cornejo vivió en La Victoria durante sus primeros años como futbolista revelación.

Aunque su paso por Matute dejó luces y sombras, fue suficiente para llenarle los ojos a la ‘Foquita’ y al ‘Pirata’, quienes aún recuerdan con mucha calidez al hoy mediocentro de la UCV. En una charla en Enfocados, llegaron a una conclusión unánime: Cornejo fue el organizador de juego más prodigioso con el que jugaron en la Liga 1.

Hernán Barcos y Jefferson Farfán, últimos ídolos de Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

“En Perú no hay muchos enganches típicos, los clásicos no hay. Farfán no lo era, porque era más potente. Miguel Cornejo cuando empezó con nosotros, en el 2021, era el diferente. Después tuvo una mala lesión que le complicó un poco la carrera”, mencionó Barcos.

Terminada la alocución de HB9, ‘Jefry’ no dudó en seguir elogiando a su futbolista favorito y lo comparó con un mundialista nacional, cuya finura en el juego es su sello característico: “Bravo. Un saludo para mi sobrino. Calidoso, la tocaba limpia y metía entre líneas. ¿Saben a quién me hacía recordar mucho? A Yotún. No tenía miedo. No le quemaba la pelota”.

Miguel Cornejo se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, a donde llegó en 2012 y fue promovido al primer equipo en 2018, consolidándose como una de las principales promesas del club. Su estilo técnico y dinámica en el mediocampo ilusionaron a la hinchada ‘blanquiazul’.

Sin embargo, cuando empezaba a ganar continuidad, Cornejo sufrió una grave lesión: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla tras una torsión en pleno partido. Esta dolencia lo obligó a ser operado y lo alejó varios meses de las canchas, frenando su proyección deportiva.

Farfán y Cornejo compartieron plantel entre el 2021 y 2022. - Crédito: Difusión

Irregular recorrido

Miguel Cornejo, oriundo de la ciudad de Pariacoto, en la región de Áncash, realizó toda su formación futbolística en Alianza Lima. Desde sus inicios en las divisiones menores, el jugador desarrolló su carrera en este club, integrándose en distintas categorías hasta llegar a las puertas del primer equipo.

Debido a la presencia de una amplia base futbolística en el plantel principal, Cornejo tuvo que buscar oportunidades fuera del club y comenzó su trayectoria profesional en Unión Huaral. Esta decisión respondió a la necesidad de sumar minutos y experiencia en un entorno competitivo, algo que no podía garantizarle en ese momento el club ‘íntimo’.

A su regreso a La Victoria, el mediocampista contó con mayores oportunidades para integrar el plantel. Sin embargo, este retorno se produjo en una temporada especialmente negativa para Alianza Lima, que finalizó en el fondo de la clasificación. El club solo pudo evitar la catástrofe por la válida intervención del TAS.

En la temporada siguiente, todas las perspectivas apuntaban a que Cornejo se consolidaría como titular en Alianza Lima. No obstante, una grave lesión en la rodilla no solo lo apartó del equipo, sino que también redujo significativamente sus capacidades futbolísticas en el mediano plazo.

Miguel Cornejo celebrando una anotación con la UCV. - Crédito: Difusión

Tras recuperarse de la lesión, el jugador se encontró con una reestructuración total en el plantel de Alianza Lima, lo que derivó en su salida del club. Su siguiente destino fue Alianza Atlético, donde bajo la dirección de Carlos Desio consiguió mayor confianza y minutos en el campo, aunque las lesiones volvieron a afectar su continuidad.

Buscando nuevas oportunidades, Cornejo fichó por Deportivo Garcilaso, pero no logró destacar y finalizó su etapa sin mayor repercusión. Hace más de un año, optó por sumarse a la Universidad César Vallejo, equipo con el que disputa la Liga 2, dando un paso atrás en su carrera con la expectativa de relanzarse profesionalmente en el futuro.