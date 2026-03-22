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Pablo Guede reveló el motivo por el que rechazó a San Lorenzo y decidió quedarse en Alianza Lima

El entrenador argentino habló de su no llegada al ‘cuervo’ luego de la victoria ‘blanquiazul’ sobre Juan Pablo II

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El técnico argentino explicó que decidió quedarse en Alianza Lima. Créditos: L1 Max / X.

Pablo Guede rompió el silencio sobre los rumores de su posible partida a San Lorenzo tras la victoria de Alianza Lima sobre Juan Pablo II. El técnico argentino explicó por qué decidió rechazar la oferta del club argentino y permanecer en La Victoria durante todo 2026.

Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Tomé esa decisión porque siento un compromiso mutuo muy fuerte con los jugadores. En cada partido se nota cada vez más esa conexión con la gente y con la hinchada, y creo que estamos logrando que estén contentos con la relación y con el apoyo que nos han dado”, expresó en conferencia de prensa.

Guede también manifestó que la dirección deportiva y la directiva de Alianza Lima fueron determinantes para tomar esta decisión. “La dirección deportiva y la directiva que está detrás de este proyecto son fundamentales para alcanzar el objetivo que nos trazamos desde el primer día que llegué”, señaló el entrenador.

Por último, se refirió a los rumores de la semana sobre su futuro y los tomó con buen ánimo. “Me gustó mucho todo lo que se dijo en la semana; la imaginación que tienen es increíble y, la verdad, me divertí bastante con algunos comentarios. Pero la realidad es esta. Lo que necesiten, aquí estoy”, concluyó.

Pablo Guede reveló el motivo
Pablo Guede reveló el motivo por el que rechazó a San Lorenzo y decidió quedarse en Alianza Lima.

Lo que se informó en Argentina sobre la no llegada de Guede

ESPN Argentina informó que Pablo Guede no será el nuevo técnico de San Lorenzo, pese a los rumores que lo vinculaban al club en las últimas horas. La periodista Agustina Peñalva explicó que hubo complicaciones por la cláusula de salida del DT en Alianza Lima, estimada en más de 210 mil dólares, y por cambios en las condiciones planteadas.

Finalmente, Peñalva confirmó que Guede decidió seguir en Alianza y quedó descartado como opción para los ‘cuervos’. El propio entrenador manifestó su intención de cumplir su contrato y continuar al frente del equipo ‘blanquiazul’.

La verdad detrás de la
La verdad detrás de la cláusula que permite a Pablo Guede irse gratis de Alianza Lima a San Lorenzo.

Alianza Lima, líder del Torneo Apertura

Alianza Lima superó 2-0 a Juan Pablo II en el estadio Alejandro Villanueva, en partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Con esta victoria, el conjunto ‘blanquiazul’ comparte el primer puesto de la tabla con Los Chankas. El siguiente compromiso será el clásico ante Universitario en el estadio Monumental.

Eryc Castillo convirtió los dos goles del equipo dirigido por Pablo Guede, quien tras el encuentro confirmó su continuidad en Matute pese al interés de San Lorenzo. La ‘Culebra’ quebró su sequía y sumó sus primeros tantos desde la temporada anterior.

Gracias a este resultado, Alianza Lima terminará la fecha como líder del torneo. El plantel aprovechará el receso por la fecha FIFA para preparar el duelo ante Universitario, manteniendo la punta del Torneo Apertura 2026.

El club suma 20 puntos, igual que Los Chankas, que vienen de vencer a Sporting Cristal. La diferencia de gol (+8) le permite a Alianza ocupar el primer lugar. La ‘U’, en tanto, se ubica a cinco puntos.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras el triunfo de Alianza Lima sobre Juan Pablo II.

Próximo partido de Alianza Lima

Luego del receso por la fecha FIFA, Alianza Lima se medirá con Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico, previsto para el sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

El conjunto ‘blanquiazul’ intentará aprovechar el presente de la ‘U’, que viene de un empate sin goles frente a Comerciantes Unidos y ha recibido críticas por parte de sus hinchas. Con ese resultado, los cremas quedaron a cinco puntos de la cima del torneo.

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