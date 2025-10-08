¿Paolo Guerrero tendrá un homenaje en la selección peruana? Jean Ferrari aclaró sobre posible despedida del ‘Depredador’ en la ‘bicolor’

El directivo de la FPF se refirió a un eventual homenaje del 'Depredador' en la 'bicolor'. (Video: L1 MAX)

La selección peruana atraviesa un proceso de cambios luego de no conseguir un boleto al Mundial de Norteamérica 2026. De hecho, bajo la conducción interina de Manuel Barreto, la ‘bicolor’ afrontará una serie de amistosos con nuevos rostros. Uno de los que quedaron fuera de la consideración es Paolo Guerrero, quien ya confesó que el próximo año dejará la actividad profesional. En ese contexto, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, aclaró si el ‘Depredador’ tendrá un homenaje de despedida.

“El tema del universo de futbolistas, yo creo que se tienen que tener, por lo menos de cara a una proyección, unos cuatro jugadores por puesto. Ahora, el comando técnico puede venir y me puede decir ‘a lo mejor necesitamos seis’”, declaró en primera instancia para ‘L1 Radio’.

De la misma manera, aseguró que conoce al delantero de Alianza Lima desde sus inicios, antes de partir a Bayern Munich. “En cuanto al tema de Paolo, yo le tengo un cariño especial, porque cuando yo estaba en selección, él recién aparecía y estaba recién por irse a Alemania, entonces tenía una relación con él muy simpática”, recordó.

El dirigente destacó el profesionalismo y la trayectoria del ariete, resaltando su impacto tanto dentro como fuera de la cancha. “Él ha hecho una carrera impecable y se ha comportado siempre de una muy buena manera, muy profesional. Entonces, lo que él merece realmente de parte de la Federación, de parte de la selección, es un reconocimiento a toda su trayectoria. Eso va a depender mucho de él”, afirmó.

La disposición para organizar un acto de despedida queda supeditada a la decisión personal de Paolo Guerrero, quien esperaba disputar su último partido ante Paraguay por las Eliminatorias 2026, aunque una lesión le impidió. Jean Ferrari explicó que la FPF prevé realizar pronto una reunión con el jugador para conocer sus intenciones y, en base a su respuesta, planificar un reconocimiento acorde a su carrera.

“Seguramente habrá alguna conversación tanto con la presidencia, con la junta directiva. Ojalá pueda yo estar incluido también para poder conversar con él y esperar de que él tome una decisión de cara a qué es lo que él quiere hacer para poder dar ese paso, que es uno difícil dentro de este sector, es un paso complejo, pero que al final todos los futbolistas los tenemos que terminar dando. Lo que sí, la Federación está dispuesta a hacer lo que él realmente quiere hacer, porque es uno de los grandes ídolos que tiene el fútbol peruano”, subrayó.

Las declaraciones de Ferrari aumentan la expectativa en torno a una posible despedida oficial para Paolo Guerrero, quien ha sido capitán y líder de la ‘blanquirroja’ durante más de 15 años. El delantero suma numerosos títulos individuales y colectivos, y ha representado a Perú en Eliminatorias y torneos continentales. Justamente, su mayor logro es haber sido parte de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, donde le anotó un gol a Australia. También fue clave en el segundo lugar en la Copa América 2019.

Jean Ferrari sobre fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

El fichaje de Piero Quispe por el Sydney FC de Australia también fue abordado por Jean Ferrari. “No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero ya hablando futbolísticamente, no hablando ni económicamente ni en cuanto a temas de proyección ni nada. Yo creo que si él estaba en un equipo importante en México, ha podido tener la oportunidad de encontrar, de repente, una variable dentro del mismo mercado mexicano o como última irse a la MLS, que está mucho más cerca”, opinó.

El dirigente, que conoce al volante peruano cuando fue administrador de Universitario de Deportes, cuestionó la elección y remarcó que dicho traspaso ha complicado su convocatoria para el amistoso con Chile de octubre.

“Irse a un sector tan lejano, justamente lo que hace es eso, alejarse, no solamente por el hecho de un fútbol que además no lo conocemos tampoco, sino también para los partidos que la selección tiene. Por ejemplo, en este caso, nos hubiera encantado tener a Piero ahora con Chile. Pero el viaje, prácticamente, son dos días. Dos días entre que viene, cuatro días entrenando, dos días de regreso, ya perdió una semana”, precisó.

